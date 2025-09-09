Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി​യെ​ന്ന വി​സ്മ​യം

    ആറന്മുള കണ്ണാടി

    ഓ​ട്ടു​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​രം കൂ​ട്ടി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച പാ​ത്രം ഉ​ര​ച്ച് മി​നു​സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ണാ​ടി​പോ​ലെ തി​ള​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി. ഈ ​കൂ​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ശി​ല്പി​ക​ൾ ഇ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് രാ​ജ​പ്രീ​തി​ക്കാ​യി ഒ​രു കി​രീ​ടം നി​ർ​മി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ ഗോ​പി​ക്കു​റി​യു​ടെ ആ​കൃ​തി​യി​ൽ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന ഈ ​ലോ​ഹ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു

    അ​ക​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ഴ്ച​യു​ടെ തെ​ളി​മ പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ലോ​ഹ​നി​ർ​മി​ത വി​സ്മ​യ​മാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി. ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര നി​ർ​മി​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ത്ഭ​വം. രാ​ജ​ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ശ​ങ്ക​ര​ൻ​കോ​വി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ഗ​ത്ഭ ശി​ല്പി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്രം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ള​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഓ​ട്ടു​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും പൂ​ജാ​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​തും വി​ശ്വ​ക​ർ​മ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്.

    ഒ​ട്ടു​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​രം കൂ​ട്ടി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച പാ​ത്രം ഉ​ര​ച്ച് മി​നു​സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ണാ​ടി​പോ​ലെ തി​ള​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി. ഈ ​കൂ​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ശി​ല്പി​ക​ൾ ഇ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് രാ​ജ​പ്രീ​തി​ക്കാ​യി ഒ​രു കി​രീ​ടം നി​ർ​മി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ ഗോ​പി​ക്കു​റി​യു​ടെ ആ​കൃ​തി​യി​ൽ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന ഈ ​ലോ​ഹ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ലേ പ്ര​തി​ബിം​ബം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. കി​രീ​ട​ത്തി​ന്‍റെ തി​ള​ക്കം ക​ണ്ട് ‌അ​ത്ഭു​തം തോ​ന്നി​യ രാ​ജാ​വ് ഇ​ത്‌ തി​രു​വാ​റ​ന്മു​ള​യ​പ്പ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു .

    കി​രീ​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ വൈ​ദ​ഗ്​ധ്യം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ രാ​ജാ​വ് ശി​ല്പി​ക​ളോ​ട് ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ൽ താ​മ​സ​മാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ഇ​വ​ർ​ക്ക് സ്ഥ​ല​വും വീ​ട്​ വെ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ത്തി​യ ശി​ല്പി​ക​ളു​ടെ പി​ന്മു​റ​ക്കാ​രാ​യ 26 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യി ലോ​ഹ​ക്ക​ണ്ണാ​ടി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​പ്പോ​ഴും ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലു​ണ്ട്.

    ആ​റ​ന്മു​ള പു​ഞ്ച​യി​ലെ പ​ശ​പ്പു​ള്ള ചെ​ളി ഉ​ണ​ക്കി പൊ​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം ഇ​ത് പു​ത്ത​ൻ ചെ​ളി​യു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ത്ത്ച​ണം, ചാ​ണ​കം എ​ന്നി​വ​കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്താ​ണ് ലോ​ഹ​ക്ക​ണ്ണാ​ടി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​ൺ​മൂ​ശ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ണാ​ടി​യു​ടെ വ​ലി​പ്പ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് മൂ​ശ​ക​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​മൂ​ശ​യി​ലേ​ക്ക് ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ചെ​മ്പി​ന്റെ​യും വെ​ളു​ത്തീ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും (വെ​ങ്ക​ലം) ലോ​ഹ​ക്കൂ​ട്ട് പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ൽ ഉ​രു​ക്കി ഒ​ഴി​ക്കും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ശേ​ഷം മൂ​ശ ഉ​ട​ച്ച് ലോ​ഹ​ഫ​ല​കം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കും. ഫ​ല​ക​ത്തെ ക​ണ്ണാ​ടി​യു​ടെ വ​ലി​പ്പ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് മു​റി​ച്ചെ​ടു​ക്കും. ഈ ​ഫ​ല​കം മെ​ഴു​കും ചാ​ഞ്ച​ല്യ​വും എ​ണ്ണ​യും ചേ​ർ​ത്ത്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​രം പ​ശ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ടി​യി​ൽ ഒ​ട്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ര​ച്ച് മി​നു​സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ക​ണ്ണാ​ടി​യു​ടെ തി​ള​ക്കം ല​ഭി​ക്കും. സാ​ധാ​ര​ണ ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ൽ ര​സം പു​ര​ട്ടി​യ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ബിം​ബ​മെ​ങ്കി​ൽ ക​ണ്ണാ​ടി​യു​ടെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ അ​ക​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ നി​ർ​മാ​ണം

    സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ അ​ർ​പ്പ​ണ -നി​ർ​മാ​ണ​ബോ​ധ​വും വൈ​ഭ​ക്ഷ​മ​യു​മു​ള​ള വി​ദ​ഗ്​ധ ശി​ല്പി​ക​ളാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ദൈ​വി​ക നി​യോ​ഗ​മാ​യി ക​രു​തി​യാ​ണ് ഈ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ഇ​പ്പോ​ഴും ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി പോ​സി​റ്റി​വ് എ​ന​ർ​ജി പ്ര​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു വി​ശ്വാ​സം. ക​ണ്ണാ​ടി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വീ​ട്ടി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ഐ​ശ്വ​ര്യ​ദാ​യ​ക​മെ​ന്നും ക​രു​തു​ന്നു.

    ക്ഷേ​ത്ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഷ്ട​മം​ഗ​ല്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യും വി​ഷു​ക്ക​ണി ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി വെ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ആ​റ​ന്മു​ള വാ​ൽ​ക്ക​ണ്ണാ​ടി ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ്. ല​ണ്ട​നി​ലെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് അ​വി​ടെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന 45 സെ.​മീ വ​ലി​പ്പ​മു​ള്ള ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി. പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മ​മാ​യ ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ല​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ലോ​ഹ​ക്ക​ണ്ണാ​ടി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    മി​നു​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ലോ​ഹ​പ്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണാ​ടി​യേ​ക്കാ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ബിം​ബ​കാ​ഴ്ച പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​റ​ന്മു​ള ലോ​ഹ​ക്ക​ണ്ണാ​ടി ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്നും വി​സ്മ​യ​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഏ​തൊ​രാ​ളും ക്ഷേ​ത്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി​കൂ​ടി വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ ക​ണ്ണാ​ടി​ക​ളും നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ല്പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം ക​ണ്ണാ​ടി​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഗു​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഏ​റെ ദോ​ഷ​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക.

    പ​ള്ളി​യോ​ട നി​ർ​മാ​ണം

    ആ​റ​ന്മു​ള ചൈ​ത​ന്യം കു​ടി​കൊ​ള്ളു​ന്നു എ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം സൂ​ഷ്മ​വും പ്ര​ത്യേ​ക​ത നി​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​ണ്. ചെ​മ്പ​ക​ശ്ശേ​രി രാ​ജാ​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം വെ​ങ്കി​ടി​യി​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​നാ​ചാ​രി​യാ​ണ് യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ൽ എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ ചൂ​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ളം രൂ​പ​ക​ല്പ​ന ചെ​യ്യ​ത്. തി​രു​വോ​ണ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന മ​ങ്ങാ​ട്ട് ഭ​ട്ട​തി​രി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി​ക്കു​നേ​രെ ന​ദീ​കൊ​ള്ള​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി.


    ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. അ​മ​ര​വും കൂ​മ്പും ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ഏ​റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വ്ര​താ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യ നി​ഷ്ഠ​യോ​ടെ​യു​മാ​ണ് ശി​ല്പി​ക​ൾ ഇ​ത്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ള്ളി​യോ​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി മ​രം മു​റി​ക്കു​ന്ന​തു​മു​ത​ൽ നീ​റ്റി​ലി​റ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ പ്രാ​ർ​ഥാ​നാ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ വി​വി​ധ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും ന​ട​ക്കും.

    TAGS:historyCultureKerala TourismAranmula Mirror
