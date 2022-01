By മാധ്യമം ലേഖകൻ ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢ്​​: പ​ഞ്ചാ​ബ്​ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആം ​ആ​ദ്​​മി പാ​ർ​ട്ടി (ആ​പ്) ക്ക്​ ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കി​ട്ടി​യാ​ൽ ആ​രാ​യി​രി​ക്കും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി? സം​ശ​യ​മി​ല്ല, പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സം​ഗ്​​രൂ​ർ എം.​പി കൂ​ടി​യാ​യ ഭ​ഗ​വ​ന്ത്​​ മാ​നാ​യി​രി​ക്കും ആ ​ചു​മ​ത​ല. ആ​പ്​ ദേ​ശീ​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ര​വി​ന്ദ്​ കെ​ജ്​​രി​വാ​ളാ​ണ്​ മാ​നി​നെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ 'മു​ഖ്യ​മു​ഖം' ആ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 117 നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 20 നാ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. മാ​ർ​ച്ച്​ 10 ന്​ ​ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ആ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ മൊ​ബൈ​ൽ വ​ഴി ജ​ന​കീ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യം (ജ​ന​ത ചു​നേ​ഗി അ​പ്ന സി.​എം) സ്വീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ഭി​പ്രാ​യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ജ​നു​വ​രി 13ന്​ ​പ്ര​ത്യേ​ക ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 17ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട്​ ഏ​ഴു​ മ​ണി​വ​രെ വോ​ട്ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​ര​വും ന​ൽ​കി. കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ 21.59 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ്​ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ കെ​ജ്​​രി​വാ​ൾ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​യാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

പ​ഞ്ചാ​ബ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ ത‍െൻറ പേ​രും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചെ​ന്നും ആ ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ താ​ൻ ഇ​ല്ലെ​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തേ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും കെ​ജ്​​രി​വാ​ൾ മൊ​ഹാ​ലി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന റാ​ലി​യി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. 93.3 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും ഭ​ഗ​വ​ന്ത്​ മാ​നി‍െൻറ പേ​രാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തെ​ന്നും കെ​ജ്​​രി​വാ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

പ​ഞ്ചാ​ബ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ന​വ്​​ജ്യോ​ത്​ സി​ങ്​ സി​ദ്ദു​വി‍െൻറ പേ​രാ​ണ്​ ര​ണ്ടാ​മ​ത്. 3.6 ശ​ത​മാ​നം പേ​രാ​ണ്​ സി​ദ്ദു​വി​നെ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തെ​ന്നും കെ​ജ്​​രി​വാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. 48കാ​ര​നാ​യ ഭ​ഗ​വ​ന്ത്​​ മാ​ൻ ആ​പ്പി‍െൻറ പ​ഞ്ചാ​ബ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്. കൊ​മേ​ഡി​യ​ൻ ആ​യി​രു​ന്ന ഭ​ഗ​വ​ന്ത്​ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സം​ഗ്​​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ലെ​ത്തി.

Bhagwant Mann is the main face of the app in Punjab