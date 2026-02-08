Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightചരിത്രം പറയുന്ന...
    Culture
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 11:57 AM IST

    ചരിത്രം പറയുന്ന സ്റ്റാമ്പുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ചരിത്രം പറയുന്ന സ്റ്റാമ്പുകൾ
    cancel

    വ​ള​രെ​യ​ധി​കം വി​കാ​സം പ്രാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു ഒ​ഴി​വു​സ​മ​യ വി​നോ​ദ​മാ​ണ് ത​പാ​ൽ മു​ദ്ര ശേ​ഖ​ര​ണം. ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി‌​നാ​യി മാ​ത്ര​മു​ള്ള ത​പാ​ൽ മു​ദ്ര​ക​ൾ ഇ​ന്ന് എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ചി​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ത​പാ​ൽ മു​ദ്ര പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​ത് ശേ​ഖ​ര​ണാ​ർ‌​ഥ​മാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സീ​ല​ടി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്ന നി​ര​വ​ധി സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ ഇ​ന്നും ലോ​ക​മാ​കെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു. പു​തു​ത​ല​മു​റ​യോ​ട് അ​ഞ്ച​ലോ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​ധി​നി​വേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്ത കോ​ള​നി​ക​ളു​ടെ ക​ഥ​ക​ളാ​ണ് സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ത​പാ​ൽ മു​ദ്ര​ക​ൾ ആ​ദ്യം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത് 1840 മേ​യ് ഒ​ന്നാം തി​യ​തി ബ്രി​ട്ട​ണി​ലാ​ണ്. റൗ​ള​ണ്ട് ഹി​ൽ എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് ഇ​തി​നു പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ത​പാ​ൽ മു​ദ്ര​യു​ടെ പി​താ​വ് എ​ന്നു വി​ളി​ക്കു​ന്നു. 1840 മേ​യ് ഒ​ന്നി​ന് ആ​ദ്യ​ത്തെ ത​പാ​ൽ മു​ദ്ര​യാ​യ പെ​ന്നി ബ്ലാ​ക്ക് അ​തേ വ​ർ​ഷം മേ​യ് ആ​റു മു​ത​ൽ പൊ​തു‌ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് ല​ഭ്യ​മാ​യി. ഇ​തി​ൽ വി​ക്ടോ​റി​യ രാ​ജ്ഞി​യു​ടെ മു​ഖ​മാ​ണ് ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ലാ​ന്‍റ്, ബ്ര​സീ​ൽ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​പാ​ൽ മു​ദ്ര​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ന്‍റെ ത​പാ​ൽ ച​രി​ത്രം ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി കെ​ട്ടു​പി​ണ​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​കാ​ല​മാ​ണ് ഇ​തി​നു​കാ​ര​ണം. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​പാ​ൽ സം​വി​ധാ​നം വി​പു​ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇം​പീ​രി​യ​ൽ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ന്ന് ത​പാ​ലു​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലേ​ക്കും പ​റ​ന്നു​ന​ട​ന്നു. 76 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ്റ്റാ​മ്പ് ശേ​ഖ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ, ദു​ബൈ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്റ്റാ​മ്പ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ 2026 ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഈ ​മാ​സം എ​ട്ടു വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ, 469 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച, മ​നു​ഷ്യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​പൂ​ർ​വ​വും വി​ല​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ചി​ല ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്രം, അ​വ​യു​ടെ വി​ക​സ​നം, ച​രി​ത്ര കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം എ​ന്നി​വ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റു​ള്ള​വ ത​പാ​ൽ ച​രി​ത്രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ണ്ട്. ‘മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്റ്റാ​മ്പ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണി​ത്, 76 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ട്. ഒ​മ്പ​ത് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ണ്ട്. ജ​ഡ്ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ 40 അം​ഗ​ങ്ങ​ളും 52 വി​ൽ​പ്പ​ന പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ള്ള ഖൗ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​രോ എ​ൻ​ട്രി​യും അ​വ​ത​ര​ണ രീ​തി, അ​പൂ​ർ​വ​ത, അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ എ​ന്നി​വ അ​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടും. ലോ​ക​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി അ​പൂ​ർ​വ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ താ​രി​ഫും ത​പാ​ൽ ഫീ​സു​മാ​യി​രു​ന്നു, എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന് അ​വ ദേ​ശീ​യ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും പാ​ഴ്സ​ലു​ക​ളി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​യും വി​ദേ​ശ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ച​രി​ത്രം, ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്രം, സം​സ്കാ​രം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​രി​സ്ഥി​തി എ​ന്നി​വ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ ഒ​രു പ്ര​തീ​ക​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് ഖൗ​റി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ

