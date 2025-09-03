Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    3 Sept 2025 2:53 PM IST
    3 Sept 2025 2:53 PM IST

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ർ​മ​യി​ലെ​ത്തും

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ർ​മ​യി​ലെ​ത്തും
    യു​വ​ശ​ക്തി ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    അ​രൂ​ർ യു​വ​ശ​ക്തി ആ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ന്‍റെ കൈ​കൊ​ട്ടി അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നാ​ലു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും മ​റ​ക്കാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല. ഓ​രോ ഓ​ണ​ത്തി​നും അ​ന്ന് കൂ​ടെ ന​ട​ന്ന​വ​രോ​ട് ഓ​ർ​ത്തു​പ​റ​യാ​ൻ ഒ​ത്തി​രി​യു​ണ്ട്. അ​തെ... ഓ​ര്‍മ​ക​ളു​ടെ പൂ​ക്കാ​ലം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഓ​ണം. ക​ണ്ണു​ചി​മ്മി​യാ​ല്‍ തെ​ളി​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​ത്ര അ​ടു​ത്താ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ കാ​ല​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം...

    നാ​ലു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ മു​മ്പ് കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ 1982ൽ ​അ​രൂ​ർ കെ​ൽ​ട്രോ​ൺ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ​മീ​പം കു​മ്പ​ള​ങ്ങി കാ​യ​ലോ​ര​ത്തെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ​യും മ​ക്ക​ൾ 15 മു​ത​ൽ 25 വ​യ​സ്സു വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു ക്ല​ബി​ന് രൂ​പം​കൊ​ടു​ത്തു. അ​താ​ണ് യു​വ​ശ​ക്തി ആ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ്. വ​ട്ട​ക്ക​ളി അ​ഥ​വ കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി​ക്ക്​ ടീ​മി​നെ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി. ഇ​ല്ലാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ കൂ​ര​ക​ളി​ൽ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടാ​ൻ വെ​മ്പു​ന്ന കാ​ലം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    ഓ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ര​വ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ചി​ത്ര​പ്പെ​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ലം. വ​മ്പ​ൻ ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ലം. ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ, ആ​ഹ്ലാ​ദി​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ന്നെ ഓ​ണം ഒ​രു​ക്ക​ണം. ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രാ​യ കു​റെ​പേ​ർ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ആ​ഘോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടി ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി ആ​ലോ​ചി​ച്ചു. നാ​ടാ​കെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​ക്കാ​ൻ യു​വാ​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് വ​ട്ട​ക്ക​ളി. അ​തി​ന് അ​ന്ന് വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 25 പേ​രോ​ളം ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ ക്ല​ബി​ന് രൂ​പം​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. പി​ന്നെ​യും ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ ക്ല​ബി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. 12 വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി പ​രി​ശീ​ലി​ച്ച് പു​തു​മ​യോ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി. എ​റ​ണാ​കു​ളം, കോ​ട്ട​യം, ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വേ​ദി​ക​ളി​ൽ കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. 20 പേ​രു​ടെ ടീ​മാ​ണ് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. 25 പേ​രോ​ളം സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കും. കൊ​ച്ചി​ൻ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ. ക​വി​ത നൃ​ത്താ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​യു​ടെ അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം യു​വ​ശ​ക്തി​യു​ടെ കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി മി​ക​വു​റ്റ​താ​ക്കി. 15 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മ്മാ​ന​വു​മാ​യി യു​വ​ശ​ക്തി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ആ​ഘോ​ഷം അ​ല​ത​ല്ലും.

    14 പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ക​ളി പ​ഠി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​വ​ർ​ഷം ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​നം വേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം പു​ല​രും വ​രെ പ​ല വേ​ദി​ക​ളി​ൽ പ​ല​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​തും ഓ​ർ​മ​യി​ലു​ണ്ട്. ടെ​മ്പോ ട്രാ​വ​ല​ർ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു സ​ഞ്ചാ​രം. പ​ല​ർ​ക്കും ഇ​പ്പോ​ൾ പ്രാ​യം 60 ക​ഴി​ഞ്ഞു. ക​ന്യാ​കു​ന്ന​ത് മ​നോ​ഹ​ര​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ഴ​യ ഗ്രൂ​പ് ഫോ​ട്ടോ നി​ധി​പോ​ലെ കാ​ത്തു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    സ്വ​രൂ​പി​ക്കു​ന്ന പ​ണം അ​ത്യാ​വ​ശ്യം ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ബാ​ക്കി അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നും മാ​റ്റി​വെ​ക്കും. വെ​ള്ള​ഷ​ർ​ട്ടും വെ​ള്ള​മു​ണ്ടും ഷാ​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു വേ​ഷം. ര​ണ്ട് ജോ​ടി ഡ്ര​സ് വേ​ണ്ടി​വ​രും. വ​ലി​യ കാ​യി​കാ​ഭ്യാ​സം വേ​ണ്ട ക​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി. ര​ണ്ടു​മൂ​ന്നു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ കൈ​കൊ​ട്ടു​ന്ന ശ​ബ്ദ​വും പാ​ട്ടും കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. പാ​ട്ടു​പാ​ടി​യാ​ണ് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ട്ടി​നൊ​പ്പം ചാ​ടി​യും തു​ള്ളി​യും വ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്കും. ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​ര​വു​മു​ണ്ട്. വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ പാ​ട്ടു​പാ​ടു​മ്പോ​ൾ ചു​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ള​ത്തി​നു മു​ക​ളി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന തു​ഴ​ക്കാ​രെ​യും കാ​ണി​ക്ക​ണം.

    കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കും കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി അ​ന്നൊ​ക്കെ ഹ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ ഒ​പ്പം കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് ക​ളി കാ​ണാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ യു​വ​ശ​ക്തി​യെ പു​ന​ർ​ജ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ഴ​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഒ​രു​ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി. പു​തി​യ​ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ ക​ഠി​ന കാ​യി​കാ​ഭ്യാ​സം വ​ഴ​ങ്ങി​യി​ല്ല. ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ല​വും മാ​റി.

