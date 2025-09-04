Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Onam
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 9:03 AM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ - “കെ.​പി.​എ പൊ​ന്നോ​ണം 2025”

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ - “കെ.​പി.​എ പൊ​ന്നോ​ണം 2025”
    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​പി.​എ) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും “കെ.​പി.​എ പൊ​ന്നോ​ണം” എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം, ഈ ​വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വി​വി​ധ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

    2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന “കെ.​പി.​എ പൊ​ന്നോ​ണം 2025” ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കെ.​പി.​എ​യു​ടെ പ​ത്ത് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടും.

    പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ത​നി​മ​യും നാ​ടി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളും പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റാ​ൻ വേ​ണ്ടി ഓ​രോ ഏ​രി​യ​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, തി​രു​വാ​തി​ര, പു​ലി​ക​ളി , വ​ടം​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സം​സ്കാ​ര​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, കെ.​പി.​എ​യി​ലെ എ​ല്ലാ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ര​സ്പ​രം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും, സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കാ​നും, സ്വ​ന്തം ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കാ​നു​മാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:onamcelebratesKollam Pravasi Association
    News Summary - Kollam Pravasi Association celebrates Onam - “K.P.A. Ponnonam 2025”