    സ്റ്റാ​മ്പ് ക​ള​ക്ട​ർ നാ​സ​ർ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഇ​സ്സ അ​ൽ സെ​ർ​ക്ക​ൽ ര​ണ്ട് ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത് 1932 മു​ത​ൽ 1985 വ​രെ​യു​ള്ള ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ ത​പാ​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം തു​റ​ന്ന​തു​മു​ത​ലു​ള്ള ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ ത​പാ​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തെ ഈ ​ശേ​ഖ​രം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്നും നാ​ല് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ത​പാ​ൽ സേ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ല​ഘ​ട്ടം, ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ മെ​യി​ൽ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ കാ​ല​ഘ​ട്ടം, തു​ട​ർ​ന്ന് 1963 ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച സ്വ​ത​ന്ത്ര ഷാ​ർ​ജ ത​പാ​ൽ സേ​വ​നം, ഒ​ടു​വി​ൽ 1972 ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച യു​നൈ​റ്റ​ഡ് അ​റ​ബ് എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ത​പാ​ൽ സേ​വ​നം. ത​പാ​ൽ സേ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം ഈ ​ശേ​ഖ​രം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ ത​ര​ങ്ങ​ളും ത​പാ​ൽ നി​ര​ക്കു​ക​ളും കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ അ​വ എ​ങ്ങ​നെ മാ​റി​യെ​ന്നും ഇ​ത് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ലി​മി​റ്റ​ഡ് എ​ഡി​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി അ​പൂ​ർ​വ കൃ​തി​ക​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് ദു​ബൈ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന 1909 മു​ത​ൽ 1973 വ​രെ​യു​ള്ള സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ത​പാ​ൽ സ​ർ​വീ​സ്, പി​ന്നീ​ട് പാ​കി​സ്ഥാ​ൻ, പി​ന്നീ​ട് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്, തു​ട​ർ​ന്ന് സ്വ​ത​ന്ത്ര ത​പാ​ൽ കാ​ല​ഘ​ട്ടം, തു​ട​ർ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ കാ​ല​ഘ​ട്ടം ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​നി​ൽ നി​ന്ന്

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ ത​പാ​ൽ സേ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ സ്റ്റാ​മ്പ് ക​ള​ക്ട​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ-​ഹ​സാ​വി കാ​ഴ്ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സ്റ്റാ​മ്പ് ക​മ്പ​നി​യും ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ഴ​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ക​രാ​ർ, ക​ള​ർ സ്വാ​ച്ചു​ക​ൾ, സ്റ്റാ​മ്പ് സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ, മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഇ​ഷ്യൂ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ദ്യ​മാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ

    ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​ത്രാ ക​വ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു സെ​റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണെ​ങ്കി​ലും, ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ ക​വ​റു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ലേ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ ത​ന്‍റെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ൾ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ​വും അ​തു​ല്യ​വു​മാ​ണ്. ത​പാ​ൽ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ താ​ൻ ര​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും, ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​നി​ലെ ത​പാ​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ അ​മ​ച്വ​ർ

    1880 മു​ത​ൽ 1938 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി​ക​ളു​ടെ ഒ​രു ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ സ്റ്റാ​മ്പ് ശേ​ഖ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യ ബെ​ർ​ണി ബീ​സ്റ്റ​ൺ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ഇ​ക്വ​ഡോ​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഈ ​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ പോ​സ്റ്റ്കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ക​വ​റു​ക​ൾ, പോ​സ്റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​റു​ക​ൾ, റി​ട്ടേ​ൺ സ്ലി​പ്പു​ക​ൾ, വ​ള​രെ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഹാ​ർ​ഡ് മോ​ൾ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 20 വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് താ​ൻ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും ത​ന്‍റെ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​മാ​ണെ​ന്നും വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ, ഗോ​ൾ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഹോ​ബി​ക​ൾ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​നോ​ക്കി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ ത​ന്റെ തൊ​ഴി​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല, അ​താ​ണ് സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഡ​സ​ൻ ക​ണ​ക്കി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ബെ​സ്റ്റ​ൺ ദു​ബൈ​യി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​യെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ധാ​രാ​ളം പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​ത് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​യി വേ​റി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​ണ​യ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം

    ഇ​മാ​റാ​ത്തി ക​ള​ക്ട​ർ ഫ​വാ​സ് അ​ൽ അ​മേ​രി ത​ന്‍റെ നാ​ണ​യ ശേ​ഖ​രം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​റി​ജി​ന​ൽ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളും ബാ​ങ്ക് നോ​ട്ടു​ക​ളും ഞ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്ത് വി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ.​ഇ, ഈ​ജി​പ്ത്, ഒ​മാ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഇ​റാ​ഖ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളും അ​ബു​ദ​ബി പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ സു​വ​ർ​ണ്ണ ജൂ​ബി​ലി അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക, പ്ര​ത്യേ​ക ല​ക്ക​വും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക നാ​ണ​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ച ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ ഛായാ​ചി​ത്രം ഉ​ണ്ട്.

    സ്മാ​ര​ക പ​തി​പ്പു​ക​ൾ

    ദു​ബൈ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്റ്റാ​മ്പ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ലു​ട​നീ​ളം, പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​മി​റേ​റ്റ്സ് പോ​സ്റ്റ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നാ​ല് സ്മാ​ര​ക സ്റ്റാ​മ്പ് ല​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ഹോ​ബി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള എ​മി​റേ​റ്റ്സ് പോ​സ്റ്റി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ സ്റ്റാ​മ്പ് എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ദു​ബൈ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്റ്റാ​മ്പ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ 2026ന് ​ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച​തി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു, ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍റെ 50-ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. മൂ​ന്നാ​മ​ത്തേ​ത് 1926-ൽ ​ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ന്‍റെ (FIP) 100-ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തെ​യും നാ​ലാ​മ​ത്തേ​ത് എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ 30-ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തെ​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ത​പാ​ൽ മു​ദ്ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യൊ​രു ച​രി​ത്ര​ത്തെ വാ​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കാം. ലോ​ക ച​രി​ത്രം വാ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ദു​ബൈ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​ദ​ർ​ൻ​മാ​ണി​ത്. ഭാ​ര​ത ത​പാ​ൽ വ​കു​പ്പ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13 ദേ​ശീ​യ ത​പാ​ൽ​മു​ദ്ര ശേ​ഖ​ര​ണ ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:historystampsgulfnewsEmaratbeatsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Stamps that tell history
    Similar News
    Next Story
    X