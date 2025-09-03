Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Onam
    date_range 3 Sept 2025 3:48 PM IST
    date_range 3 Sept 2025 3:48 PM IST

    ഓ​ണ​വി​പ​ണി​യി​ൽ താ​ര​മാ​യി റോ​ബോ​വാ​ക്

    ഓ​ണ​വി​പ​ണി​യി​ൽ താ​ര​മാ​യി റോ​ബോ​വാ​ക്
    ഓ​ണ​വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ താ​ര​മാ​യ​ത്​ റോ​ബോ​​ട്ടി​ക്​ വാ​ക്വം ക്ലീ​ന​റു​ക​ൾ അ​ഥ​വ റോ​ബോ​വാ​ക്കു​ക​ൾ. വീ​ട്ട​കം തൂ​ത്തു​​വാ​രാ​നും തു​ട​യ്​​ക്കാ​നും ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക്​ ആ ​ജോ​ലി​യോ​ട്​ വി​ട​പ​റ​യാ​ൻ തു​ണ​യാ​കു​ന്ന​താ​ണ്​ റോ​ബോ​വാ​ക്. ചൂ​ൽ​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ തൂ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ വൃ​ത്തി. വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗം മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ന്‍റേ​ത്​ മാ​ത്രം. ഇ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണ്​ റോ​ബോ​വാ​ക്കു​ക​ളെ താ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ട്​ കു​റെ കാ​ല​മാ​യെ​ങ്കി​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ്ര​ചാ​ര​ണം സി​ദ്ധി​ച്ച​ത്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യാ​ണ്. മാ​നു​വ​ൽ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം കൂ​ടാ​തെ ത​റ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സെ​ൻ​സ​റു​ക​ളും പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ്ത ദി​ന​ച​ര്യ​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ സ്വ​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​തി​ന്‍റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. തൂ​ക്കേ​ണ്ട മു​റി​ക​ൾ പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ്ത്​ ഓ​ൺ ചെ​യ്ത്​ വി​ട്ടാ​ൽ റോ​ബോ​വാ​ക്കു​ക​ൾ ത​നി​യെ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ളും അ​ഴു​ക്കും നീ​ക്കം ചെ​യ്യും. ആ​രും കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട. ചാ​ർ​ജ്​ തീ​ർ​ന്നാ​ൽ തി​നി​യെ ചാ​ർ​ജി​ങ്​ ഡോ​ക്കി​ലെ​ത്തി ചാ​ർ​ജ്​ ചെ​യ്യും.

    മി​ക്ക മോ​ഡ​ലു​ക​ളും ഒ​തു​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യാ​ണ്, ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റു​ക​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റും നാ​വി​ഗേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും കി​ട​ക്ക​ക​ൾ​ക്കും സോ​ഫ​ക​ൾ​ക്കും കീ​ഴി​ൽ എ​ത്താ​നും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഡി​സ്ക് ആ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യാ​ണ്. മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി​യോ വോ​യി​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റി​ലൂ​ടെ​യോ ക്ലീ​നി​ങ്​ സ​മ​യ​വും റൂ​മു​ക​ളും ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്യാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഇ​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു. ബാ​റ്റ​റി തീ​രു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ്​ റോ​ബോ​ട്ട് സ്വ​യം ചാ​ർ​ജി​ങ്​ പോ​യ​ന്റി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യും വീ​ണ്ടും നി​ർ​ത്തി​യി​ട​ത്ത്​ ചെ​ന്ന്​ ശു​ചീ​ക​ര​ണം തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യും. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലും പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ളും വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ രോ​മ​ങ്ങ​ളും വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു, അ​തു​വ​ഴി സ​മ​യം ലാ​ഭി​ക്കാം.

    ഇ​വ​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ മോ​ട്ടോ​ര്‍ 3000 Pa സ​ക്ഷ​നു​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. എ​ക്കോ, സ്റ്റാ​ന്‍ഡേ​ഡ്, സ്‌​ട്രോ​ങ്, സൂ​പ്പ​ര്‍ സ്‌​ട്രോ​ങ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ലു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ക്ഷ​ന്‍ മോ​ഡു​ക​ളു​ണ്ട്. ഒ​രു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ നീ​ണ്ട വാ​റ​ന്‍റി​യി​ല്‍ വ്യ​ത്യ​സ്ത ക്ലീ​നി​ങ് ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളി​വ​ക്ക്​ സ്വ​ന്തം. കു​റ​ഞ്ഞ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ലാ​ണി​വ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടൈ​ല്‍, മാ​ര്‍ബി​ള്‍, കാ​ര്‍പ​റ്റ്, ത​ടി എ​ന്നീ പ്ര​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നാ​യാ​സം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. 3500 എം.​എ.​എ​ച്ച്​ മു​ത​ലാ​ണ്​​ ബാ​റ്റ​റി ക​പ്പാ​സി​റ്റി. 13,000 രൂ​പ മു​ത​ൽ മു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ വി​ല.

    News Summary - Robowalk becomes a star in the Onam market
