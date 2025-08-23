Begin typing your search above and press return to search.
    Onam
    23 Aug 2025 11:59 AM IST
    23 Aug 2025 11:59 AM IST

    ഓളമായി ഓണം വിപണി

    ഓളമായി ഓണം വിപണി
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: അ​ത്തം പി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​​മ്പേ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഓ​ണം ഓ​ളം. മ​ഴ മാ​റി​യ​തോ​ടെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ളൊ​ഴു​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി. വ​സ്ത്ര-​ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ വി​പ​ണി​യി​ലാ​ണി​പ്പോ​ൾ തി​ര​ക്കേ​റി​യ​ത്. അ​ത്തം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ പൂ​വി​പ​ണി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​യും സ​ജീ​വ​മാ​കും.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഇ.​എം.​എ​സ് സ്റ്റേ​ഡി​യം വ​ള​പ്പി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഓ​ണം കൈ​ത്ത​റി മേ​ള​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി. ജി​ല്ല​യി​ലും ക​ണ്ണൂ​ർ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും നി​ന്നു​ള്ള കൈ​ത്ത​റി സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ 28 സ്റ്റാ​ളു​ക​ളാ​ണ് മേ​ള​യി​ലു​ള്ള​ത്. കൈ​ത്ത​റി തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ ക​ര​കൗ​ശ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും മി​ൽ​മ, കേ​ര​ള ദി​നേ​ശ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും മേ​ള​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. 20 ശ​ത​മാ​നം ഗ​വ. റി​ബേ​റ്റ് ആ​യി​രം രൂ​പ​ക്കു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള പ​ർ​ച്ചേ​സു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന കൂ​പ്പ​ണും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന കൈ​ത്ത​റി മേ​ള സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലു​വ​രെ​യു​ണ്ടാ​കും.

    30 ശ​ത​മാ​നം ഗ​വ. റി​ബേ​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന ഖാ​ദി മേ​ള​യും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​താ​ണ്ടെ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഖാ​ദി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വ് ഖാ​ദി എം​പോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ലു​ണ്ട്. ആ​യി​രം രൂ​പ​യു​ടെ പ​ർ​ച്ചേ​സി​ന് സ​മ്മാ​ന കൂ​പ്പ​ണും സ​ർ​ക്കാ​ർ, അ​ർ​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ, പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ക്രെ​ഡി​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ൽ​പ​ന​യി​ലും വി​ല​ക്കു​റ​വി​ലും റെ​ക്കോ​ഡ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് മു​ന്നേ​റു​ന്ന​ത് ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ വി​പ​ണി​യാ​ണ്.

    ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ വി​പ​ണി​യി​ൽ 80 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കു​റ​വു​ള്ള​തി​നാ​ൽ സ​മീ​പ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ണാ​വ​ധി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ വ​സ്ത്ര വി​പ​ണി​യും സ​ജീ​വ​മാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ക​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചും ദീ​പാ​ലം​കൃ​ത​മാ​ക്കി​യും സൗ​ജ​ന്യ​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചും വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

