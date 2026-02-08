ചരിത്രം പറയുന്ന സ്റ്റാമ്പുകൾ

ചരിത്രം പറയുന്ന സ്റ്റാമ്പുകൾtext_fields
വളരെയധികം വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒഴിവുസമയ വിനോദമാണ് തപാൽ മുദ്ര ശേഖരണം. ശേഖരണത്തിനായി മാത്രമുള്ള തപാൽ മുദ്രകൾ ഇന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. ചില രാജ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും തപാൽ മുദ്ര പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ശേഖരണാർഥമാണ്. ചരിത്രങ്ങൾ സീലടിച്ച് പറയുന്ന നിരവധി സ്റ്റാമ്പുകൾ ഇന്നും ലോകമാകെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. പുതുതലമുറയോട് അഞ്ചലോട്ടത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നു.
അധിനിവേശങ്ങൾ തീർത്ത കോളനികളുടെ കഥകളാണ് സ്റ്റാമ്പുകൾ നിരന്തരം പറയുന്നത്. തപാൽ മുദ്രകൾ ആദ്യം നിലവിൽ വന്നത് 1840 മേയ് ഒന്നാം തിയതി ബ്രിട്ടണിലാണ്. റൗളണ്ട് ഹിൽ എന്നയാളാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ തപാൽ മുദ്രയുടെ പിതാവ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. 1840 മേയ് ഒന്നിന് ആദ്യത്തെ തപാൽ മുദ്രയായ പെന്നി ബ്ലാക്ക് അതേ വർഷം മേയ് ആറു മുതൽ പൊതു ഉപയോഗത്തിന് ലഭ്യമായി. ഇതിൽ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ മുഖമാണ് ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. തുടർന്ന് സ്വിറ്റ്സർലാന്റ്, ബ്രസീൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും തപാൽ മുദ്രകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇമാറാത്തിന്റെ തപാൽ ചരിത്രം ഇന്ത്യയുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലമാണ് ഇതിനുകാരണം. ഷാർജയിൽ ആദ്യത്തെ വിമാനത്താവളം വന്നതോടെയാണ് തപാൽ സംവിധാനം വിപുലപ്പെട്ടത്. ഇംപീരിയൽ വിമാനത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് തപാലുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കും പറന്നുനടന്നു. 76 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ, ദുബൈ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാമ്പ് എക്സിബിഷൻ 2026 ദുബൈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ ആരംഭിച്ചു. ഈ മാസം എട്ടു വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ, 469 പ്രദർശകർ അവതരിപ്പിച്ച, മനുഷ്യ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് അപൂർവവും വിലപ്പെട്ടതുമായ മാതൃകകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില ശേഖരങ്ങൾ സ്റ്റാമ്പുകളുടെ ചരിത്രം, അവയുടെ വികസനം, ചരിത്ര കാലഘട്ടങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവ എടുത്തുകാണിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവ തപാൽ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, നാണയങ്ങളും പ്രദർശനത്തിനുണ്ട്. ‘മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റാമ്പ് പ്രദർശനമാണിത്, 76 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. ഒമ്പത് വിഭാഗത്തിലുള്ള അവാർഡുകളുണ്ട്. ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ 40 അംഗങ്ങളും 52 വിൽപ്പന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് ഫിലാറ്റലിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുള്ള ഖൗറി പറഞ്ഞു. ഓരോ എൻട്രിയും അവതരണ രീതി, അപൂർവത, അവതരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ, പ്രദർശനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്നിവ അനുസരിച്ച് വിലയിരുത്തപ്പെടും. ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി അപൂർവ ശേഖരങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിലുണ്ട്. സ്റ്റാമ്പുകൾ തുടക്കത്തില് താരിഫും തപാൽ ഫീസുമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന് അവ ദേശീയ ഐഡന്റിറ്റി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലും പാഴ്സലുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലയും വിദേശ ബന്ധങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, സംസ്കാരം, പ്രാദേശിക പരിസ്ഥിതി എന്നിവ എടുത്തുകാണിക്കുന്നതിനും അവ ഒരു പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖൗറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാലഘട്ടങ്ങൾ
സ്റ്റാമ്പ് കളക്ടർ നാസർ ബിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്സ അൽ സെർക്കൽ രണ്ട് ശേഖരങ്ങളുമായി പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ആദ്യത്തേത് 1932 മുതൽ 1985 വരെയുള്ള ഷാർജയുടെ തപാൽ ചരിത്രത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ആദ്യ വിമാനത്താവളം തുറന്നതുമുതലുള്ള ഷാർജയുടെ തപാൽ ചരിത്രത്തെ ഈ ശേഖരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും നാല് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആദ്യത്തേത് ഇന്ത്യൻ തപാൽ സേവനത്തിന്റെ കാലഘട്ടം, രണ്ടാമത്തേത് ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ എയർ മെയിൽ സ്റ്റാമ്പുകളുടെ കാലഘട്ടം, തുടർന്ന് 1963 ൽ ആരംഭിച്ച സ്വതന്ത്ര ഷാർജ തപാൽ സേവനം, ഒടുവിൽ 1972 ൽ ആരംഭിച്ച യുനൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് തപാൽ സേവനം. തപാൽ സേവനത്തിന്റെ ചരിത്രം ഈ ശേഖരം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ സ്റ്റാമ്പുകളുടെ തരങ്ങളും തപാൽ നിരക്കുകളും കാലക്രമേണ അവ എങ്ങനെ മാറിയെന്നും ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നുവെന്നും ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അപൂർവ കൃതികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രണ്ടാമത്തേത് ദുബൈയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 1909 മുതൽ 1973 വരെയുള്ള സ്റ്റാമ്പുകളുടെ ശേഖരമാണ്, ഇന്ത്യൻ തപാൽ സർവീസ്, പിന്നീട് പാകിസ്ഥാൻ, പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ്, തുടർന്ന് സ്വതന്ത്ര തപാൽ കാലഘട്ടം, തുടർന്ന് യു.എ.ഇ കാലഘട്ടം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഉമ്മുൽ ഖുവൈനിൽ നിന്ന്
ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ തപാൽ സേവനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ സ്റ്റാമ്പ് കളക്ടർ അഹമ്മദ് അൽ-ഹസാവി കാഴ്ച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. സ്റ്റാമ്പ് കമ്പനിയും ഉമ്മുൽ ഖുവൈനും തമ്മിലുള്ള പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ യഥാർത്ഥ കരാർ, കളർ സ്വാച്ചുകൾ, സ്റ്റാമ്പ് സാമ്പിളുകൾ, മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള ഇഷ്യൂ പ്രക്രിയയുടെ രേഖകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ആദ്യമായി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ ഈ ശേഖരത്തിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യാത്രാ കവറുകളിൽ ഒരു സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും, ശേഖരത്തിൽ കവറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ലേലങ്ങളിൽ വാങ്ങിയതിനാൽ തന്റെ കൈവശമുള്ള പകർപ്പുകൾ യഥാർത്ഥവും അതുല്യവുമാണ്. തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകളെക്കുറിച്ച് ഒന്നിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ താൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഉമ്മുൽ ഖുവൈനിലെ തപാൽ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഓസ്ട്രേലിയൻ അമച്വർ
1880 മുതൽ 1938 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ സ്റ്റേഷനറികളുടെ ഒരു ശേഖരവുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണക്കാരനായ ബെർണി ബീസ്റ്റൺ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഇക്വഡോറിൽ നിന്നുള്ള ഈ ശേഖരത്തിൽ പോസ്റ്റ്കാർഡുകൾ, കവറുകൾ, പോസ്റ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ, റിട്ടേൺ സ്ലിപ്പുകൾ, വളരെ അപൂർവമായ ഹാർഡ് മോൾഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 20 വർഷം മുമ്പാണ് താൻ സ്റ്റാമ്പുകൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും തന്റെ യഥാർത്ഥ തൊഴിൽ നിയമമാണെന്നും വേട്ടയാടൽ, ഗോൾഫ് തുടങ്ങിയ ഒന്നിലധികം ഹോബികൾ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ തന്റെ തൊഴിലിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല, അതാണ് സ്റ്റാമ്പുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഡസൻ കണക്കിന് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ബെസ്റ്റൺ ദുബൈയിലെ പരിപാടിയെ പ്രശംസിച്ചു, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ധാരാളം പങ്കാളികൾ പങ്കെടുത്തതിനാൽ ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നാണയപ്രദർശനം
ഇമാറാത്തി കളക്ടർ ഫവാസ് അൽ അമേരി തന്റെ നാണയ ശേഖരം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ നാണയങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുകാലത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാണയങ്ങളും ബാങ്ക് നോട്ടുകളും ഞങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യു.എ.ഇ, ഈജിപ്ത്, ഒമാൻ, സൗദി അറേബ്യ, ഇറാഖ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാണയങ്ങളും അബുദബി പൊലീസിന്റെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി അനുസ്മരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക, പ്രത്യേക ലക്കവും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേക നാണയത്തിൽ അന്തരിച്ച ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാന്റെ ഛായാചിത്രം ഉണ്ട്.
സ്മാരക പതിപ്പുകൾ
ദുബൈ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാമ്പ് എക്സിബിഷനിലുടനീളം, പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് എമിറേറ്റ്സ് പോസ്റ്റ് തുടർച്ചയായി നാല് സ്മാരക സ്റ്റാമ്പ് ലക്കങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ മൂല്യമുള്ള പ്രത്യേക ഹോബികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഗോള പ്രദർശന ഭൂപടത്തിൽ യു.എ.ഇയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള എമിറേറ്റ്സ് പോസ്റ്റിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യ സ്റ്റാമ്പ് എമിറേറ്റ്സ് ഫിലാറ്റലിക് അസോസിയേഷൻ, ദുബൈ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാമ്പ് എക്സിബിഷൻ 2026ന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചതിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് ഏഷ്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലാറ്റലിക് ഫെഡറേഷന്റെ 50-ാം വാർഷികത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് 1926-ൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലാറ്റലിക് അസോസിയേഷൻസിന്റെ (FIP) 100-ാം വാർഷികത്തെയും നാലാമത്തേത് എമിറേറ്റ്സ് ഫിലാറ്റലിക് അസോസിയേഷന്റെ 30-ാം വാർഷികത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. തപാൽ മുദ്രകളിലൂടെ വലിയൊരു ചരിത്രത്തെ വായിച്ചെടുക്കാം. ലോക ചരിത്രം വായിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ദുബൈ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും സന്ദർശിക്കേണ്ട പ്രദർൻമാണിത്. ഭാരത തപാൽ വകുപ്പ് ഒക്ടോബർ 13 ദേശീയ തപാൽമുദ്ര ശേഖരണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നുണ്ട്.
