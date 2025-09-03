മുസിരിസ് വൈബ്

Begin typing your search above and press return to search.
    മു​സി​രി​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ന​വീ​ക​രി​ച്ച മാ​ള ഐ​രാ​ണി​ക്കു​ളം മ​ഹാ​ദേ​വ​ക്ഷേ​ത്രം

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: മു​സി​രി​സ് പൈ​തൃ​ക പ​ദ്ധ​തി ഓ​ണ​നി​ലാ​വാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്. പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളെ​യും മ​റ്റും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴ് വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. കേ​ര​ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ പൈ​തൃ​ക സാം​സ്കാ​രി​ക സ്മൃ​തി​ക​ളെ ജ​ല​പാ​ത​ക​ളോ​ടും പ്ര​കൃ​തി ആ​സ്വാ​ദ​ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളോ​ടും ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന് പു​തി​യ മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് മു​സി​രി​സ് പൈ​തൃ​ക പ​ദ്ധ​തി.

    മു​സി​രി​സ് പൈ​തൃ​ക പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പാ​ലി​യം പാ​ല​സ്

    മു​സി​രി​സി​ന്റെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​വും വൈ​ദേ​ശി​ക​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന​വ​ധി ച​രി​ത്ര​സ്മൃ​തി​ക​ൾ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, പ​റ​വൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലെ പൈ​തൃ​ക സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളെ പൗ​രാ​ണി​ക പ്രൗ​ഢി​യോ​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ക്കു​ക​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും, ച​രി​ത്രാ​ന്വേ​ഷി​ക​ൾ​ക്കും തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​ക്കി അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ട്രെ​യി​നി​ങ് ന​ൽ​കി നി​ശ്ചി​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി മു​സി​രി​സ് ടൂ​റി​സം സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ത​ദ്ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​തി​ഥേ​യ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ‘മു​സി​രി​സ് 1000 എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ന്‍സ്’ പ​രി​പാ​ടി, പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ട് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പി.​പി.​പി മോ​ഡ​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ക്ഷ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ സൗ​ഹൃ​ദ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, അ​നൗ​പ​ചാ​രി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്റേ​ണ്‍ഷി​പ്പ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി പ​ദ്ധ​തി കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​കീ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ഴീ​ക്കോ​ട് മു​സി​രി​സ് ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ ബീ​ച്ച്

    ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യാ​ണ് മു​സി​രി​സ് പൈ​തൃ​ക പ​ദ്ധ​തി ഈ ​വ​ര്‍ഷം വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പി​നോ​ടൊ​പ്പം മു​സി​രി​സ് പൈ​തൃ​ക പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി നാ​ടി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തി​രി​കൊ​ളു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​രോ​ൺ വീ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ഐ​ക്യ​വും അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​യും വി​ളി​ച്ചോ​തി​ക്കൊ​ണ്ട് വി​വി​ധ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​യും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൈ​തൃ​ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ച​രി​ത്ര-​സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​തി​ഭ ശാ​ന്തി​പു​രം പി.​എ. സെ​യ്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്മാ​ര​ക സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ ഓ​ണ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മു​സി​രി​സ് പൈ​തൃ​ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​രി​ച്ച കോ​ട്ട​പ്പു​റം കാ​യ​ലോ​രം

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ, ബി.​ആ​ർ.​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പൂ​ക്ക​ള​മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്നു. മു​സി​രി​സ് പൈ​തൃ​ക പ​ദ്ധ​തി​യും മ​തി​ല​കം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും മ​തി​ല​കം പൈ​തൃ​ക ക​ലാ​കാ​യി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഏ​ഴി​ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ മ​തി​ല​കം ബം​ഗ്ലാ​വ്ക​ട​വി​ൽ ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഞ്ചി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് അ​ഴീ​ക്കോ​ട് മു​ന​ക്ക​ൽ മു​സി​രി​സ് ബീ​ച്ചി​ൽ ഇ.​ടി. ടൈ​സ​ണ്‍ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഡി.​ടി.​പി.​സി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    മു​സി​രി​സ് പൈ​തൃ​ക പ​ദ്ധ​തി​യും മു​സി​രി​സ് ടൂ​റി​സം സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ​റ​വൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും. പ​റ​വൂ​ർ വാ​ട്ട​ർ ഫ്ര​ണ്ടി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ഫ്യൂ​ഷ​ൻ മ്യൂ​സി​ക്കും വി​വി​ധ റ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും. ഏ​ഴി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് പ​റ​വൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് അ​ഡ്വ. വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. തു​ട​ര്‍ന്ന് ചി​ല​പ്പ​തി​കാ​രം സം​ഘം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    കോ​ട്ട​പ്പു​റം കോ​ട്ട ഉ​ദ്ഖ​ന​ന​ത്തി​നി​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പു​രാ​ത​ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് കോ​ട്ട​പ്പു​റം വാ​ട്ട​ർ ഫ്ര​ണ്ടി​ല്‍ ഓ​ൺ ദി ​ഫ്ലോ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ആ​ര​വം’ മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റി​ലൂ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് അ​ഡ്വ. വി.​ആ​ർ. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ശ​സ്ത സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ അ​മ​ല്‍ ദേ​വ് ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘മെ​ജ​സ്റ്റി​ക് ന​യ​ന്റീ​സ്’ ബാ​ൻ​ഡ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ​ൽ മ്യൂ​സി​ക് ഷോ ​അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കോ​ട്ട​പ്പു​റം വാ​ട്ട​ർ ഫ്ര​ണ്ട് പ​റ​വൂ​ർ ത​ട്ടു​ക​ട​വ് വാ​ട്ട​ർ ഫ്ര​ണ്ട്, അ​ഴീ​ക്കോ​ട് മു​ന​ക്ക​ൽ മു​സി​രി​സ് ബീ​ച്ച് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കും. മു​സി​രി​സി​നെ ജ​ന​കീ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​തൊ​രു ശു​ഭാ​രം​ഭ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഷാ​രോ​ൺ വീ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

