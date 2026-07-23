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    Dream Destination
    Posted On
    date_range 23 July 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 11:21 AM IST

    മഞ്ഞൂര സാഡിൽസ് റിസോർട്ട്സ് & സ്പാ; വയനാട്ടിൽ പ്രകൃതിയുടെ മാറിൽ ഒരു അവധിക്കാലം

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    മഞ്ഞൂര സാഡിൽസ് റിസോർട്ട്സ് & സ്പാ; വയനാട്ടിൽ പ്രകൃതിയുടെ മാറിൽ ഒരു അവധിക്കാലം
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    മഞ്ഞൂര സാഡിൽസ് റിസോർട്ട്സ് & സ്പാ, വയനാട്ടിലെ തരിയോട്, ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഒരു റിസോർട്ടാണ്. പച്ചപ്പും മലനിരകളുടെയും മനോഹര കാഴ്ചകളും ചുറ്റിപ്പറ്റിയ ഈ റിസോർട്ട് കുടുംബസമേതമുള്ള യാത്രകൾക്കും, ദമ്പതികൾക്കും, സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമുള്ള അവധിക്കാലത്തിനും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ്.

    ഗാർഡൻ വ്യൂ റൂമുകൾ, ലേക്ക് വ്യൂ റൂമുകൾ, പ്രീമിയം വില്ലകൾ, പ്രൈവറ്റ് പൂൾ വില്ലകൾ, ജക്കൂസി വില്ലകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ താമസ സൗകര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

    പ്രധാന സൗകര്യങ്ങൾ

    • ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ
    • ആയുർവേദ വെൽനസ് സെന്റർ
    • മൾട്ടി-ക്യുസീൻ റെസ്റ്റോറന്റ്
    • ജിംനേഷ്യം
    • ആംഫി തിയേറ്റർ
    • കുട്ടികൾക്കായുള്ള പാർക്ക്
    • ഗാർഡൻ & ലേക്ക് വ്യൂ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ
    • പ്രൈവറ്റ് പൂൾ & ജക്കൂസി വില്ലകൾ

    ആത്മാർത്ഥമായ ആതിഥേയത്വവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതയും ഒരുമിക്കുന്ന മഞ്ഞൂര സാഡിൽസ് റിസോർട്ട്സ് & സ്പാ, വയനാട്ടിൽ ശാന്തവും മനോഹരവുമായ ഒരു അവധിക്കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

    ഓഫറുകൾ അറിഞ്ഞ് ബുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള നമ്പറുകൾ

    04936 297 666, +91 98 777 08 600, +91 8089 555 001, +91 8089 555 003

    Manjoora Saddles Resort and SPA

    Manjoora PO, Padinharathara

    Waynad , Kerala 673 575

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    TAGS:wayanddestinationKerala Tourism
    News Summary - Manjoora Saddles Resorts & Spa
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