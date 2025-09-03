Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Onam
    Posted On
    3 Sept 2025 3:47 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 3:47 PM IST

    മാറുന്ന ഓണക്കാലം

    ഉ​പ്പേ​രി വ​റു​ക്കു​ന്ന തൊഴിലാളി

    ഓ​ണ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ചൂ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലെ തു​മ്പ പ​റി​ച്ചു​കെ​ട്ടി വീ​ട്ട​കം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ഴില്ല. വോ​ളി​ബാ​ൾ, ഫു​ട്ബാ​ൾ, ചീ​ട്ടു​ക​ളി, പ​കി​ട​ക​ളി, നാ​ട​ൻ പ​ന്തു​ക​ളി, വ​ടം​വ​ലി, ക​ബ​ഡി, കി​ങ്, കു​ടു​കു​ടു, വ​ട്ട്, കു​റ്റി​യും കോ​ലും, കാ​രം​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ളി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഇ​ല്ലാ​താ​യി. വീ​ട്ടി​ലും പ​റ​മ്പി​ലും അ​ധ്വാ​നി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കി​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട്​ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ ആ​ർ​ക്കും നേ​ര​മി​ല്ല

    നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്തെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും കൃ​ഷി​യും വി​ള​വെ​ടു​പ്പും ഒ​ക്കെ ചേ​ർ​ന്ന ഓ​ണ​നാ​ളു​ക​ൾ ഇ​നി പു​ന​ർ​ജ​നി​ക്കി​ല്ല. തു​മ്പി​തു​ള്ള​ലും തി​രു​വാ​തി​ര​യും ആ​ർ​പ്പോ... ഇ​ർ​റോ... വി​ളി​ക​ളും ഓ​ണ​ത്ത​ല്ലും ഊ​ഞ്ഞാ​ലാ​ട്ട​വും ക​ടു​വ​ക​ളി​യും ഒ​ക്കെ നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വീ​ഥി​ക​ൾ കൈ​യ​ട​ക്കി​യി​രു​ന്ന കാ​ല​വും ഇ​നി​വ​രി​ല്ല.

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ എ​ല്ലാ​വ​രും സ്വ​ന്തം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന കാ​ല​വും മാ​റു​ക​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ മി​ക്ക കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ടൂ​റു​ക​ൾ പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്​ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്. മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ല​വും ഇ​നി​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് - ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലാ​ണ്​ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യം. പാ​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ക​ത്തി ക​ര​ഭൂ​മി​ക​ളാ​യി മാ​റി​യ​തോ​ടെ പു​ന്നെ​ല്ല​രി​ച്ചോ​റി​ന്‍റെ രു​ചി​യും ഇ​ല്ലാ​താ​യി.

    ഓ​ണ​ക്കു​ല​ക്കാ​യു​ള്ള ഏ​ത്ത​വാ​ഴ, നാ​ട​ൻ കു​ടി​വാ​ഴ, ക​പ്പ, വെ​ട്ടു​ചേ​മ്പ്, ചേ​ന, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​പോ​ലും നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യാ​ണ് നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ള​യി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. തേ​ങ്ങ കൊ​പ്ര​യാ​ക്കി ആ​ട്ടി എ​ണ്ണ​യാ​ക്കാ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ തെ​ങ്ങും തേ​ങ്ങ​യു​മി​ല്ല.

    ഇ​വ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ തേ​ങ്ങ​യു​ണ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. മു​ള​ക്, മ​ല്ലി, ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വാ​ങ്ങി ക​ഴു​കി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി ഉ​ണ​ക്കി​പ്പൊ​ടി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യും ന​ന്നേ കു​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ​ത​രം ക​റി​പ്പൊ​ടി​ക​ളും ഉ​പ്പേ​രി വ​ക​ക​ളും എ​ണ്ണ​ക​ളും നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ എ​ല്ലാ​വ​രും വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തൊ​ടി​യി​ലും നാ​ട്ടി​ലെ വേ​ലി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ മു​ത​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ വ​രെ നാ​നാ​ത​രം പൂ​ക്ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യും കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു. പൂ​​വേ​പൊ​ലി​യെ​ന്ന പൂ​വി​ളി​യും കേ​ൾ​ക്കാ​നി​ല്ല. ക​ട​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​വി​ധ ത​രം പൂ​ക്ക​ളു​ടെ മി​ശ്രി​തം വാ​ങ്ങി ക​ളം നി​റ​ക്കു​ന്നു.

    ഓ​ണ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ചൂ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലെ തു​മ്പ പ​റി​ച്ചു​കെ​ട്ടി വീ​ട്ട​കം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ല്ല. വോ​ളി​ബാ​ൾ, ഫു​ട്ബാ​ൾ, ചീ​ട്ടു​ക​ളി, പ​കി​ട​ക​ളി, നാ​ട​ൻ പ​ന്തു​ക​ളി, വ​ടം​വ​ലി, ക​ബ​ഡി, കി​ങ്, കു​ടു​കു​ടു, വ​ട്ട്, കു​റ്റി​യും കോ​ലും, കാ​രം​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ളി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഇ​ല്ലാ​താ​യി. വീ​ട്ടി​ലും പ​റ​മ്പി​ലും അ​ധ്വാ​നി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കി​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട്​ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ ആ​ർ​ക്കും നേ​ര​മി​ല്ല.

    300 രൂ​പ മു​ത​ൽ മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു വി​ല​യു​ള്ള ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കി പാ​ർ​സ​ലാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും വ്യ​ക്തി​ക​ളും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും നാ​ട്ടി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. വി​വി​ധ ത​രം പാ​യ​സ​ങ്ങ​ളും സു​ല​ഭ​മാ​യി വാ​ങ്ങാ​നാ​കും. ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ തു​ണി​യെ​ടു​ത്ത് തു​ന്നി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യും പോ​യ്മ​റ​ഞ്ഞു. ത​യ്യ​ൽ​ക്കൂ​ലി വ​ർ​ധ​ന​യും യ​ഥാ​സ​മ​യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ ത​യ്​​ച്ചു കി​ട്ടാ​ത്ത​തു​മാ​ണ്​ തു​ന്നു​ന്ന രീ​തി​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. പു​റം​നാ​ടു​ക​ളി​ൽ പോ​യ​വ​രെ​ല്ലാം ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ഓ​ണ​ക്കാ​ല​വും പോ​കു​ക​യാ​ണ്.

