Madhyamam
    Onam
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 11:17 AM IST

    വളപ്പൊട്ടിന്‍റെ ഡിസൈനുള്ള പാവാട; നേന്ത്രപ്പഴത്തിന്‍റെ മധുരം

    പുഷ്പവതി

    പല കാലത്തിന്‍റെ ഓർമകളാണ്​ ഓണം. തൃശൂർ ​വേലൂരിലെ കുട്ടിക്കാലവും പ്രവാസ ലോകത്തെ രണ്ടു വർഷത്തെ ഓണവും പാട്ടുകാരിയായ ശേഷമുള്ള പരിപാടികളും എല്ലാം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതാണ്​ ഓണ ഓർമകൾ. തൃശൂരിന്‍റെ ഓണം ഒന്ന്​ വേറെത്തന്നെയാണ്​. എല്ലാവരെയുംപോലെ കുട്ടിക്കാലത്തിന്‍റെ ഓണമാണ്​ ഇന്നും മനസ്സിൽ. അന്നത്തെ വസ്ത്രങ്ങളും തിരുവാതിരയും പൂക്കളമിടലും പാടത്തെ കൃഷിയും നാട്ടാഘോഷങ്ങളും എല്ലാം മായാതെ നിൽക്കുകയാണ്​.

    ഓണത്തിന്​ മുമ്പേ പാടത്ത്​ തുടങ്ങുന്ന പണിയിൽ തുടങ്ങി തിരുവാതിരയും തുമ്പിതുള്ളലും കുമ്മാട്ടിയും എല്ലാം നിറഞ്ഞുനിന്ന ആഘോഷക്കാലമാണ്​ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിറയുന്നത്​. തിരുവനന്തപുരത്ത്​ സ്ഥിരതാമസമായപ്പോഴും വേലൂരിലെ ഓണക്കാലംതന്നെയാണ്​ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്​. അതുതന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷവും.

    പാടത്തെ സഹായി; പുകയിട്ട പഴം പഴുക്കുന്നത്​ കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം

    ഓണത്തിന്​ മുമ്പുതന്നെ ആഘോഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങും. ഓണത്തിന്​ വിളവെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നേന്ത്രപ്പഴ കൃഷിയാണ്​ പ്രധാനമായും ചെയ്യുക. സമീപത്തെ പാടം പാട്ടത്തിനെടുത്താണ്​ കൃഷി നടത്തിയിരുന്നത്​. വാഴക്കന്ന്​ നട്ടാൽ പിന്നെ സ്കൂൾ വിട്ടു​വരു​മ്പോൾ മുതൽ പാടത്തായിരിക്കും. ​വാഴ നനയ്ക്കലും മറ്റുമായി സഹായിയായി കൂടും. ചേച്ചിക്കും മറ്റും ഒപ്പം വെള്ളം തിരിക്കലും നനക്കലുമെല്ലാമായി ആഘോഷമായിരിക്കും. അമ്മക്കൊപ്പം കുഞ്ഞു ഓപ്പയും ​(​ചെറിയ ചേട്ടൻ) സഹോദരി ഗീതയും ചേർന്നാണ്​ നനക്കലും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നത്​. ഈ വാഴകൾ കുലക്കുമ്പോൾതന്നെ സന്തോഷമാണ്​. പാകമെത്തിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ വീടിന്‍റെ ഉത്തരത്തിൽ മുള​​ക്കോൽ കെട്ടി അതിൽ വിൽക്കാനായി കുലകൾ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടും. ര​ണ്ടോ മൂന്നോ കുലകൾ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനായി എടുത്തുവെക്കും. വലിയ മൺകൂനയിൽ വാഴക്കുല പഴുപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്നതും കാട്ടുതൃത്താവും ചന്ദനത്തിരിയും അടക്കം ഉപയോഗിച്ച്​ പുകയ്ക്കുന്നതും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ്​ തുറന്നുനോക്കുമ്പോൾ കുലയിലെ മഞ്ഞ നിറം കാണുമ്പോഴുള്ള ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും ഒന്ന്​ ​​വേറെത്തന്നെയാണ്​. അ​പ്പോഴാണ്​ പഴമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന്​ ഇരുന്ന്​ തിന്നുന്നത്​. പുലികളിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക്​ ഈ നേ​ന്ത്രപ്പഴംതന്നെയാണ്​ നൽകിയിരുന്നത്​. സ്വയം നട്ടുനനച്ച്​ വളർത്തി വിളവെടുത്ത്​ വീട്ടിലിരുന്ന്​ തിന്നുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷം ഒന്ന്​ ​​​വേറെത്തന്നെയാണ്​.

    മറക്കാനാകില്ല, പൂ പൊട്ടിക്കാനുള്ള ഓട്ടം

    അത്തം പിറക്കുമ്പോൾതന്നെ പൂക്കളമാണ്​ മനസ്സിൽ നിറയുക. ഓണക്കാലമായാൽ സ്കൂളിൽനിന്ന്​ ബുക്കും വലിച്ചെറിഞ്ഞ്​ തൊടിയിലേക്കും പാടത്തേക്കും ഒരു ഓട്ടമാണ്​. പൊരിയണിയുടെയോ തേക്കിന്‍റെയോ ഇല ഈർക്കിൽ കുത്തി കുമ്പിളുണ്ടാക്കി തുമ്പപ്പൂവും കൂത്താടിച്ചിപ്പൂവും എല്ലാം ശേഖരിച്ചുവെക്കും. പിറ്റേ ദിവസം പുലർ​ച്ചെ​ പിങ്ക്​ നിറത്തിലുള്ള തൊട്ടാവാടിപ്പൂവും മുക്കൂറ്റിപ്പൂവും വയലറ്റ്​ നിറത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുകുഞ്ഞുപൂക്കളും എല്ലാം പൊട്ടിക്കും. ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും തുളസിയിലയും പാടത്തുനിന്ന്​ ചാമക്കതിരും എല്ലാം ചേർത്താണ്​ പൂക്കളം ഇട്ടിരുന്നത്​. പുലർച്ചെ മഞ്ഞുതുള്ളി സൂര്യരശ്മിയിൽ തിളങ്ങുന്നത്​ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു. എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അതൊക്കെ.

