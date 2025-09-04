Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Sept 2025 8:10 AM IST
    4 Sept 2025 8:10 AM IST

    തിരുവോണത്തോണി ഇന്ന്​ പുറപ്പെടും

    തിരുവോണത്തോണി ഇന്ന്​ പുറപ്പെടും
    തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ കാ​ട്ടൂ​രി​ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ

    കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി: തി​രു​വോ​ണ​നാ​ളി​ൽ ആ​റ​ന്മു​ള പാ​ർ​ഥ​സാ​ര​ഥി​ക്ക്‌ സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി ഉ​ത്രാ​ട​ദി​ന​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കാ​ട്ടൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ യാ​ത്ര തി​രി​ക്കും. കാ​ട്ടൂ​ർ മ​ഹാ​വി​ഷ്ണ​ക്ഷേ​ത്ര​ക്ക​ട​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​മ്പ ന​ദി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര. മ​ങ്ങാ​ട്ട് ഇ​ല്ല​ത്തെ അ​നൂ​പ് നാ​രാ​യ​ണ ഭ​ട്ട​തി​രി​യാ​ണ് തി​രു​വോ​ണ തോ​ണി​ക്ക് നാ​യ​ക​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ക. കോ​ട്ട​യം കു​മാ​ര​ന​ല്ലൂ​ർ മ​ങ്ങാ​ട്ട് ക​ട​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചു​രു​ള​ൻ വ​ള്ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച ഭ​ട്ട​തി​രി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ ഭ​ട്ട​തി​രി കാ​ട്ടൂ​ർ ക്ഷേ​ത്ര ക​ട​വി​ൽ എ​ത്തും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നീ​ര​ണി​ഞ്ഞ ശേ​ഷം ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ൽ​നി​ന്നു പു​റ​പ്പെ​ട്ട തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മൂ​ക്ക​ന്നൂ​ർ ക​ട​വി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ക​ഴു​കി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ട്ടൂ​ർ ക്ഷേ​ത്ര​ക്ക​ട​വി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തും. ഭ​ട്ട​തി​രി​യും തോ​ണി​യും എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ട്ടൂ​രി​ലെ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചോ​തി നാ​ളി​ൽ അ​ള​ന്ന് എ​ത്തി​ച്ച നെ​ല്ല് വി​ശാ​ഖം നാ​ൾ മു​ത​ൽ കു​ത്തി എ​ടു​ത്ത അ​രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് തോ​ണി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു പോ​കു​ക. കാ​ട്ടൂ​ർ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ശീ​കോ​വി​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് ആ​റി​ന് മേ​ൽ​ശാ​ന്തി പ​ക​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കു​ന്ന ദീ​പം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി ഭ​ട്ട​തി​രി തോ​ണി​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഭ​ട്ട​തി​രി​യും ആ​ചാ​ര പ്ര​കാ​രം തോ​ണി​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മു​ള്ള 18 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി വൈ​കി​ട്ട് ആ​റ​ര​യോ​ടെ ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങും. പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ൾ തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി​ക്ക് അ​ക​മ്പ​ടി​യാ​കും. അ​യി​രൂ​ർ മ​ഠം, മേ​ലു​ക​ര വെ​ച്ചൂ​ർ മ​ന, കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി നി​ക്ഷേ​പ മാ​ലി വ​ഴി തി​രു​വോ​ണ നാ​ൾ പു​ല​ർ​ച്ചെ ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര​ക്ക​ട​വി​ൽ എ​ത്തും.

    ദേ​വ​സം ബോ​ർ​ഡ്, പ​ള്ളി​യോ​ട സേ​വാ സം​ഘം, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി, ഭ​ക്ത​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് അ​നു​ഷ്ടാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച്​ വെ​റ്റ, പു​ക​യി​ല എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. കാ​ട്ടൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി​യ ദീ​പം ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ലെ കെ​ടാ​വി​ള​ക്കി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രും . ഇ​തോ​ടെ ആ​റ​ന്മു​ള തി​രു​വോ​ണ സ​ദ്യ​ക്ക്​ ഒ​രു​ക്കം ആ​രം​ഭി​ക്കും. തോ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ നി​വേ​ദ്യം ദേ​വ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ തി​രു​വോ​ണ നാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് അ​ത്താ​ഴ​പൂ​ജ ക​ഴി​ഞ്ഞ് ചെ​ല​വ് മി​ച്ചം പ​ണ​ക്കി​ഴി ഭ​ണ്ഡാ​ര​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് ഭ​ട്ട​തി​രി കു​മാ​ര​ന​ല്ലൂ​രി​ലേ​ക്ക് ക​ര​മാ​ർ​ഗം മ​ട​ങ്ങും.

    X