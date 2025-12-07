തെരുവ് നായ് ഭീഷണി: ഇനി മടിച്ച് നിൽക്കരുത്

തെരുവ് നായ് ഭീഷണി: ഇനി മടിച്ച് നിൽക്കരുത്text_fields
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചൂടിൽ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ തിളങ്ങുമ്പോഴും, ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന സുരക്ഷയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തെരുവ് നായ്കളുടെ നിയന്ത്രണരാഹിത്യവും അതിന്റെ പേരിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ആക്രമണങ്ങളും.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും നായുടെ കടിയേറ്റ സംഭവങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഉയരുന്നത്. വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നതിനോ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനോ സ്വന്തം വീട്ടുവളപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതിനോ പോലും പൗരന്മാർക്ക് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നും മുതിർന്നവരിൽ വരെ വ്യാപിക്കുന്ന ഈ ഭീഷണി പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയെയും അടിയന്തര ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളെയും വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇത് ജീവഹാനിയിലേക്കും ഗുരുതരമായ അനന്തരഫലങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നതും അപൂർവമല്ല.
ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആരും ഇടപെടാതെ പോകുന്നത് നിലവിലെ നിയമത്തെ ഭയന്നാണ്. നിയമപരമായ മറുപടികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുള്ള ഒരു സുഖാന്വേഷണം മാത്രമല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നിയമം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരെയാണ്. അവരുടെ ജീവനും സുരക്ഷയും ആണ്. നിയമത്തിലെ സങ്കീർണ്ണതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത്.
തെരുവ് നായ് പ്രശ്നത്തിന് ശാസ്ത്രീയവും മാനവികവുമായ ഒരു ദീർഘകാല പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കാര്യക്ഷമമായ സ്റ്റ്റിലൈസേഷൻ, നിരന്തര വാക്സിനേഷൻ, നിരുപാധികമായ മാലിന്യ നിയന്ത്രണം, സുരക്ഷിത അഭയകേന്ദ്രങ്ങളുടെ രൂപീകരണം, ആവശ്യമായ നിയമഭേദഗതികൾ- ഇവയെല്ലാം ഏകോപിതമായി നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സാമൂഹ്യാരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന് യുക്തിസഹമായ പരിഹാരം കാണാനാവുക.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നു മാറാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവണത പുതുമയുള്ളതല്ല. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അവഗണന തുടരുന്നത് പൊതുസുരക്ഷയെ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പൗരന്മാർക്ക് ഭയരഹിതമായി ജീവിക്കാനുളള അവകാശം ഭരണഘടന നൽകുന്ന പരമാവധി സംരക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക ഭരണകൂടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കടമയാണ്.
അധികാരം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കട്ടെ. തെരുവു നായ് പ്രശ്നത്തിൽ വ്യക്തവും നിർണായകവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഇനി അനിവാര്യമാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ സാമൂഹിക പരിസരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ ഭരണകൂടം ഈ വിഷയത്തെ മുൻഗണനാപട്ടികയുടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
