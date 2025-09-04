Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Onam
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 9:07 AM IST

    ഒരു പൂവിളിയപ്പുറം പൊന്നോണം

    ഒരു പൂവിളിയപ്പുറം പൊന്നോണം
    ഉ​ത്രാ​ട ത​ലേ​ന്ന്​ തി​ര​ക്കി​ല​മ​ർ​ന്ന കോ​ട്ട​യം മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​

    കോ​ട്ട​യം: ഒ​രു പൂ​വി​ളി​യ​പ്പു​റ​ത്തെ​ത്തി​യ പൊ​ന്നോ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ നാ​ടൊ​രു​ങ്ങി, നാ​ട്ടാ​രൊ​രു​ങ്ങി... മാ​ന​വും മ​ന​സ്സു​ക​ളും ഒ​ത്തൊ​രു​ങ്ങി...

    മ​ഴ​പ്പേ​ടി മാ​ഞ്ഞ്​ മാ​നം തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ഉ​ത്രാ​ട ത​ലേ​ന്ന്​ ആ​ഘോ​ഷ​മേ​ളം ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​യ​റി​യ മ​ന​സ്സു​മാ​യി ന​ഗ​ര​വീ​ഥി​ക​ളി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​വ​രെ പെ​ട്ടെ​ന്നു പെ​യ്ത മ​ഴ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി. ഓ​ണ​ക്ക​ച്ച​വ​ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ തെ​രു​വു​ക​ളെ ക​മ്പോ​ള​മാ​ക്കി​യ വ​ഴി​വാ​ണി​ഭ​ക്കാ​രും പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​ന്ന്​ അ​മ്പ​ര​ന്നെ​ങ്കി​ലും മ​ഴ വ​ന്ന വ​ഴി​ക്കു​ത​ന്നെ പോ​യി.

    ഇ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ൽ. വീ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ദ്യ​വ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​യു​ള്ള പ​ര​ക്കം പാ​ച്ചി​ൽ. ഉ​ത്രാ​ട നാ​ളി​ലെ തി​ര​ക്കി​നാ​യി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ ആ​ളു​ക​ൾ തെ​രു​വി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ പേ​രു​കേ​ട്ട ഉ​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ൽ ഒ​രു ദി​വ​സം നേ​ര​ത്തെ​യാ​യ​തു പോ​ലെ. അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു​ ദി​വ​സം ക​ന​ത്ത മ​ഴ പെ​യ്യു​മെ​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​കൂ​ടി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​ന​വും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങാ​ൻ നേ​ര​ത്തെ പു​റ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ കൊ​ണ്ട്​ ന​ഗ​രം നി​റ​ഞ്ഞു. നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു പോ​ലും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ വ​ണ്ടി​യും വി​ളി​ച്ചു​വ​ന്ന​വ​രു​ടെ തി​ക്കും തി​ര​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും വാ​ങ്ങാ​ൻ കോ​ട്ട​യം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വ​ൻ തി​ര​ക്കു ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള വി​പ​ണി​യി​ലും തി​ര​ക്കി​നൊ​രു കു​റ​വു​മി​ല്ല. ഓ​ണം അ​വ​ധി​ക്ക്​ തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള ദി​വ​സ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ മി​ക്ക ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ച്ചു. ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ലും മ​റ്റ്​ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും ആ​ഘോ​ഷ​വും സ​ദ്യ​യും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കെ​​ങ്കേ​മ​മാ​ക്കി. മാ​വേ​ലി വേ​ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​വ​ർ ഓ​ണം ക​ള​റു​മാ​ക്കി. ഇ​ന്ന്​ ഉ​ത്രാ​ടനാ​ളി​ൽ വ​ൻ തി​ര​ക്കി​ൽ ന​ഗ​രം അ​മ​രും. മ​ഴ ച​തി​ക്ക​രു​തേ എ​ന്ന പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​യി​ലാ​ണ്​ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ.

