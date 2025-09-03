Begin typing your search above and press return to search.
    Onam
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 3:38 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 3:38 PM IST

    ഓ​ണ​നാ​ളി​ലെ പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന തു​മ്പ​പ്പൂ​വും

    ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ർ​ണാ​ഭ​വും സ​വി​ശേ​ഷ​വു​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ് പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്ക​ല്‍. ഐ​ശ്വ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും നാ​ളു​ക​ളി​ല്‍ നി​റ​വും സൗ​ര​ഭ്യ​വും ഒ​ത്തു​ചേ​ര്‍ന്ന് മ​ഹാ​ബ​ലി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്. അ​ത്തം മു​ത​ല്‍ പ​ത്തു നാ​ളാ​ണ് അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്ക​ൽ. പ​ണ്ടൊ​ക്കെ നാ​ട​ന്‍ പൂ​ക്ക​ളാ​ണ് പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. തു​മ്പ​യും മു​ക്കു​റ്റി​യും ക​ണ്ണാ​ന്ത​ളി​യും മ​ന്ദാ​ര​വും ശം​ഖു​പു​ഷ്പ​വു​മെ​ല്ലാം പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ലംഐ​ശ്വ​ര്യ​വും സ​മൃ​ദ്ധി​യും നി​റ​ഞ്ഞ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തി​നാ​യി നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും ഒ​രു​ങ്ങി. തു​മ്പ​പ്പൂ​വും ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​നും പൂ​ത്തു​മ്പി​യു​മാ​യി ചി​ങ്ങ​വെ​യി​ലി​ന്റെ സു​വ​ർ​ണ​ശോ​ഭ തി​ള​ങ്ങു​ന്നു. പൂ​ക്ക​ളി​റു​ത്ത്​ പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി അ​ത്തം പ​ത്തി​നു പൊ​ന്നോ​ണം. കാ​ല​മെ​ത്ര ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലും ഓ​ണം മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ട്ടു​വ​ഴി​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു കേ​ട്ടി​രു​ന്ന പൂ​വി​ളി മാ​ത്രം ഉ​യ​രു​ന്നി​ല്ല.

    മൂ​ല​ത്തി​ന് ച​തു​ര​ത്തി​ല്‍ പൂ​ക്ക​ള​മി​ട​ണം. മൂ​ല​ക്ക​ളം എ​ന്ന് പ​റ​യും. ഉ​ള്ളി​ല്‍ സു​ദ​ര്‍ശ​ന ച​ക്ര​മോ ന​ക്ഷ​ത്ര​മോ പ്ര​ത്യേ​കം തീ​ര്‍ക്കു​ന്ന​വ​രും ഉ​ണ്ട്. ചോ​തി​നാ​ള്‍ മു​ത​ല്‍ ന​ടു​ക്ക് വെ​ക്കു​ന്ന കു​ട നാ​ലു​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും വെ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പ​ച്ച ഈ​ര്‍ക്കി​ലി​ല്‍ പൂ​വ് കൊ​രു​ത്താ​ണ് കു​ട​വെ​ക്കു​ക. പൂ​രാ​ട​ത്തി​ന് ക​ള്ളി​ക​ള്‍ തീ​ര്‍ത്താ​ണ് പൂ​ക്ക​ളം. ഓ​രോ ക​ള്ളി​യി​ലും ഓ​രോ പൂ​ക്ക​ള്‍. ഉ​ത്രാ​ട​ത്തി​ന് പ​ത്തു​നി​റം പൂ​ക്ക​ള്‍. ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പൂ​ക്ക​ള​വും ഉ​ത്രാ​ട​ത്തി​നാ​ണ്. തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന് തു​മ്പ​ക്കു​ടം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ടു​ക. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തു​ള​സി​യു​മു​ണ്ടാ​കും. അ​ത്തം​നാ​ളി​ൽ ഒ​രു വ​ള​യം തു​മ്പ​പ്പൂ മാ​ത്ര​മേ പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന് പാ​ടു​ള്ളൂ. ര​ണ്ടാം​ദി​വ​സം ര​ണ്ടു​ത​രം പൂ​ക്ക​ളും, മൂ​ന്നാം​ദി​വ​സം മൂ​ന്നു​ത​രം അ​ങ്ങ​നെ പ​ത്താം​ദി​വ​സം പ​ത്തു​ത​രം പൂ​ക്ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ർ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ‘പൂ​വേ​പൊ​ലി പൂ​വേ​പൊ​ലി’ എ​ന്നു​പാ​ടി കു​ട്ടി​ക​ൾ പൂ​വു​തേ​ടി പോ​യി​രു​ന്ന കാ​ലം ഓ​ർ​മ​യാ​യി. ത​ന​ത് പൂ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക്ഷാ​മ​മാ​യി. ഗൃ​ഹാ​തു​ത്വ​മു​ണ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന പൂ​ക്ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​യി. പൂ​ക്ക​ളും ഇ​ല​ക​ളും മാ​റി സ്ഥാ​നം പി​ടി​ച്ചു. ദേ​വാ​സു​ര യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ​യോ ആ​ര്യ-​ദ്രാ​വി​ഡ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ​യോ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി പൂ​ക്ക​ള​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. ചു​വ​ന്ന പൂ​ക്ക​ൾ യു​ദ്ധ​പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ​ത്രേ. പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന്റെ ഒ​ത്ത​ന​ടു​ക്ക് ശ​ത്രു​വും അ​തി​ന് ചു​റ്റി​യു​ള്ള ക​ള​ങ്ങ​ൾ പോ​രാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​ൽ തു​മ്പ​പ്പൂ മാ​വേ​ലി​ക്ക് വ​ലി​യ ഇ​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ലും ഒ​രു ക​ഥ​യു​ണ്ട്. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ രാ​ജാ​വാ​യി​രു​ന്നു തു​മ്പ. ഒ​രു പൂ​ത്ത​റ​യും തു​മ്പ​യി​ല്ലാ​തെ ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മാ​വേ​ലി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ പൂ​വാ​യ പൂ​വൊ​ക്കെ ഒ​രു​ങ്ങി​ച്ചെ​ന്ന​പ്പോ​ൾ തു​മ്പ മാ​ത്രം നാ​ണി​ച്ച് ഒ​തു​ങ്ങി നി​ന്നു. ബാ​ക്കി പൂ​ക്ക​ളെ ഒ​ക്കെ ത​ഴു​കി അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ച്ച മാ​വേ​ലി തു​മ്പ​പ്പൂ​വി​നെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചു എ​ന്നാ​ണ് ഐ​തി​ഹ്യം.

