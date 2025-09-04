Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Onam
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 9:34 AM IST

    ബി.​എം.​സി ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025ന് ​കൊ​ടി​യേ​റ്റം

    ബി.​എം.​സി ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025ന് ​കൊ​ടി​യേ​റ്റം
    ബി.​എം.​സി ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന് കൊ​ടി​യേ​റ്റ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: 30 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ബി.​എം.​സി ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025ന് ​ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് കൊ​ടി​യേ​റ്റ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ബ​ഹ്റൈ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഹ​യ്ക്കി, വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ നോ​ർ​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഹെ​ഡ്ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഹി​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സി ഇ​സാം അ​ൽ​ഖ​യാ​ത്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, തീ​ഷ് പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ, ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ധീ​ർ തി​രു​ന്നി​ല​ത്ത്, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, മ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ കൊ​ടി ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ധീ​ർ തി​രു​ന്നി​ല​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹെ​യ്ക്കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തു​ക​യും ഏ​വ​ർ​ക്കും ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​വ​ർ​ക്കും ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ക​യും ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​നു​മോ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണ​പ്പു​ട വി​ത​ര​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം, മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യും മ​റ്റ് അ​തി​ഥി​ക​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ലൗ​ഷോ​ർ സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​യ യു.​എ. മു​നീ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മി​മി​ക്രി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ കെ.​എ​സ്. പ്ര​സാ​ദ്, സു​മേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ച ആ​ദ​രി​ച്ചു. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ച​ട​ങ്ങി​ന് ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ പോ​ലെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഓ​ണ​സ​ദ്യ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:BMCopeningBMC Shravana Mahotsava
    News Summary - BMC Shravan Mahotsav 2025 to be held at the grand opening
