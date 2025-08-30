Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Onam
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 2:58 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 2:58 PM IST

    തിരുവോണത്തിന്‍റെ തൃക്കാക്കര

    തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ സ​മൂ​ഹ ഓ​ണ​സ​ദ്യ (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം) 

    ഓ​ണം വ​ന്നെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മ​ഹാ​ന​ഗ​ര​മാ​യ കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ​ശ്ര​ദ്ധാകേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത് തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ക്ഷേ​ത്രo ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​രാ​ധ​ന​മൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യ​പ്പ​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ദേ​ശീ​യോ​ത്സ​വ​മാ​യ തി​രു​വോ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​രം​ഭ​വും തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര മ​ഹാ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്.

    മ​ഹാ​ബ​ലി എ​ന്ന സു​ന്ദ​ര സ​ങ്ക​ൽ​പ്പം സ​മ്യ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും സ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ധ​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും ദാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്‌​മ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. പൂ​ർ​ണ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ശ്രാ​വ​ണ ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന പൊ​ന്നി​ൻ ചി​ങ്ങ തി​രു​വോ​ണം. ചി​ങ്ങ​ത്തി​ലെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല എ​ല്ലാ മാ​സ​ത്തി​ലെ​യും തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന് തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര മ​ഹാ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. തി​രു​വോ​ണ ഊ​ട്ട് ഇ​വി​ടു​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വ​ഴി​പാ​ടാ​ണ്. അ​ന്ന​ദാ​ന​ത്തോ​ട് കൂ​ടി​യ ഈ​ശ്വ​ര​ഭ​ക്തി​ക്ക് പ്രാ​മു​ഖ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ഭ​ക്ത​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സം.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ തി​രു​വോ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 27ന്​ ​കൊ​ടി​യേ​റി സെ​പ്‌​തം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​ ആ​റാ​ട്ടോ​ടെ സ​മാ​പി​ക്കും. തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും ക്ഷേ​ത്രോ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യും ഉ​ത്സ​വാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മ​റ്റി​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. അ​ത്തം മു​ത​ൽ തി​രു​വോ​ണം വ​രെ​യാ​ണ് ഉ​ത്സ​വം. ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് ക​ല​വ​റ നി​റ​യ്ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങോ​ടെ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    വൈ​കീ​ട്ട്​ ദീ​പാ​രാ​ധ​ന​യോ​ടെ ഉ​ത്സ​വാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. പി​ന്നാ​ലെ നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും നൃ​ത്ത സ​ന്ധ്യ​യും ന​ട​ക്കും. പി​റ്റേ ദി​വ​സം ചി​ത്തി​ര​നാ​ളി​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടി​നാ​ണ് കൊടി​യേ​റ്റ്. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചാ​ക്യാ​ർ കൂ​ത്ത്, തി​രു​വാ​തി​ര, കു​ച്ചിപ്പു​ടി, ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം, നാ​ട്ട​ര​ങ്ങ്, ഓ​ട്ട​ൻ തു​ള്ള​ൽ, ക​ഥ​ക​ളി, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, വി​ല്ല​ടി​ച്ചാ​ൻ​പാ​ട്ട്, നാ​ട​കം, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, ബാ​ലെ, സം​ഗീ​ത​ക​ച്ചേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ക്കും. ഉ​ത്രാ​ട നാ​ളി​ൽ വ​ലി​യ വി​ള​ക്ക്, തി​രു​മു​ൽ​ക്കാ​ഴ്ച സ​മ​ർ​പ്പ​ണം, പ​ക​ൽ​പ്പൂ​രം, ആ​കാ​ശ വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ക്കും. തി​രു​വോ​ണ നാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​ദ്യ​യി​ൽ പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    X