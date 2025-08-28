Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Onam
    Posted On
    28 Aug 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    28 Aug 2025 11:38 AM IST

    ഇന്ന് ചോതി; മൂക്കുറ്റികൊണ്ട് മൂടാം മൂന്നാം പൂക്കളം

    Biophytum sensitivum
    മു​ക്കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: പ​ഴ​യ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ചോ​തി ദി​ന​ത്തി​ൽ പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ദ​ശ​പു​ഷ്പ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ മു​ക്കു​റ്റി​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഞ്ഞ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ഈ ​പൂ​വ് ചെ​റു​തെ​ങ്കി​ലും സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​റെ മു​ന്നി​ലാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന മു​ക്കു​റ്റി​യും ഒ​രു ഏ​ക വാ​ർ​ഷി​ക സ​സ്യ​മാ​ണ്. മു​റ്റ​ത്തും ഗൃ​ഹ​പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് സ​ർ​വ​സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​ഴ​യ കാ​ല​ത്തെ ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ലെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ​ഘ​ട​ക​മാ​യ മു​ക്കു​റ്റി​പ്പൂ തേ​ടി കു​ട്ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കാ​റു​ണ്ട്. മ​ഞ്ഞ​പ്പൂ​ക്ക​ളു​മാ​യി അ​ങ്ങി​ങ്ങാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​റി​യ മു​ക്കു​റ്റി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച ന​യ​നാ​ന​ന്ദ​ക​ര​മാ​ണ്. ഈ ​സ​സ്യ​വും ക​വി​ക​ളു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ന് ഇ​തു​മൊ​രു അ​പൂ​ർ​വ​സ​സ്യ​മാ​യി മാ​റി. പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​കാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​ചെ​റു​സ​സ്യ​വും. മു​ക്കു​റ്റി​ക്ക് ര​ണ്ടു മൂ​ന്നി​ഞ്ചി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ര​മി​ല്ല. ത​ണ്ടി​ന്റെ നീ​ള​വും അ​ത്ര​ത​ന്നെ. ഇ​ളം പി​ങ്ക് നി​റ​മാ​ണ് ത​ണ്ടി​ന്. ത​ണ്ടി​ന്റെ അ​റ്റ​ത്ത് ഇ​ല​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ചൂ​ണ്ടി വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. 10 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ ഇ​ല​ക​ൾ കാ​ണും.

    ഏ​ക​ദേ​ശം ഭൂ​മി​ക്ക് സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യാ​ണ് ഇ​ല​ക​ൾ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പൂ​ക്ക​ളു​ണ്ടാ​വു​ക. ആ​യു​ർ​വേ​ദ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് മു​ക്കു​റ്റി​ക്ക്. നി​ര​വ​ധി മ​രു​ന്നു​ക​ളി​ലെ ചേ​രു​വ​യാ​ണ്. ഒ​റ്റ​മൂ​ലി​യാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ശാ​സ്ത്ര​നാ​മം ബ​യോ​ഫൈ​റ്റം സെ​ൻ​സി​റ്റൈ​വം. കു​ടും​ബം ഓ​ക്സാ​ഡി​ലേ.

