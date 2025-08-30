Begin typing your search above and press return to search.
    Onam
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 2:44 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 2:44 PM IST

    ഓണത്തിനെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി ഓണത്തപ്പന്മാര്‍

    ഓണത്തിനെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി ഓണത്തപ്പന്മാര്‍
    ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​നെ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന എ​ഴി​പ്രം നെ​ടു​മ്പി​ള്ളി​ക്കു​ടി വീ​ട്ടി​ല്‍ രാ​ഘ​വ​നും ഭാ​ര്യ മ​ല്ലി​ക​യും

    പൂ​ക്ക​ള​വും സ​ദ്യ​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും താ​ര​മാ​ണ് ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്‍. ഇ​തി​ന്റെ നി​ര്‍മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പേ ജി​ല്ല​യു​ടെ പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ മ​ഞ്ഞ​പ്പെ​ട്ടി, മാ​റ​മ്പ​ള്ളി, എ​ഴി​പ്രം ഭാ​ഗ​ത്ത് മാ​ത്രം വേ​ളാ​ന്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ട്ട 90ഓ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്‍ നി​ര്‍മാ​ണ​വും വി​ല്‍പ​ന​യു​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്​ നാ​ല് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. നെ​ടു​മ്പി​ള്ളി​ക്കു​ടി വീ​ട്ടി​ല്‍ രാ​ഘ​വ​നും ഭാ​ര്യ മ​ല്ലി​ക​യും ഇ​തി​ന​കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്മാ​രെ ത​യാ​റാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന് പു​റ​മെ ക​ണി​യാ​യി വെ​ക്കു​ന്ന മു​ത്തി​യ​മ്മ, അ​മ്മി, ഉ​ര​ല്‍, ചി​ര​വ, പീ​ഠം എ​ന്നി​വ​യും ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ ജി​ല്ല​യു​ടെ പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും വി​ല്‍പ​ന​ക്ക് ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കു​ന്നു. മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പ് ഇ​തി​ന്റെ പ​ണി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ മ​ഞ്ഞ​പ്പെ​ട്ടി പൊ​തി​യി​ല്‍ താ​ന​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ സു​മ​തി രാ​ജ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം​പേ​രും കൈ​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​വ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​ത്. തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഒ​ല്ലൂ​ര്‍ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന കു​ഴ​ച്ച മ​ണ്ണാ​ണ് നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​രോ വ​ര്‍ഷ​വും പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ ടൗ​ണി​ലെ ശ്രീ​ധ​ര്‍മ​ശാ​സ്ത ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് മാ​ത്രം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്മാ​രാ​ണ് വി​റ്റ​ഴി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പ​ല​ഭാ​ഗ​ത്തും ഇ​വ​യു​ടെ വി​ല്‍പ​ന​യു​ണ്ടാ​കും. എ​റ​ണാ​കു​ളം, തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ണ്‍പാ​ത്ര​ങ്ങ നി​ര്‍മാ​ണ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ജീ​വി​ത​ചെ​ല​വി​ന്റെ നീ​ക്കി​യി​രി​പ്പ് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ വി​റ്റു​വ​ര​വ്. പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലു​ള്ള​വ​ര്‍ ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് ഈ ​തൊ​ഴി​ലി​നോ​ട്​ അ​ത്ര താ​ല്‍പ​ര്യ​മി​ല്ല.

    X