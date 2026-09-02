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    വയനാട് യാത്രാ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സെപ്റ്റംബറിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

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    വയനാട് യാത്രാ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സെപ്റ്റംബറിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
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    മഴക്കാലം തുടരുന്നതിനാൽ വയനാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർ കാലാവസ്ഥയും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും മുൻകൂട്ടി പരിശോധിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. കനത്ത മഴ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മഴ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചില ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവേശന നിയന്ത്രണങ്ങളോ താൽക്കാലിക അടച്ചിടലോ ഉണ്ടാകാം.

    തിരക്കേറിയ വാരാന്ത്യങ്ങളിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലും ചെമ്പ്ര പീക്ക്, സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം, മീൻമുട്ടി തുടങ്ങിയ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യാത്രക്ക് മുമ്പ് ടിക്കറ്റ്, സ്ലോട്ട്, പ്രവേശനാനുമതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം.

    ചെമ്പ്ര പീക്ക്, സൂചിപ്പാറ ട്രെക്കിങ്: മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം

    വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ട്രെക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ചെമ്പ്ര പീക്ക്. പ്രതിദിന പ്രവേശനത്തിന് സ്ലോട്ട് നിയന്ത്രണമുള്ളതിനാൽ ട്രെക്കിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ ലഭ്യത മുൻകൂട്ടി പരിശോധിച്ച് ബുക്കിങ് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം. പ്രവേശന നടപടികൾക്കും ടിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്കുമായി അധികൃതരുടെ നിലവിലെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം.

    സൂചിപ്പാറ, മീൻമുട്ടി തുടങ്ങിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലേക്കും മഴക്കാലത്ത് പ്രവേശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും പ്രവേശന നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടോ എന്നും ഉറപ്പാക്കുക.

    മുത്തങ്ങ, തോൽപ്പെട്ടി ജംഗിൾ സഫാരി

    വന്യജീവികളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മുത്തങ്ങ, തോൽപ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലെ ജീപ്പ് സഫാരി മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. സഫാരി സ്ലോട്ടുകൾ പരിമിതമായതിനാൽ രാവിലെ തന്നെ എത്തുന്നതാണ് നല്ലത്.

    ടിക്കറ്റ് ലഭ്യത, സഫാരി സമയം, തിരിച്ചറിയൽ രേഖ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ എന്നിവയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം. അതിനാൽ യാത്രക്ക് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക.

    താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലും ബന്ദിപ്പൂരിലും ശ്രദ്ധിക്കുക

    വയനാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ താമരശ്ശേരി ചുരം വഴി വരുന്നവർ മഴക്കാലത്തെ റോഡ് സാഹചര്യവും ഗതാഗതക്കുരുക്കും കണക്കിലെടുക്കണം. വാരാന്ത്യങ്ങളിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലും തിരക്ക് കൂടുന്നതിനാൽ യാത്രക്ക് അധിക സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

    ബംഗളൂരു ഭാഗത്തുനിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് വരുന്നവർ ബന്ദിപ്പൂർ കടുവ സങ്കേതത്തിലെ രാത്രി യാത്രാ നിയന്ത്രണവും പ്രത്യേകം കണക്കിലെടുക്കണം. യാത്രാ സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

    മഴ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ട്രെക്കിങ് പാതകൾ, വനമേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവേശനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു ബദൽ യാത്രാപദ്ധതി കൂടി തയ്യാറാക്കിവെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

    സ്വകാര്യ വാഹനത്തിന് പകരം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സർവീസുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ യാത്രക്ക് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലെ സർവീസ് സമയങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക. മഴയും റോഡ് സാഹചര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് സർവീസുകളിൽ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

    യാത്രക്ക് മുമ്പുള്ള ചെറിയ ചെക്‍ലിസ്റ്റ്

    • ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
    • ആവശ്യമായ ടിക്കറ്റുകളും സ്ലോട്ടുകളും മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുക.
    • കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പരിശോധിക്കുക.
    • ട്രെക്കിങ്ങിനും വെള്ളച്ചാട്ട സന്ദർശനത്തിനും സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.
    • വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലെ സഫാരി സമയം മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പാക്കുക.
    • NH-766, താമരശ്ശേരി ചുരം, ബന്ദിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിലവിലെ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
    • മഴക്ക് അനുസരിച്ച് യാത്രാ സമയത്തിൽ അധിക ബഫർ നൽകുക.
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    News Summary - wayanad destinations
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