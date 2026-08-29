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    Culture
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 8:41 AM IST

    തല്ലോടു തല്ല്; ആവേശഭരിതമായി കുന്നംകുളം ഓണത്തല്ല്

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    കു​ന്നം​കു​ള​ത്ത് ന​ട​ന്ന ഓ​ണ​ത്ത​ല്ല്

    കു​ന്നം​കു​ളം: ഹ​യ്യ​ത്ത​ട​യെ​ന്ന ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​യോ​ടെ മ​ല്ല​ൻ​മാ​ർ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി ഓ​ടി​യ​ടു​ത്ത് ത​ല്ലി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി ഓ​ണ​ത്ത​ല്ല് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്.

    ത​ല്ല് കാ​ണാ​ൻ കു​ന്നം​കു​ളം പ​ഴ​യ ബ​സ് സ്റ്റ‌ാ​ൻ​ഡി​ൽ വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പോ​പ്പു​ല​ർ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്‌​സ് സെ​ന്റ​റാ​ണ് ഓ​ണ​ത്ത​ല്ല് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഏ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മേ​റി​യ ഓ​ണ​ക്കാ​ല വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ത​ല്ലി​ന് സാ​മൂ​തി​രി​യു​ടെ കാ​ല​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സാം​സ്ക‌ാ​രി​ക വ​കു​പ്പി​ന്റെ ധ​ന​സ​ഹാ​യം മു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ത​ല്ല് നി​ല​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത് ഓ​ണ​ത്ത​ല്ല് മ​ട​ക്കി ​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി.

    വ​ട​ക്കേ​ചേ​രി, തെ​ക്കേ​ചേ​രി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ടു​വ​ശ​ത്താ​യി തി​രി​ഞ്ഞാ​ണ് 11 ജോ​ടി​ക​ൾ ത​ല്ല് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ചെ​റു​തു​രു​ത്തി വെ​ട്ടി​ക്കാ​ട്ടി​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ത​ല്ലു​കാ​ർ. വ​ട​ക്കേ​ചേ​രി​യെ താ​ഴ​പ്ര കൊ​ര​ങ്ങാ​ട്ട് വാ​പ്പി​നു​വും തെ​ക്കേ​ചേ​രി​യെ കാ​ര​ഞ്ചേ​രി ഹം​സ​യും ന​യി​ച്ചു.

    ത​ല്ല് കൈ​വി​ട്ടു പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ചാ​യി​ക്കാ​രും രം​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ക​ള​ത്തി​ൽ കു​ഞ്ഞാ​പ്പു, പ​ള്ള​ത്ത് സു​ലൈ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ചാ​യി​ക്കാ​ര​ൻ​മാ​രാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഞ​മ​നേ​ങ്ങാ​ട് ബോ​ധി​ധ​ർ​മ അ​ക്കാ​ദ​മി ന​ട​ത്തി​യ ക​രാ​ട്ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ജ​പ്പാ​നി​ലെ ക​രാ​ട്ടെ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ യൂ​സു​സാ​റ്റൊ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​മ്മേ​ള​നം കായിക മ​ന്ത്രി ഒ.​ജെ. ജ​നീ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പോ​പ്പു​ല​ർ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്‌​സ് സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​യു. ബി​നോ​യ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ.​സി. മൊ​യ്തീ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, കു​ന്നം​കു​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ അധ്യ​ക്ഷ സൗ​മ്യ അ​നി​ല​ൻ, ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പി.​ജി. ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, അ​ണ്ട​ത്തോ​ട് കോ- ​ഓ​പ​റേ​റ്റിവ് സൊ​സൈ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി. അ​ജ​യ് മോ​ഹ​ൻ, മാ​ത്യു ചെ​മ്മ​ണ്ണൂ​ർ, എം.​കെ. ശി​വ​ദാ​സ​ൻ, വേ​ണു ഏ​റ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    TAGS:onam celebrationskunnamkulamonathalluThrissur
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