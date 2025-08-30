Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Aug 2025 2:49 PM IST
    date_range 30 Aug 2025 2:49 PM IST

    ഹാപ്പി ‘ഓനം’

    വൈബാണ്​ വിദേശസഞ്ചാരികൾക്കും ഓണം
    ഹാപ്പി ‘ഓനം’
    കേ​ര​ളീ​യ വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ്​ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശ വ​നി​ത​ക​ൾ

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ം ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഏ​റിവ​രി​ക​യാ​ണ്. യു​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ഓ​ണം സീ​സ​ണി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യി വ​ന്നു പോ​കു​ന്ന​വ​ർ കു​റ​വ​ല്ല. ഓ​ണം സീ​സ​ണി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ക്കു​റി​യും ചി​ല ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും ടൂ​റി​സം ക്ല​ബു​ക​ളും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ വി​പു​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മ​ഴ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മോ​എന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ടൂ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​തേ സ​മ​യം, മ​ഴ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മ​ഴ​ക്കാ​ല ഫു​ട്​ബാ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഫോ​ർ​ട്ട്​കൊ​ച്ചി​യി​ൽ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും വ​ലി​യ പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    വി​ദേ​ശി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഭീ​മ​ൻ പൂ​ക്ക​ളം ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ടം വ​ലി മ​ത്സ​രം, ഓ​ല​മെ​ട​യ​ൽ മ​ത്സ​രം, ആം​ഗ്ളിങ്​ ( ചൂ​ണ്ട​യി​ട​ൽ) എ​ന്നി​വ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​ത്രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന്​ വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ പ​ള്ളു​രു​ത്തി വെ​ളി​യി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ടീം ​ആ​ന​യു​മാ​യി വ​ടം വ​ലി മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി​യ​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ന​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി.

    ആ​ന​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ നൂ​ലാ​മാ​ല​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ജി​ല്ല ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ വീ​ണ്ടും അ​ത്ത​രം ഒ​രു മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഒ​രു സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു . രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ മാ​തൃ​ക ടൂ​റി​സം ഗ്രാ​മ​മാ​യ കു​മ്പ​ള​ങ്ങി​യി​ലും ഇ​ക്കു​റി വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഹാ​റ്റ്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി ശി​വ​ദ​ത്ത​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും വി​ദേ​ശി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ക​ല, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കു​മ്പ​ള​ങ്ങി​യി​ൽ ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്. കു​ട്ട, മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണം അ​ട​ക്കം വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ഗ്രാ​മീ​ണ​ത പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും അ​വ​സ​ര​മൊരു​ക്കി​വ​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ഓ​ണം സീ​സ​ണി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ് ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ വെ​ച്ചുപു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ത്യാ​വ​ശ്യം ബു​ക്കിങുക​ൾ ഹോം ​സ്റ്റേ​ക​ളി​ലും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള സാ​രി​ക​ൾ, മു​ണ്ടു​ക​ൾ, ജു​ബ്ബ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ്​ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട്​ പൊ​തു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

