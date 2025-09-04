Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightOnamchevron_rightഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ...
    Onam
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 10:47 AM IST

    ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ...

    text_fields
    bookmark_border
    ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ...
    cancel
    camera_alt

    ക​രു​ളാ​യി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യും ഒ​രു​ക്കി​യ പൂ​ക്ക​ളം

    വ​ണ്ടൂ​ർ: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഓ​ണം വൈ​ബ്. പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കി​യും വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ വി​ള​മ്പി​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഓ​ണം കെ​ങ്കേ​മം. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഭം​ഗി​യു​ള്ള പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഹാ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​യോ​ടെ വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ വി​ളമ്പി. എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് വി.​എം. സീ​ന, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​ട്ടി​ക്കാ​ട​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    എ​ട​ക്ക​ര: വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് സാ​ന്ത്വ​ന പ​രി​ച​ര​ണ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ വി​ഭാ​ഗം ഡേ ​കെ​യ​ര്‍ രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം ആ​ടി​യും പാ​ടി​യും ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ സ്‌​നേ​ഹ വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി നാ​രോ​ക്കാ​വ് ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്‌​കൂ​ള്‍ നാ​ഷ​ന​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ് സ്‌​കീം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍. നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​പു​ഷ്പ​വ​ല്ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ്ലോ​ക്ക് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പാ​ത്തു​മ്മ ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍ മു​ഖ്യ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ല്‍കി.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി നു​സ്‌​റ​ത്ത് വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സ് വ​ള​ന്റി​യ​ര്‍മാ​ര്‍ വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ത​യാ​റാ​ക്കി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന നാ​ല്‍പ​തി​ല​ധി​കം ഭ​ക്ഷ​ണ ഇ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ സ്‌​നേ​ഹ വി​രു​ന്നും ന​ല്‍കി. കി​ട​പ്പി​ലാ​യ നൂ​റി​ല​ധി​കം രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്ക് ‘സ്‌​നേ​ഹ​സ്പ​ര്‍ശം’ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്കി​റ്റു​ക​ള്‍ വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​ങ്ക​മ്മ നെ​ടു​മ്പ​ടി സാ​ന്ത്വ​ന പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എം.​കെ. പ്ര​ദീ​പ്, കെ. ​അ​മീ​ന്‍ ഹാ​ഷി​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് ന​ല്‍കി.

    പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​സു​ല്‍ഫി​ക്ക​ര്‍, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എം. അ​ബ്ദു​ല്‍ മ​ജീ​ദ്, എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം ഓ​ഫി​സ​ര്‍ എം.​എം. ന​ജീ​ബ്, സ്റ്റാ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി. ​ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്‍, കെ. ​അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ്, അ​ബ്ദു​ല്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍ പു​ളി​ക്ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സ് ലീ​ഡ​ര്‍മാ​രാ​യ എം.​കെ. ഷാ​മി​ല്‍, കെ. ​സ​ജ ഫാ​ത്തി​മ, എ.​പി. അ​ജ​ല്‍, ഫാ​ത്തി​മ സ​ഫ, എം.​എ​സ്. ആ​ദി​ല്‍, ഇ.​പി. ഉ​ക്കാ​ഷ, ആ​ബി​ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍, എം.​എ​സ്. ഷി​ബി​ല്‍, ഷി​ഫി​ന്‍ അ​ഫ്രി​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    എ​ട​ക്ക​ര: വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് മേ​ക്കൊ​ര​വ ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍ റി​ലീ​ഫ് സെ​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സ​ഹ​കാ​രി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​യ നൂ​റോ​ളം പേ​ര്‍ക്ക് ഓ​ണ​ക്കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എം.​എ​ല്‍.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ച്ചി​ങ്ങ​ല്‍ കു​ഞ്ഞു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രെ​യും മി​ക​ച്ച ക​ര്‍ഷ​ക​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​ങ്ക​മ്മ നെ​ടു​മ്പ​ടി അ​വാ​ര്‍ഡ് ദാ​നം ന​ട​ത്തി. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​ത്തു​മ്മ ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍ വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഡോ. ​അ​മ​ല്‍ രാ​ജ്, ഡോ. ​ഷ​ഹ​ന പു​ള്ളി​യി​ല്‍, ഡോ. ​ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി, ഡോ. ​ടി.​പി. സ​ജ്‌​ന, ഡോ. ​നോ​ബി​ള്‍ ജോ​യ്, മ​റി​യ, സി.​യു. ഏ​ലി​യാ​സ്, മ​നോ​ജ് ത​കി​ടി​യി​ല്‍, ഗോ​പ​ന്‍ മ​രു​ത, അ​നി​ല്‍ പാ​ലേ​മാ​ട്, കെ.​പി. മു​സ​ഫ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം: അ​മ​ര​മ്പ​ലം അ​മ്പ​ല​ക്കു​ന്ന് സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മാ​തൃ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ക്ക​ള​മി​ട്ടു. കു​ട്ടി​ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ബ​ലൂ​ൺ ച​വി​ട്ടി പൊ​ട്ടി​ക്ക​ൽ, നാ​ര​ങ്ങ സ്പൂ​ൺ, മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ചെ​യ​ർ, ചാ​ക്കി​ൽ ചാ​ട്ടം, കു​ളം​ക​ര, വ​ടം​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഉ​ത്രാ​ട സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു ധാ​രാ​ളം ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം പ​രി​പാ​ടി​യി​ലും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം: പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. വ​ടം​വ​ലി, പൂ​ക്ക​ളം, ഓ​ണ സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ വി. ​സ​മീ​റ​ലി, വി. ​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്: തു​വ്വൂ​ർ, ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ കു​ടും​ബ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​ക​ൾ ന​ൽ​കി. തു​വ്വൂ​രി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​ടി. ജ​സീ​ന വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​കെ. സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, സി.​ഡി.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മൈ​മൂ​ന ഗ​ഫൂ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എം.​ടി. ശോ​ഭ​ന, പൊ​റ്റ​യി​ൽ റ​ഷീ​ദ്, കെ.​പി. ഗി​രീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ടി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ. ഉ​ണ്ണീ​ൻ​കു​ട്ടി സി.​ഡി.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ബി​ന്ദു ജോ​സി​ന് ന​ൽ​കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി. ​ആ​ബി​ദ​ലി, എ.​കെ. ഹം​സ​ക്കു​ട്ടി, ടി.​ഡി. ജോ​യ്, പി. ​ആ​യി​ശ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം: അ​മ​ര​മ്പ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്, പാ​ണ​ക്കാ​ട് ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ റി​ലീ​ഫ് സെ​ല്ല് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. വി​ശ​പ്പ് ര​ഹി​ത അ​മ​ര​മ്പ​ലം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പ​ച്ച​ക്ക​റി കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. കി​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഓ​ണ സ​ദ്യ ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ വി​ധ പ​ച്ച​ക്ക​റി ഇ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം ലീ​ഗ് ഓ​ഫി​സ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ദ​ലി​ത് ലീ​ഗ്, എ​സ്.​ടി.​യു ഓ​ട്ടോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, ചു​മ​ട്ടു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് കി​റ്റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ട്ര​ഷ​റ​ർ പൊ​ട്ടി​യി​ൽ ചെ​റി​യാ​പ്പു വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കു​ണ്ടി​ൽ മ​ജീ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി.​എം. സീ​തി​കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് മു​ണ്ട​ശ്ശേ​രി, ഗോ​പാ​ല​ൻ ത​രി​ശ്, അ​സീ​സ് കെ. ​ബാ​ബു, റാ​ഫി മോ​ഡേ​ൺ, സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ തെ​ക്കി​നി​ശ്ശേ​രി, യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത്, എം. ​ബി​ഷ​ർ, ഫ​വാ​സ് ചു​ള്ളി​യോ​ട്, വി​ഷ്ണു ന​റു​ക്കി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationkaruvarakundMalappuram News
    News Summary - Onam celebration news
    Similar News
    Next Story
    X