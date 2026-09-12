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    മാറുന്ന മുഖവുമായി വയനാട് ടൂറിസം; 13 ലക്ഷത്തിലധികം സഞ്ചാരികളെത്തി, കരുതലോടെയുള്ള യാത്രകൾ അനിവാര്യം

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    മാറുന്ന മുഖവുമായി വയനാട് ടൂറിസം; 13 ലക്ഷത്തിലധികം സഞ്ചാരികളെത്തി, കരുതലോടെയുള്ള യാത്രകൾ അനിവാര്യം
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    ഇന്ന് വയനാട് പഴയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമല്ല. പ്രകൃതിയെ കാണാനെത്തുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതിനൊപ്പം സാഹസിക ടൂറിസം, ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം, പൈതൃക ടൂറിസം, ഗ്രാമീണ അനുഭവങ്ങൾ, പ്രീമിയം താമസസൗകര്യങ്ങൾ, പുതിയ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് കൂടി വയനാടിന്റെ ടൂറിസം ഭൂപടം വികസിക്കുകയാണ്. 2025ൽ 13 ലക്ഷത്തിലധികം സഞ്ചാരികളെ വയനാട് സ്വീകരിച്ചതായി കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മികച്ച കണക്റ്റിവിറ്റിയും അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനവും ടൂറിസം പ്രചാരണവും ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായി അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് വയനാട് ഒരു യാത്രാ കേന്ദ്രം മാത്രമല്ല; പ്രകൃതിയും പൈതൃകവും സാഹസികതയും പ്രാദേശിക ജീവിതവും പുതിയ ടൂറിസം സാധ്യതകളും ഒന്നിച്ചുചേരുന്ന മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു അനുഭവലോകമാണ്. വയനാട്ടിലെ ഒരു യാത്ര ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലാതെ പൂർണമാകില്ല. അമ്പുകുത്തിമലയുടെ മുകളിലുള്ള എടയ്ക്കൽ ഗുഹകൾ അതിന് ഏറ്റവും മികച്ച വാതിലാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യർ പാറയിൽ വരച്ചുവെച്ച ചിത്രങ്ങളും കൊത്തുപണികളും ഇന്നും ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രാചീന ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. കല്ലിൽ കൊത്തിയ മനുഷ്യരൂപങ്ങളും മൃഗരൂപങ്ങളും വിവിധ അടയാളങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ചരിത്രപുസ്തകത്തിലെ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിച്ച അനുഭവമാണ് ലഭിക്കുക.

    വയനാടിന്റെ പ്രകൃതിഭംഗിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മുഖങ്ങളിലൊന്നാണ് ബാണാസുര സാഗർ. വിശാലമായ ജലാശയത്തിന് പിന്നിൽ നിരനിരയായി ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ബാണാസുര മലനിരകൾ. ജലത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന പച്ചപ്പും മേഘങ്ങളും മലനിരകളും ചേർന്ന കാഴ്ച സഞ്ചാരിയുടെ ക്യാമറയിൽ സ്വാഭാവികമായി പതിയും. എന്നാൽ ബാണാസുരയുടെ ആകർഷണം കാഴ്ചയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നുള്ള സാഹസിക അനുഭവങ്ങൾ തേടുന്നവർക്കും ഈ മേഖല പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്.

    മലനിരകൾക്കിടയിൽ പച്ചപ്പിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പൂക്കോട് തടാകം വയനാടിന്റെ ശാന്തമായ മുഖമാണ്. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും തടാകത്തിന്റെ ശാന്തമായ ജലവും ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയും കുടുംബസഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അനുഭവം നൽകുന്നു. തിരക്കേറിയ യാത്രാപദ്ധതികൾക്കിടയിൽ കുറച്ചുസമയം പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കണമെങ്കിൽ പൂക്കോട് ഇപ്പോഴും മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

    ഒരേ ദിവസം നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ ഓടിക്കണ്ട് മടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനും പ്രാദേശിക ജീവിതം അറിയാനും അനുഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള യാത്രകളാണ് വേണ്ടത്. വയനാട്ടിലെ ടൂറിസം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത്തരം പ്രകൃതികേന്ദ്രങ്ങളിലെ സന്ദർശനവും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തപരമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെ ശേഷിക്കനുസരിച്ചുള്ള സന്ദർശനം, മാലിന്യ നിയന്ത്രണം, പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവ ഇനി യാത്രയുടെ ഭാഗമാകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്.

    പ്രകൃതിയെ കാണാനെത്തുന്ന ഓരോ സഞ്ചാരിയും അതിന്റെ സംരക്ഷകനായി മാറണം. പ്രാദേശിക ഗൈഡുകളെയും ഹോംസ്റ്റേകളെയും റിസോർട്ടുകളെയും ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുക, മാലിന്യം വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക, വന്യജീവികളെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, അധികൃതരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.


    വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ പച്ചപ്പിലേക്ക് വയനാട്; കേരളത്തിന്റെ പറുദീസയിലെ ‘ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷനു’കൾ അറിയാം....


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    News Summary - Wayanad tourism with a changing face
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