Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightElectionschevron_rightAssembly Electionschevron_rightഅന്തിമചിത്രം തെളിഞ്ഞു;...
    Assembly Elections
    Posted On
    27 March 2026 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 10:21 AM IST

    അന്തിമചിത്രം തെളിഞ്ഞു; ജില്ലയില്‍ 21 സ്ഥാനാർഥികള്‍

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ക​ൽ​പ​റ്റ: നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന ദി​ന​വും പി​ന്നി​ട്ട​തോ​ടെ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ മ​ൽ​സ​ര ചി​ത്രം തെ​ളി​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത് ആ​കെ 21 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ മൂ​ന്ന് പേ​രും സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ബ​ത്തേ​രി​യി​ല്‍ എ​ട്ട് പേ​രും ക​ല്‍പ​റ്റ​യി​ല്‍ 10 പേ​രു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്.

    ക​ല്‍പ​റ്റ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഡി. ​രാ​ജ​ന്‍ (ആ​ര്‍ജെ​ഡി) പ​ത്രി​ക പി​ന്‍വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ത്തേ​രി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ എ​ട​ക്ക​ല്‍, രാ​ജേ​ഷ് ആ​ര്‍ എം എ​ന്നി​വ​ർ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യും മത്സരി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍, ടി.​കെ ഉ​മ്മ​ര്‍, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ എം, സി​ദ്ദീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ്വ​ത​​ന്ത്ര​രാ​യി മ​ത്സരി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Candidates, assembly election, Kozhikode
    News Summary - assembly election; The final picture is clear; 21 candidates in the district
    Next Story
    X