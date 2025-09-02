Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Onam
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 1:44 PM IST

    പൊ​ന്നോ​ണ​ക്കാ​ലം

    onam celebration
    തൊ​ടു​പു​ഴ ന്യൂ​മാ​ൻ കോ​ള​ജ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം

    ഐശ്വ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും പൊ​ന്നോ​ണ​നാ​ളി​ലാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി. ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​യും പൂ​ക്ക​ള​വും സ​ദ്യ​വ​ട്ട​വു​മാ​യി മാ​വേ​ലി​ത്ത​മ്പു​രാ​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ നാ​ടെ​ങ്ങും. ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വം ഉ​ണ​ര്‍ത്തു​ന്ന ഓ​ര്‍മ​ക​ളു​മാ​യി, ജാ​തി-​മ​ത ഭേ​ദ​മ​ന്യേ ലോ​ക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ തി​രു​വോ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്.

    അത്തം​മു​ത​ല്‍ പ​ത്തു​നാ​ള്‍ മു​റ്റ​ത്തൊ​രു​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ള​മാ​ണ് ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​മു​ദ്ര. പാ​ട​ത്തും പ​റ​മ്പി​ലു​മെ​ല്ലാം ഓ​ടി​ന​ട​ന്ന് പൂ​ക്ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കി​യ ബാ​ല്യ​കാ​ലം മ​ല​യാ​ളി​മ​ന​സ്സി​ല്‍ എ​ന്നെ​ന്നും നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന സു​ന്ദ​ര​മാ​യ ഓ​ര്‍മ​യാ​ണ്. ഓ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ ഭാ​വ​ങ്ങ​ളും എ​ടു​ത്ത​ണി​യു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​ക്കൊ​പ്പം മ​ല​യോ​ര ജ​ന​ത​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്. ചെ​റു​ടൗ​ണു​ക​ളി​ലും ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഉ​ത്സ​വ​പ്ര​തീ​തി​യാ​ണ്. എ​ന്തൊ​ക്കെ ക​രു​തി​യാ​ലും ഉ​ത്രാ​ട​ച്ച​ന്ത​യി​ൽ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങാ​തെ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക്​ തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കി​ല്ല. വി​ട്ടു​പോ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ഓ​ട്ടം​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഉ​ത്രാ​ട​ദി​നം. തി​ര​ക്ക് ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഉ​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ൽ!. സ​ദ്യ​വ​ട്ട​ത്തി​ന് എ​ല്ലാ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പും ന​ട​ത്തി മ​ല​യാ​ള​ക്ക​ര ഉ​റ​ങ്ങി​യു​ണ​രു​മ്പോ​ൾ തി​രു​വോ​ണ​പ്പു​ല​രി​യാ​യി.

    എ​ങ്ങും പൂ​വി​ളി

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പു​ഷ്‌​പോ​ത്സ​വ വേ​ള കൂ​ടി​യാ​ണ് ഓ​ണം. ഓ​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ദി​വ​സ​വും ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ലോ​ഡ് ക​ണ​ക്കി​ന് പൂ​ക്ക​ളാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം​ത​ന്നെ പൂ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. മു​മ്പ് നാ​ട​ൻ​പൂ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു പൂ​ക്ക​ളം നി​റ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. തു​മ്പ​യും മു​ക്കു​റ്റി​യും തി​രു​താ​ളി​യും കാ​ക്ക​പ്പൂ​വും ചെ​ത്തി​യും ശം​ഖു​പു​ഷ്പ​വും ന​ന്ത്യാ​ർ​വ​ട്ട​വു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി​യ​ത്. കാ​ലം മാ​റി​യ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് നാ​ട​ൻ​പൂ​ക്ക​ൾ പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ഞ്ഞു.

    മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന ബ​ന്ദി, ജ​മ​ന്തി, വാ​ടാ​മ​ല്ലി​പൂ​ക്ക​ൾ പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ള​റാ​ക്കി. ഇ​പ്പോ​ൾ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യും സ്വാ​ശ്ര​യ സം​ഘ​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ നാ​ട്ടി​ൽ​ത​ന്നെ ഈ ​പൂ​ക്ക​ൾ കൃ​ഷി​ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ നാ​ട​ൻ​പൂ​ക്ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ല​രും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ പൂ​ക്ക​ള​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​മ്പ​പ്പൂ​വും ചെ​ത്തി​പ്പൂ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പോ​യ​ന്റും ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. ജ​മ​ന്തി​യും ബ​ന്ദി​യും വാ​ടാ​മ​ല്ലി​യും കൂ​ടാ​തെ ഡാ​ലി​യ, ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി, അ​ര​ളി പ​ല​ത​രം റോ​സാ​പ്പൂ എ​ന്നി​വ​യും വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്താ​റു​​ണ്ട്. ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ലെ തോ​വാ​ള, തെ​ങ്കാ​ശി, സു​ന്ദ​ര​പാ​ണ്ഡ്യ​പു​രം, ക​മ്പം, തേ​നി, ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക്​ പൂ​വെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    വി​പ​ണി ഉ​ണ​ർ​ന്നു, ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​ടെ ബ​ഹ​ളം

    മ​ല​യാ​ളി എ​ന്തും വാ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ലം​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഓ​ണം. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പെ​യ്യു​ന്ന മ​ഴ​യി​ൽ മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന വി​പ​ണി​ക്ക് ഓ​ണം ഉ​ണ​ർ​വേ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​സ്ത്ര​വ്യാ​പാ​ര​ശാ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് തി​ര​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ. പ്ര​മു​ഖ ക​ട​ക​ളെ​ല്ലാം വ​മ്പി​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ ഫാ​ഷ​നി​ലു​ള്ള തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ക​ട​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. തു​ണി​ക്ക​ട​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ, ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം തി​ര​ക്ക്. ഡി​സ്കൗ​ണ്ട്, എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് മേ​ള​ക​ളു​ടെ​യും സ​മ്മാ​ന കൂ​പ്പ​ണു​ക​ളു​ടെ​യും കാ​ലം​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, ലാ​പ്ടോ​പ് വി​പ​ണി​യും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ വി​പ​ണി​യും ഉ​ഷാ​ർ. ഫ്രി​ഡ്​​ജ്, ടി.​വി, വാ​ഷി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് ഡി​മാ​ൻ​ഡ് കൂ​ടു​ത​ൽ. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ വി​പ​ണി സ​ജീ​വ​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

