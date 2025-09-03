Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Onam
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 2:58 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 2:58 PM IST

    കേ​ര​ളീ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ണം

    കേ​ര​ളീ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ണം
    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ നാ​ഡീ​ഞ​ര​മ്പു​ക​ളാ​യ ചെ​റു​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല ഏ​റെ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തെ വ​ര​വേ​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ചെ​റു​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഓ​ണ​വി​പ​ണി പു​തി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ല്‍കു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ചെ​റു​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​കും. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യ ശ​ര്‍ക്ക​ര​വ​ര​ട്ടി, ഉ​പ്പേ​രി, അ​ച്ചാ​റു​ക​ള്‍, വി​വി​ധ​ത​രം പാ​യ​സ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം വീ​ടു​ക​ളി​ലും ചെ​റു​കി​ട സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ബേ​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍, പൂ​ക്ക​ള്‍, അ​ല​ങ്കാ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍, ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ക്കും ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ര്‍ ഏ​റെ​യാ​ണ്. യാ​ത്രാ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ള്‍, ഹോം ​സ്റ്റേ​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ചെ​റു​കി​ട സം​രം​ഭ​ക​ര്‍ക്കും ഇ​ത് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ കാ​ല​മാ​ണ്. ഓ​രോ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും മ​ല​യാ​ളി സം​രം​ഭ​ക​ർ ഓ​ണ​വി​പ​ണി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യ ലാ​ഭം നേ​ടു​ന്നു.

    കു​റ​ച്ചു വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് കൂ​നി​ന്മേ​ല്‍ കു​രു എ​ന്ന​പോ​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡൊ​ണാ​ള്‍ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പു​തി​യ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ന​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ക​യ​റ്റു​മ​തി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​യ ക​യ​ര്‍, ക​ശു​വ​ണ്ടി, റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍, സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍, സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ള്‍, അ​വ​യു​ടെ അ​നു​ബ​ന്ധ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​പ​ണി​യെ​യും അ​തു​പോ​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യെ​യും ഇ​ത് പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​ന്‍ പാ​ടു​പെ​ടു​ന്ന സം​രം​ഭ​ക​ര്‍ക്ക് ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തെ വ​ര്‍ധി​ച്ച ക​ച്ച​വ​ടം വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്.

    സാ​ധാ​ര​ണ സീ​സ​ണി​ല്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ള്‍ വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ വ​രു​മാ​നം ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് നേ​ടാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്താ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പം തു​റ​ന്നു​കി​ട്ടു​ന്ന ചി​ല ക​മ്പോ​ള​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ര്‍ന്നും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​വു​ന്നു.

    ഓ​ണ​വി​പ​ണി ചെ​റു​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പൂ​വ് വി​ല്‍ക്കു​ന്ന ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍ മു​ത​ല്‍ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ള​കു​പൊ​ടി, മ​ല്ലി​പ്പൊ​ടി, സാ​മ്പാ​ര്‍ പൊ​ടി, മ​സാ​ല​പ്പൊ​ടി​ക​ള്‍, അ​ച്ചാ​റു​ക​ള്‍, മാ​വു​ക​ള്‍, പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍, വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ര്‍ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ള്‍ വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ക്കു​പോ​ലും അ​ധി​ക വ​രു​മാ​നം നേ​ടാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം ന​ല്‍കു​ന്നു. പ​ല ചെ​റു​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ല്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്നു.

    ഓ​ണം ഒ​രു ആ​ഘോ​ഷം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​കം കൂ​ടി​യാ​ണ്. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ​ല സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഓ​ണം പു​ത്ത​നു​ണ​ര്‍വ് ന​ല്‍കു​ന്നു. ഈ ​ആ​ഘോ​ഷം ഒ​രു​മ​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി മാ​റു​ന്നു.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​ത​ന്നെ, ന​മ്മു​ടെ സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്ക്​ ഉ​ത​കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ​ര​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം ഈ ​ഓ​ണ​ക്കാ​ലം കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ന​ല്‍കു​ന്നു. ചെ​റു​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​ട​ത്തോ​ളം ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ല​യി​ല്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​ണം സാ​ർ​ഥ​ക​മാ​വു​ന്ന​ത്.