    ഉച്ചയൂണ്​ കഴിഞ്ഞുള്ള ഇറക്കവും യാക്കോബേട്ടന്‍റെ വളക്കടയും

    കുറുമാൽ ആണ്​ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത്​. പൂരാടം, ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം, ചതയം ഈ സമയത്തൊക്കെ ഉച്ചക്ക്​ ഊണ്​ കഴിഞ്ഞ്​ ​വേലൂരിലേക്ക്​ ഒരു ഇറക്കമുണ്ട്​. പുത്തനുടുപ്പും മറ്റുമെല്ലാം ഇട്ട്​ ശോഭ, സുലോചന തുടങ്ങിയവരുമായി വേലൂരിലേക്ക്​ പോകും. യാക്കോബേട്ടന്‍റെ കടയിൽനിന്ന്​ കുപ്പിവളയൊക്കെ വാങ്ങിത്തിരിച്ചുവരും. കല്യാണിത്തണ്ടാത്തിയുടെ വീട്ടിലേക്ക്​ ഒരു പോക്കാണ്​. അവരാണ്​ കൗമാരക്കാരായ ഞങ്ങളെ തിരുവാതിരകളി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്​.

    ഓണത്തിനാണ്​ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച്​ തിരുവാതിര കളിച്ചിരുന്നത്​. കുമ്മിയടി, തുമ്പിതുള്ളൽ എന്നിവയും നടക്കും. തിരുവാതിരക്കും തുമ്പിതുള്ളലിനും ഒന്നും ഞാൻ നിൽക്കാറില്ല. നൃത്തത്തോട്​ അന്ന്​ താൽപര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നൃത്തം ചെയ്യൽ ചമ്മലുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ലൂയിസേട്ടന്‍റെ കടയിൽനിന്ന്​ കുട്ടി സൈക്കിൾ എടുത്ത്​ ചവിട്ടിനടക്കുമായിരുന്നു. മനുഷ്യർ കൂടിക്കലർന്ന്​ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച്​ നൃത്തം ചെയ്​ത്​ നടക്കുമായിരുന്നു. ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഓർമകളിൽ ഒന്ന്​ വളപ്പൊട്ടിന്‍റെ ഡിസൈൻ ഉള്ള കോട്ടൺ പാവാടയായിരുന്നു. ആ ഡിസൈൻ ഇന്നും മനസ്സിലുണ്ട്​. ഓണക്കാലത്ത്​ മാ​ത്രമായിരുന്നു കോട്ടൺ പാവാടയും ബ്ലൗസും ലഭിച്ചിരുന്നത്​.

    പാട്ടി​ന്‍റെ ലോകത്തേക്ക്​

    ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്​ ഞാൻ. വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽതന്നെ പാട്ടിൽ വളർച്ചയുണ്ട്​. കുഞ്ഞുപ്രായത്തിൽതന്നെ പാട്ട്​ പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. നമ്മുടെ ഇടയിൽനിന്ന്​ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിച്ച്​ വളരുന്ന കുട്ടികൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമുദായത്തിൽ വേണ്ടരീതിയിൽ പഠിച്ചുയരാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമില്ല. ​ ദ്രൗപതി നങ്ങ്യാർ ആണ്​ പഠിപ്പിച്ചത്​. കേരള വർമയിൽനിന്ന്​ പ്രീഡിഗ്രി പൂ​ർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പാലക്കാട്​ ചെ​​ൈമ്പ സ്മാരക സംഗീത കോളജിൽനിന്നാണ്​ ഗാനപ്രവീണ പാസായത്​.

    1999 മുതൽ 2004 വരെ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ ബി ഗ്രേഡ്​ ആർട്ടിസ്റ്റായും ജോലി ചെയ്തു. തുടർന്നുള്ള രണ്ടുവർഷം ഖത്തറി​ലെ ദോഹയിൽ സംഗീതാധ്യാപികയായിരുന്നു. ഗൾഫിലെ ഡിസംബർ വരെ നീളുന്ന ഓണക്കാലത്തെക്കുറിച്ച്​ അറിവുണ്ടെങ്കിലും പരിമിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്​ അത്​ അപ്രാപ്യമായിരുന്നു. 2002ൽ ‘നമ്മൾ’ എന്ന സിനിമയിലെ കാത്തുകാത്തൊരു മഴയത്ത്​ എന്ന പാട്ടി​ലൂടെ​ പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക്​ എത്തുകയായിരുന്നു.

    സമാന്തര സംഗീത രംഗത്ത്​ അടക്കം നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. സ്കൂളിൽ പഠി​ക്കു​മ്പോൾ മത്സരങ്ങൾക്ക്​ ഓണപ്പാട്ടാണ്​ പാടിയിരുന്നത്​. ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ... തുടങ്ങിയ പാട്ടുകളാണ്​ പാടിയിരുന്നത്​. ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ബാൻഡിനോട്​ ഒപ്പമുള്ള പരിപാടികളാണ്​ പ്രധാന ഓണാഘോഷം. ​ശ്രീഗൗരിയാണ്​ മകൾ. ഗ്രാഫിക്​ ഡിസൈനറായ പ്രിയരഞ്ജൻ ലാൽ ആണ്​ ഭർത്താവ്​.

