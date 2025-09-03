Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    3 Sept 2025 2:50 PM IST
    3 Sept 2025 2:50 PM IST

    എ​ങ്കി​ലും ഓ​ണ​മ​ല്ലേ...
    ഇ​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ്​ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ ന​മ്മ​ൾ ഓ​രാ​രു​ത്ത​രും. ഓ​ണ​മ​ല്ലേ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ.... ഓ​ണ​മു​ണ്ണാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ... ഉ​പ്പേ​രി കൊ​റി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ.... നാ​ടാ​കെ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട്​ കേ​ട്ട്​ ഒ​ന്ന്​ മൂ​ളാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ... കൈ​താ​ള​മി​ടാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ... ഓ​ണ​ക്കോ​ടി വാ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ... ദീ​പാ​ലം​കൃ​ത​മാ​യ തെ​രു​വു​ക​ൾ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ ന​ടി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ... വ്യ​ഥ​ക​ളാ​ൽ മ​ന​സ്സ്​​ ക​ല​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ഓ​ണ​ബ​ഹ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത്​ മ​റ​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ... കാ​ല​മെ​ത്ര മാ​റി​യാ​ലും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും മാ​റ്റു​വ​തെ​ങ്ങ​നെ.... ഉ​ണ്ട​റി​യ​ണം ഓ​ണം എ​ന്നൊ​രു ചൊ​ല്ലു​ത​ന്നെ​യു​ണ്ട​ല്ലോ... പ​രി​പ്പും സാ​മ്പാ​റും പു​ളി​ശ്ശേ​രി​യും ര​സ​വും പാ​യ​സ​വും മാ​റ്റി​വെ​ച്ചാ​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യ​ാകു​മോ.

    ഓ​ണം മാ​റു​ക​യ​ല്ല. പു​തു​മ​ തേ​ടു​ക​യാ​ണ്, പു​തി​യ കാ​ല​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്, പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ മ​ന​സ്സി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്, പു​തി​യ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി​ക​ൾ വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഘോ​ഷം വൈ​ബാ​കു​ക​യാ​ണ്.

    എ​ത്ര വേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ച്ചാ​ലും ന​മു​ക്ക്​ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ന​ാവി​ല്ല. പ​ഴ​യ കാ​ല​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ർ​ത്ത്​ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വം കൊ​ള്ളു​ന്ന​വ​രു​ണ്ടാ​കാം. ഇ​പ്പോ​ഴി​തെ​ന്ത്​ ഓ​ണം എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​വ​രു​ണ്ടാ​കാം. മാ​റി​യ ചി​ട്ട​വ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അ​വ​രും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പോ​യ​കാ​ല​ത്ത്​ കാ​ർ​ഷി​ക സ​മൃ​ദ്ധി​യു​​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ചി​ങ്ങ​മാ​സ​വും അ​ത്തം മു​ത​ൽ പ​ത്തു​നാ​ളും. ഇ​പ്പോ​ൾ മ​റ്റ്​ പ​ല സ​മൃ​ദ്ധി​ക​ളു​ടേ​തു​മാ​ണ്​ ഓ​ണ​ക്കാ​ലം. കാ​ർ​ഷി​ക സ​മൃ​ദ്ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​പ​ഭോ​ഗ സ​മൃ​ദ്ധി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റി​യെ​ങ്കി​ലും പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ര്‍ത്തു​നി​ര്‍ത്തു​ക​യാ​ണ്​ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ. ഒ​ന്നും വാ​ങ്ങേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു കു​ടും​ബ​വും ഇ​ന്നി​ല്ല. സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​ന്നും വി​ള​യി​ക്കാ​ത്ത​വ​രാ​ണ്​ ഏ​റെ​യും. ഇ​വ​രെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന്​ വാ​ങ്ങാ​നി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്കാ​യി എ​ല്ലാം ഒ​രു​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്ക​യാ​ണ്​ വി​പ​ണി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​വ​രെ ത​യാ​റാ​ണ്​ അ​വി​ടെ. ഓ​ണ​ക്കോ​ടി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ വാ​ങ്ങു​ന്ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്​ മാ​റ്റം​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ശൈ​ലി​യി​ലു​ള്ള പു​ളി​യി​ല​ക്ക​ര മു​ണ്ട്, പ​ട്ടു​പാ​വാ​ട ദാ​വ​ണി, എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം മാ​റി പ​ക​രം റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് ഡി​സൈ​ന​ർ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​ക​ളാ​യി. പു​ലി​ക​ളി ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ട്​ മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ. നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം പു​ലി​ക​ളി​റ​ങ്ങു​ന്നു കൊ​ട്ടും​കു​ര​വ​യു​മാ​യി. വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം തി​മ​ർ​ക്കു​ന്നു. ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും മ​റ്റു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ഘോ​ഷം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്നു. ആ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​യ​രു​ന്നു റീ​ലു​ക​ളാ​യി. കാ​ലം എ​ത്ര ക​ട​ന്നു​പോ​യാ​ലും മാ​റ്റ് കു​റ​യാ​ത്ത ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന്​ തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഓ​ണം. ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ളി​ല്‍ എ​ന്തൊ​ക്കെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ലും ഓ​ണം എ​ക്കാ​ല​ത്തും ആ​വേ​ശ​മാ​ണ്. അ​തി​ന്​ കു​ട​പി​ടി​ച്ച്​ ഓ​ണ​നി​ലാ​വും ഓ​ണ​ത്തു​മ്പി​ക​ളു​ടെ മൂ​ള​ലും ഇ​ന്നും മാ​റാ​തെ ന​മു​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. തു​മ്പ​യും മു​ക്കു​റ്റി​യും ക​ണ്ണാ​ന്ത​ളി​യും കാ​ക്ക​പ്പൂ​വും മി​ഴി​തു​റ​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​യും ന​മു​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ളി​ക്കു​ന്ന മ​ഴ​യും വെ​യി​ലും ന​മു​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

