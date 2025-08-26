Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Onam
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 12:32 PM IST

    ഇ​ന്ന് അ​ത്തം; ഇ​നി പൊ​ന്നോ​ണ​പ്പൂ​വി​ളി​ക്കാ​ലം

    ഇ​ന്ന് അ​ത്തം; ഇ​നി പൊ​ന്നോ​ണ​പ്പൂ​വി​ളി​ക്കാ​ലം
    ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ട​പ്പാ​ൾ ടൗ​ണി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ത്തി​യ പൂ​ക്ക​ൾ

    തി​രു​നാ​വാ​യ: ഗ​ത​കാ​ല​സ്മ​ര​ണ​ക​ള്‍ ഉ​ണ​ര്‍ത്തി മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സി​ല്‍ ഇ​നി പൂ​വി​ളി​ക്കാ​ലം. അ​ത്തം തൊ​ട്ട് പ​ത്താം നാ​ളാ​ണ് തി​രു​വോ​ണം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​ത്തം മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്ക​ൽ ഓ​ണം വ​രെ തു​ട​രും. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ട​ത്തും തൊ​ടി​യി​ലും നി​ന്നു പ​റി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ൾ കൊ​ണ്ടാ​ണു പൂ​ക്ക​ളം തീ​ർ​ത്തി​രു​ന്ന​ത്.

    നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ നാ​ട​ൻ പൂ​ക്ക​ളും കാ​ണാ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി. മ​റു​നാ​ട​ൻ പൂ​ക്ക​ളാ​ണ് പ​തി​വു പോ​ലെ ഇ​ക്കു​റി​യും ഓ​ണ​ത്തെ നി​റ​ച്ചാ​ർ​ത്ത​ണി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും മ​റ്റും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളാ​ണ് അ​തി​ര്‍ത്തി ക​ട​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ത്ത​മാ​യ​തോ​ടെ വി​പ​ണി​യി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പൂ​ക്ക​ൾ വ​ന്നു നി​റ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജ​മ​ന്തി ത​ന്നെ പ​ല നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്. മ​ഞ്ഞ, ഓ​റ​ഞ്ച്, വ​യ​ല​റ്റ്, പി​ങ്ക്, വെ​ള്ള നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ജ​മ​ന്തി​ക്കും പ​ല വി​ല​യാ​ണ്. വി​ല​ക്കു​റ​വും ല​ഭ്യ​ത​യും പൊ​ലി​മ​യും കാ​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി വി​റ്റു​പോ​കു​ന്ന​തും ജ​മ​ന്തി​പ്പൂ​ക്ക​ളാ​ണ്. പ​നി​നീ​ർ​പ്പൂ​ക്ക​ൾ റോ​സ്, പി​ങ്ക്, വെ​ള്ള എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നി​റ​ങ്ങ​ൾ‌ മാ​റു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ല​യി​ലും മാ​റ്റ​മു​ണ്ട്. അ​ര​ളി​പ്പൂ​ക്ക​ൾ ചു​വ​പ്പ്, വെ​ള്ള, പി​ങ്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്.

    പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​നു പ​ച്ച നി​റം ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​ല​യാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ൽ കി​ട്ടു​ക. തു​ള​സി​യി​ല മു​ത​ൽ പേ​ര​റി​യാ​ത്ത പ​ല​യി​നം ഇ​ല​ക​ളും പൂ ​വി​പ​ണി​യി​ലെ അ​തി​ഥി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യു​ണ്ട്. അ​ത്തം തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പൂ ​വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ല അ​ൽ​പം കു​റ​വാ​ണ്. തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ട് അ​ടു​ക്കു​ന്തോ​റും പൂ​വി​ല​യും കൂ​ടു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്.

    വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പൂ​ക്ക​ൾ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന പ​തി​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ ഒ​ട്ടു​മു​ക്കാ​ലും പൂ​ക്ക​ൾ ന​ശി​ച്ചു. വി​ല അ​ൽ​പം കൂ​ടി​യാ​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മ​റു​നാ​ട​ൻ പൂ​ക്ക​ളെ​ത്ത​ന്നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​വ​രും.

    TAGS:onamfestival seasonOnam flowersMalappuram News