    ക​ർ​ക്ക​ട​ക​ത്തി​ൽ ന​ന്നാ​യി വ​ള​രു​ന്ന തു​മ്പ ഓ​ണ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പൂ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു. തു​മ്പ​പ്പൂ​കൊ​ണ്ട് ഓ​ണ​രാ​ത്രി​യി​ൽ അ​ട​യു​ണ്ടാ​ക്കി അ​ത് ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​നു നേ​ദി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്നും ഇ​ന്നും തു​മ്പ​പ്പൂ​വി​ന് പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥാ​ന​വും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഐ​തി​ഹ്യ​മാ​യും ഔ​ഷ​ധ​മാ​യും പ​ല​രീ​തി​യി​ലും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച തു​മ്പ ഇ​ന്ന് പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും അ​ന്യ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്.

    ‘തു​മ്പേ​ല​രി​മ്പേ​ലൊ​രീ​ര​മ്പ​ൻ തു​മ്പ

    തു​മ്പ കൊ​ണ്ട​മ്പ​തു തോ​ണി ച​മ​ച്ചു

    തോ​ണി​ത്ത​ല​യ്ക്ക​ലൊ​രാ​ലു മു​ള​ച്ചു

    ആ​ലി​ന്റെ പൊ​ത്തി​ലൊ​രു​ണ്ണി​പി​റ​ന്നു

    ഉ​ണ്ണി​ക്കു കൊ​ട്ടാ​നും ഉ​ണ്ണി​ക്കു പാ​ടാ​നും

    തു​ടി​യും തു​ടി​ക്കോ​ലും പ​റ​യും പ​റ​ക്കോ​ലും

    പൂ​വേ പൊ​ലി പൂ​വേ പൊ​ലി പൂ​വേ...

    പൂ​വാ​യ പൂ​വെ​ല്ലാം പി​ള്ളേ​ര​റ​ത്തു

    പൂ​വാ​ങ്കു​റു​ന്തി​ല ഞാ​നു​മ​റു​ത്തു

    പി​ള്ളേ​ര​ടെ പൂ​വെ​ല്ലാം ക​ത്തി​ക്ക​രി​ഞ്ഞു

    എ​ന്നു​ടെ പൂ​വെ​ല്ലാം മി​ന്നി​ത്തെ​ളി​ഞ്ഞു

    പൂ​വേ പൊ​ലി...,

    തു​മ്പ​പ്പൂ​വേ പൂ​ത്തി​ട​ണേ...

    നാ​ളേ​യ്ക്കൊ​രു വ​ട്ടി പൂ ​ത​ര​ണേ

    ആ​ക്കി​ല ഈ​ക്കി​ല ഇ​ളം​പ​ടി പൂ​ക്കി​ല

    ആ​യി​ര​മാ​യി​രം പൂ ​ത​ര​ണേ...

    പൂ​വേ പൊ​ലി പൂ​വേ... പൊ​ലി പൊ​ലി പൂ​വേ

    പൂ​വേ പൊ​ലി പൂ​വേ... പൊ​ലി പൊ​ലി...

    തു​ട​ങ്ങി പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന തു​മ്പച്ചെ​ടി ഇ​ന്ന് പ​റ​മ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ല്ലാ​താ​യി​.

    പൂ​വ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി പൂ​വി​ളി​ക​ളോ​ടെ പൂ​വു​ക​ൾ തേ​ടി പോ​യി​രു​ന്ന സം​സ്കാ​ര​വും ഇ​ല്ലാ​താ​യി. മ​തി​ൽ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ കാ​ടു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ വ​ള​ർ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തു​മ്പ​യെ തേ​ടി പോ​കാ​നും ആ​രു​മി​ല്ലാ​താ​യി. പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ന്യൂ​ജെ​ൻ പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച​തോ​ടെ തു​മ്പ വി​സ്മൃ​തി​യി​ലേ​ക്കു​മാ​യി.

