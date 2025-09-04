Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Sept 2025 9:06 AM IST
    4 Sept 2025 9:06 AM IST

    ആ​ഘോ​ഷ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​രി​ധി​ക്ക് പു​റ​ത്ത്

    ആ​ഘോ​ഷ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​രി​ധി​ക്ക് പു​റ​ത്ത്
    "കോ​ര​ന് ക​ഞ്ഞി കു​മ്പി​ളി​ൽ ത​ന്നെ". പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും എ​ല്ലാ മാ​സ​വും അ​ഞ്ചാം തീ​യ​തി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ കി​ട്ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് മാ​സ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചാം തീ​യ​തി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് കി​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ലാ​ണ് ഓ​ണം, ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​യി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് തു​ക സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ എ​പ്പോ​ൾ കി​ട്ടു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി ഒ​രു മ​റു​പ​ടി വേ​ണ്ട​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ത​രു​ന്നി​ല്ല. കൃ​ത്യ​മാ​യി അം​ശാ​ദാ​യ​വും അം​ശാ​ദാ​യം തെ​റ്റി​യ​തി​ന് പ​ലി​ശ​യും കൂ​ട്ടു​പ​ലി​ശ​യും കൊ​ടു​ത്താ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ക്ഷേ​മ​നി​ധി നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​ങ്ങ​നെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന തു​ട​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​മ​ല്ലോ.

