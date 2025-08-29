Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightOnamchevron_rightമാ​റ്റി...
    Onam
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:44 AM IST

    മാ​റ്റി നി​ർ​ത്താ​നാ​വു​മോ രാ​ജ​മ​ല്ലി​യെ?

    text_fields
    bookmark_border
    rajamalli flowers
    cancel
    camera_alt

    രാ​ജ​മ​ല്ലി പൂ​ക്ക​ൾ

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: 'പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ചാ​യു​ന്ന സൂ​ര്യ​നെ നോ​ക്കി ദൂ​ര​ത്തൊ​രു രാ​ജ​മ​ല്ലി​മ​രം പൂ​ത്തു വി​ല​സും​പോ​ലെ​യെ​ന്ന്' കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ൻ പാ​ടി​യ​ത് രാ​ജ​മ​ല്ലി പൂ​ക്ക​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം ക​ണ്ടി​ട്ടാ​ണ്. ഭം​ഗി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പേ​രു​പോ​ലെ പൂ​ക്ക​ളു​ടെ റാ​ണി​യാ​ണ് രാ​ജ​മ​ല്ലി. അ​തു​കൊ​ണ്ട് നാ​ട​ൻ ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്‌ ചി​ന്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​സു​ന്ദ​രി​യെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​നാ​വി​ല്ല.

    സ്വ​ർ​ണ​വ​ർ​ണ​മു​ള്ള​തും ര​ക്ത​വ​ർ​ണ​മു​ള്ള​തു​മു​ണ്ട് രാ​ജ​മ​ല്ലി​യി​ൽ. ര​ണ്ടും സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​നൊ​ന്ന് മെ​ച്ചം. പ​ത്ത​ടി​യി​ല​ധി​കം ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ വ​ള​രാ​ത്ത ഇ​വ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ല​രി, അ​ല​സി, തെ​ച്ചി മ​ന്ദാ​രം, ചെ​ത്തി മ​ന്ദാ​രം എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളി​ലും ഈ ​ചെ​ടി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ല്ലാ ഋ​തു​ക്ക​ളി​ലും പൂ​ചൂ​ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​വ പൂ​ന്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹ​രി​ത സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​വാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    ശാ​ഖാ​ഗ്ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പൂ​ങ്കു​ല​ക​ളി​ലാ​ണ്. ഏ​റെ വ​ലു​താ​ണ് പൂ​ങ്കു​ല. അ​ടി​യി​ലെ പൂ​ക്ക​ളാ​ണ് ആ​ദ്യം വി​ട​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ മൊ​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ണാം. താ​ഴെ വി​ട​ർ​ന്ന പൂ​ക്ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഈ ​മൊ​ട്ടു​ക​ളും ന​യ​ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ത​ന്നെ.

    പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പൂ​ജാ​പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ധാ​നി​യാ​ണ് രാ​ജ​മ​ല്ലി. ചെ​ടി​യു​ടെ സ​മ​സ്ത ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഔ​ഷ​ധ​വീ​ര്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. പൂ​ക്ക​ൾ കൊ​ഴി​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മാ​ണ് വി​ത്തു​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത്. പ​യ​ർ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ത്ത്. ശാ​സ്ത്ര​നാ​മം 'സെ​സാ​ൽ​പി​നി​യ പ​ൾ​ച്ചെ​റി​മ'. കു​ടും​ബം 'സെ​സാ​ൽ​പി​നി​യേ​സി​യേ'.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewspayyanurFlowersOnam flowers
    News Summary - rajamalli flower on onam festive season
    Similar News
    Next Story
    X