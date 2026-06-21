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    Culture
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 9:46 AM IST

    ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​വാ​യ​ന​ക്കാ​യി അ​പൂ​ർ​വ പ​ത്ര​ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി ഷാ​ബൂ​സ്

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    ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​വാ​യ​ന​ക്കാ​യി അ​പൂ​ർ​വ പ​ത്ര​ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി ഷാ​ബൂ​സ്
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    ഷാ​ബൂ​സി​ന്റെ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ഴ​യ​കാ​ല പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    ​ചെ​റു​വാ​ടി: ഇ​ന്ത്യ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ച​രി​ത്ര മു​ഹൂ​ർ​ത്തം, മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വി​യോ​ഗം, ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​യി​ലെ അ​ന്ത്യ​യാ​ത്ര, ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ​യും രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ​യും വേ​ർ​പാ​ടു​ക​ൾ, ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് ത​ക​ർ​ച്ച, നെ​ൽ​സ​ൺ മ​​ണ്ടേ​ല​യു​ടെ മോ​ച​നം... അ​ങ്ങ​നെ ലോ​ക​ത്തെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച ച​രി​ത്ര മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ. ലാ​ത്തൂ​ർ ഭൂ​ക​മ്പം, അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം, ഗ​ദ്ദാ​ഫി​യു​ടെ​യും സ​ദ്ദാ​മി​ന്റെ​യും പ​ത​നം മു​ത​ൽ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​ർ, ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി, വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വി​യോ​ഗ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും ഒ​ടു​വി​ൽ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​യി​ലെ ക​ണ്ണീ​രി​ൽ കു​തി​ർ​ന്ന ദു​ര​ന്ത​വാ​ർ​ത്ത​യും വ​രെ അ​ച്ച​ടി​ച്ചു​വ​ന്ന ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പൂ​ർ​വ ശേ​ഖ​ര​മു​ണ്ട് ചെ​റു​വാ​ടി​യി​ലെ ‘മ​രു​പ്പ​ച്ച’ വീ​ട്ടി​ൽ.

    ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നും അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന പ​രേ​ത​നാ​യ അ​ബ്ദു ചെ​റു​വാ​ടി തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട പ​ത്ര​ശേ​ഖ​ര​ണം, പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ വാ​ർ​ത്താ​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത് ഇ​ന്നും അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മ​ക​ൻ ഷാ​ബൂ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്. ​​ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ലെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, ലോ​ക​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​റി​യാ​നു​ള്ള ത്വ​ര​യി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ര​വും കാ​ത്തി​രു​ന്ന ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രെ ആ​വേ​ശം കൊ​ള്ളി​ച്ച അ​നേ​കം വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ, യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കാ​ര കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും, എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ വി​വാ​ഹ​വും ഡ​യാ​ന രാ​ജ​കു​മാ​രി​യു​ടെ വേ​ർ​പി​രി​യ​ലും അ​ട​ക്കം ഈ ​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വം ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന നൂ​റോ​ളം പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. ​മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും ശൈ​ശ​വ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും അ​കാ​ല​ത്തി​ലു​മാ​യി പൊ​ലി​ഞ്ഞു​പോ​യ​തു​മാ​യ നൂ​റോ​ളം ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​യാ​ഹ്ന പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​പൂ​ർ​വ കോ​പ്പി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല കാ​ഴ്ച. ‘ഉ​ത്ത​ര​ദേ​ശം’ സാ​യാ​ഹ്ന പ​ത്രം മു​ത​ൽ ഗോ​സി​പ്പ് വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ‘ത​നി​നി​റം’, കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ സാ​യാ​ഹ്ന കൗ​തു​ക​മാ​യി​രു​ന്ന ‘പ്ര​ദീ​പം’, ‘തെ​ക്ക​ൻ കാ​റ്റ്’ വ​രെ​യു​ള്ള അ​ച്ചു​നി​ര​ത്ത​ൽ കാ​ല​ത്തെ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഘ​ട​ന​യും ഇ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​വും പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ഈ ​അ​മൂ​ല്യ ശേ​ഖ​രം സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    മൊ​ബൈ​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന ച​രി​ത്രം പു​തി​യ അ​റി​വാ​യി​രി​ക്കും. ​മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യി​ലെ ഉ​ച്ചാ​ര​ണ രീ​തി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും വാ​ക്കു​ക​ൾ എ​ഴു​തു​ന്ന​തി​ലെ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​പ​ത്ര​ശേ​ഖ​രം വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക്ക് വ​ലി​യ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​മാ​ണ്.

    2019ലെ ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ ചെ​റു​വാ​ടി മി​ല്ല​ത്ത് മ​ഹ​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് അ​ബ്ദു ചെ​റു​വാ​ടി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ഗാ​ല​റി​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലെ ചി​ല അ​മൂ​ല്യ കോ​പ്പി​ക​ൾ ന​ശി​ച്ചു​പോ​യി​രു​ന്നു. ബാ​ക്കി ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ളെ ഷാ​ബൂ​സ് നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

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    TAGS:newspapersCultureMemoriesHobby
    News Summary - Shabbos with rare paperbacks to relive memories
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