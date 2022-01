'തോർ' ആയിട്ട്​ ചന്നി, രാഹുൽ 'ഹൾക്ക്'​; പഞ്ചാബിൽ ഹോളിവുഡ്​ യുദ്ധം - വിഡിയോ

ശക്​തമായ പോരാട്ടമാണ്​ പഞ്ചാബ്​ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക്​ നടക്കുന്നത്​. നിലവിലെ ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ്​ അധികാരം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഏതുവിധേനയും ഭരണത്തിലേറാനുള്ള അങ്കപ്പുറപ്പാടിലാണ്​ ബി.ജെ.പിയും ആം ആദ്​മി പാർട്ടിയുമെല്ലാം.



കോവിഡ്​ കാരണം നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതിനാൽ ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ പ്രചാരണം കൊഴുക്കുന്നത്​ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലാണ്​. പലവിധ പ്രചാരണങ്ങളാണ്​ ഓരോ പാർട്ടിയും നടത്തുന്നത്​. ഇതിൽ അവസാനത്തേതാണ്​ കോൺഗ്രസ്​ പുറത്തിറക്കിയ വിഡിയോ.



മാർവൽ കോമിക്‌സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കഥാപാത്രമായ തോർ എന്ന സൂപ്പർഹീറോ ആയി മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിംഗ് ചന്നിയെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്​ കോൺഗ്രസ്. ഹോളിവുഡ് സൂപ്പർഹീറോ സിനിമയായ 'അവഞ്ചേഴ്‌സ്: ഇൻഫിനിറ്റി വാർ'ൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് വിഡിയോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​. നോർസ് പുരാണത്തിലെ ഇടിമിന്നലിന്‍റെ ദൈവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കഥാപാത്രമാണ്​ തോർ.



സിനിമയിലെ പ്രശസ്തമായ യുദ്ധരംഗം ഉപയോഗിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഹൾക്ക് ആയി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ധുവിനെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു.



പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവുമായ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്‍റെയും മുഖങ്ങൾ ശത്രുക്കളായ അന്യഗ്രഹജീവി കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക്​ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പഞ്ചാബ് ലോക് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ച മുൻ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ്, ശിരോമണി അകാലിദൾ തലവൻ സുഖ്ബീർ സിംഗ് ബാദൽ എന്നിവരെയും വില്ലൻമാരുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​.



മഴു ആകൃതിയിലുള്ള ആയുധമായ 'സ്റ്റോംബ്രേക്കർ' ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി അന്യഗ്രഹജീവികളുടെ കഴുത്തറുക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ചന്നിയുടെ പ്രവേശനത്തോടെയാണ് വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന്​ തന്‍റെ സഹപ്രവർത്തകരായ സിദ്ധുവടക്കമുള്ളവരെ അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കുകയാണ്​.

We will do whatever it takes to redeem our beloved state from the clutches of evil forces working against the interest of Punjab and its people. #CongressHiAyegi pic.twitter.com/6lVxqkN4VC