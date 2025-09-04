Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightOnamchevron_rightപരമ്പരാഗത തൊഴിൽ...
    Onam
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 10:56 AM IST

    പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മത്സരങ്ങൾ നവ്യാനുഭവമായി

    text_fields
    bookmark_border
    പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മത്സരങ്ങൾ നവ്യാനുഭവമായി
    cancel
    camera_alt

    നീ​രാ​വി​ൽ ന​വോ​ദ​യ ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല​യു​ടെ ഒ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    തൊ​ണ്ട് ത​ല്ല​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    അ​ഞ്ചാ​ലും​മൂ​ട്: തൊ​ണ്ട്ത​ല്ല​ലി​ന്‍റെ താ​ള​വും ക​യ​റു​പി​രി​യു​ടെ ഓ​ള​വും മ​ത്സ​ര​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച വേ​ദി​യി​ൽ ഓ​ണ​ത്തെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​ക്കി നീ​രാ​വി​ൽ ന​വോ​ദ​യ ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല​ക​ലാ​കാ​യി​ക സ​മി​തി. അ​ന്യം​പോ​കു​ന്നു പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത തൊ​ഴി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഹ്ലാ​ദാ​ര​വ​മു​യ​ർ​ത്തിയാണ് ച​തു​ർ​ദി​ന ഓ​ണോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം ആ​യ​ത്. തൊ​ണ്ടു ത​ല്ല​ൽ, ക​യ​റു​പി​രി ,ഓ​ല മൊ​ട​യ​ൽ എ​ന്നീ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ ന​വ്യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​മാ​യ​പ്പോ​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. തൊ​ണ്ട് ത​ല്ലി ച​കി​രി​യാ​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നാ​ലാ​വ​ർ​ഷ​വും ച​ന്ദ്ര​ലേ​ഖ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടി. 14 വ​യ​സ്സി​ൽ തൊ​ണ്ട് ത​ല്ല​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ ച​ന്ദ്ര​ലേ​ഖ​ക്ക് തൊ​ണ്ട് ത​ല്ല​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ക​യ​ർ പി​രി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. മൂ​ന്നു വ​ള്ളി ക​യ​റാ​ണ് പി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ല​ത​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ടീം ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത തൊ​ഴി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ ഏ​റെ പേ​രും 60 വ​യ​സ്സി​ൽ മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 100 വ​യോ​ധ​ക മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ​ഡി​വി​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ സി​ന്ധു​റാ​ണി ,ഗി​രി​ജ സ​ന്തോ​ഷ്, സ്വ​ർ​ണ​മ്മ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ക​ലാ​സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​എ​സ്. അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​എ​സ്. ബൈ​ജു സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kollam Newsonam celebrationCultural programOnam 2025
    News Summary - Navodaya Library Arts Committee onam
    Similar News
    Next Story
    X