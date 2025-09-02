Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Onam
    Posted On
    2 Sept 2025 3:09 PM IST
    Updated On
    2 Sept 2025 3:10 PM IST

    ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലെ ഓ​ണം

    onam 2025
    ഓ​ണം

    പ്ര​കൃ​തി​യും മ​നു​ഷ്യ​നും മ​തി​മ​റ​ന്നാ​ഹ്ലാ​ദി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ളീ​യ​രു​ടെ ദേ​ശീ​യോ​ത്സ​വ​ത്തെ വ​ര​വേ​ല്‍ക്കാ​ന്‍ നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും ഒ​രു​ങ്ങി. മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ മ​ധു​രോ​ത്സ​വ​മാ​യ പൊ​ന്നോ​ണം സ​മ്പ​ദ്​​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സു​ന്ദ​ര​സ്വ​പ്ന​മാ​ണ്. സ​മ്പ​ദ്​​സ​മൃ​ദ്ധി​യി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​ജ​ക​ളെ കാ​ണാ​ന്‍ എ​ത്തു​ന്ന മ​ഹാ​ബ​ലി​യെ എ​തി​രേ​ല്‍ക്കാ​ന്‍ മ​നു​ഷ്യ​രും പ്ര​കൃ​തി​യും പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളും സ​ദ്യ​വ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത്​ ഇ​ന്ന് ഓ​ര്‍മ​ക​ളി​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​കു​ന്നു. ഐ​ശ്വ​ര്യം നൂ​റു​മേ​നി വി​ള​ഞ്ഞ ഗ​ത​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ സു​ഖ​ദ​മാ​യ സ്മൃ​തി​യു​ണ​ര്‍ത്തി ഓ​ണ​മെ​ത്താ​ന്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്രം.

    സ​ദ്യ​ക​ള്‍ കി​റ്റു​ക​ളി​ലും തൊ​ടി​ക​ളി​ലെ പൂ​ക്ക​ള്‍ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി. പൊ​ന്നോ​ണ സ്മ​ര​ണ​ക​ള്‍ അ​യ​വി​റ​ക്കു​ന്ന ഓ​ണ​ക്കാ​ല വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ങ്ങി​ങ്ങാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​പ്പം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം, വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം, ഗാ​ന​മേ​ള, പു​ലി​ക​ളി, ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം പേ​രി​ന്​ മാ​ത്ര​മാ​യി. സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ കാ​ര്‍ഷി​ക സം​സ്‌​കൃ​തി​യു​ടെ മ​ഹ​ത്താ​യ ഓ​ര്‍മ​ക​ളും പൗ​രാ​ണി​ക പ്രൗ​ഢി​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളും ഓ​ണ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    തൊ​ടി​യി​ലെ​ പൂ​ക്ക​ളൊ​ക്കെ മ​റ​ഞ്ഞു. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന പൂ​ക്ക​ളും പേ​രി​ന് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ള​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇ​ന്നു​ള്ള​ത്. സ​ദ്യ​ത​ന്നെ കി​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ക്കി സൂ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി. മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ ഓ​ണ​ത്തെ റെ​ഡി​മേ​ഡ് ഓ​ണ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​സ്ത്ര​വ്യാ​പാ​ര ശാ​ല​ക​ളി​ലും ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ വി​ല്‍പ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട് മേ​ള​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ പു​തു​മ​ക​ള്‍ തേ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ല്‍ മ​ഹാ​ബ​ലി നി​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

