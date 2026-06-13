ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ കൊട്ടാരം

ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ കൊട്ടാരംtext_fields
ഇന്ത്യയുടെ രാജകീയ ഭൂതകാലത്തെയും വാസ്തുവിദ്യാ മികവിനെയും സാംസ്കാരിക സമൃദ്ധിയെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം. രാജസ്ഥാനിലെ ഗംഭീരമായ കോട്ടകൾ മുതൽ കേരളത്തിലെ മനോഹരമായ തടി കൊട്ടാരങ്ങൾ വരെ, പണ്ടുകാലത്ത് രാജാക്കന്മാരും രാജ്ഞിമാരും എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നിർമിതികൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. പല കൊട്ടാരങ്ങളും അവയുടെ വലിപ്പം കൊണ്ടോ ഭംഗി കൊണ്ടോ പ്രശസ്തമാണെങ്കിൽ, ചിലത് അവയുടെ ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്.
നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള അത്തരം ചില കൊട്ടാരങ്ങൾക്ക് അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശവുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. അവയിൽ വെച്ച്, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ കൊട്ടാരമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ചരിത്ര നിർമിതി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലേതാണ്. തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരികളാണ് ഇത് നിർമിച്ചത്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല കല്ല് കൊട്ടാരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ഈ കൊട്ടാരം പ്രധാനമായും തടി കൊണ്ടാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ പരമ്പരാഗത കേരള വാസ്തുവിദ്യയെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. കാലത്തെ അതിജീവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇതിലെ സങ്കീർണമായ കൊത്തുപണികളും, ചരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരകളും, സൂക്ഷ്മമായ കൈവേലകളും ഏറെ പ്രശംസനീയമാണ്.
കേരള അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലാണ് പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, ഈ കൊട്ടാരം ഇപ്പോഴും പരിപാലിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കേരള സർക്കാറാണ്. കുന്നുകളാലും പച്ചപ്പിനാലും ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ കൊട്ടാര സമുച്ചയം ശാന്തവും മനോഹരവുമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം കാരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സന്ദർശകർക്ക് ഇവിടേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും.
പരമ്പരാഗതമായ തടിയിലുള്ള നിർമിതിയും മനോഹരമായി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഉൾഭാഗവുമാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത്. ജൈവവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച തിളങ്ങുന്ന കറുത്ത തറകളും, മനോഹരമായി കൊത്തിയെടുത്ത തൂണുകളും, അലങ്കരിച്ച മേൽക്കൂരകളും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. രാജാവിന്റെ മന്ത്രസഭ, അമ്മത്തമ്പുരാട്ടി കൊട്ടാരം, വലിയ നൃത്തശാല എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ ഈ സമുച്ചയത്തിലുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ചുവർച്ചിത്രങ്ങളും പുരാതന ഫർണിച്ചറുകളും തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിന്റെ കലാപരവും സാംസ്കാരികവുമായ സമൃദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നു.
പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹാളുകളിലൂടെ നടക്കാനും വാസ്തുവിദ്യ ആസ്വദിക്കാനും കൊട്ടാരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, അകത്തു പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെരുപ്പുകൾ പുറത്തു ഊരിവെക്കുക തുടങ്ങിയ ചില നിയമങ്ങൾ സന്ദർശകർ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം മാത്രമല്ല, മനോഹരമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പൈതൃക നിർമിതി കൂടിയാണ്. ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ ഫോട്ടോഗ്രഫിക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, അതിനാൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
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