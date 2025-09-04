Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Onam
    Posted On
    4 Sept 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    4 Sept 2025 11:18 AM IST

    അ​യ്യ​ന്തോ​ളി​ന്റെ പു​ലി​പ്പെ​രു​മ; പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്രം കു​റി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    Pulikai
    തൃ​ശൂ​ർ അ​യ്യ​ന്തോ​ൾ ദേ​ശ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പു​ലി​ക്കളി മു​ഖം​മൂ​ടി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ചി​റ​യ​ത്ത്

    ടി.​എ​ച്ച്. ജ​ദീ​ർ

    തൃ​ശൂ​ർ: തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന് പൂ​ര​ന​ഗ​രി​യെ പു​ലി​ക്ക​ട​ലാ​ക്കാ​ൻ ഇ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന പു​ലി​ക്ക​ളി​ക്കാ​യി നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും ഒ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, അ​യ്യ​ന്തോ​ൾ ദേ​ശം പു​ലി​ക്ക​ളി സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷം, ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് സ​മി​തി​യു​ടെ ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വി.​ആ​ർ. ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു.

    മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ പ്രൗ​ഢി

    ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്നും നാ​ലും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ത​ന്നെ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. 2016ൽ ​രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യ അ​യ്യ​ന്തോ​ൾ ദേ​ശം സ​മി​തി​ക്ക് ഇ​ത് പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പു​ലി​ക്ക​ളി​ക്ക് മാ​റ്റ് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    പു​ലി​ക്ക​ളി​യി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ, വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മി​തി സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​രു​പാ​ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കൊ​ല്ല​ത്തെ പു​ലി​ക്ക​ളി ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യി മാ​റും, അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ക​ന​ത്ത മ​ത്സ​രം, വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ സ​ജ്ജം

    പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്ത് പു​ലി​ക്ക​ളി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന പ​ല പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഇ​ത് ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ​മി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. ഒ​രു ടീ​മി​നെ​യും ഞ​ങ്ങ​ൾ നി​സ്സാ​ര​മാ​യി കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. ഒ​ട്ടും പി​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​തെ, ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​മം.

    ര​ഹ​സ്യം നി​റ​ച്ച് അ​യ്യ​ന്തോ​ളി​ന്റെ സ​ർ​പ്രൈ​സ്

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും കാ​ണി​ക​ളെ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പു​തു​മ അ​യ്യ​ന്തോ​ൾ ദേ​ശം ക​രു​തി​വെ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ആ ​പ​തി​വ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും തെ​റ്റി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തു​മ വ​ള​രെ ര​ഹ​സ്യ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഒ​രു പു​തി​യ ആ​ശ​യ​മാ​യി​രി​ക്കും അ​ത്. അ​തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​രൂ​പം പു​ലി​ക്ക​ളി ദി​വ​സം സ്വ​രാ​ജ് റൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും കാ​ണാം. ആ ​ര​ഹ​സ്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ആ​കാം​ക്ഷ​യേ​റു​ന്നു.

    ബ്ര​ഹ്മാ​ണ്ഡ ടാ​ബ്ലോ​ക​ളും പു​ലി​വ​ണ്ടി​യും

    പു​ലി​ക്ക​ളി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ടാ​ബ്ലോ​ക​ളു​ടെ​യും പു​ലി​വ​ണ്ടി​യു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണം 95 ശ​ത​മാ​ന​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ശി​ൽ​പി ഡാ​വി​ഞ്ചി സു​രേ​ഷും വി​മ​ൽ പൂ​ങ്കു​ന്ന​വു​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ. ഒ​രു പു​ലി​വ​ണ്ടി​യും ര​ണ്ട് കൂ​റ്റ​ൻ ടാ​ബ്ലോ​ക​ളു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​യ്യ​ന്തോ​ളി​നാ​യി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 20 അ​ടി ഉ​യ​ര​വും 25 അ​ടി വീ​തി​യു​മു​ള്ള ടാ​ബ്ലോ​ക​ളാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​ലി​വ​ണ്ടി​യും പ​തി​വി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ള​രെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രി​ക്കും ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് 12,500 രൂ​പ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ടാ​ബ്ലോ​ക​ൾ​ക്കും പു​ലി​വ​ണ്ടി​ക്കു​മാ​യി മാ​ത്രം ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് സ​മി​തി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ണ​മ​ല്ല, മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​വും കാ​ണി​ക​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​വു​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​നം. പൂ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​മാ​യ പു​ലി​ക​ളി കാ​ണാ​ൻ പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തും. അ​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ചു​വ​ടു​വെ​ക്കാ​ൻ 51 പു​ലി​ക​ൾ, താ​ള​മി​ടാ​ൻ 35 വാ​ദ്യ​ക്കാ​ർ

    അ​യ്യ​ന്തോ​ൾ: ദേ​ശ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​ത്ത​വ​ണ 51 പു​ലി​ക​ളാ​ണ് ചു​വ​ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫൈ​ബ​ർ നി​ർ​മി​ത പു​ലി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടീ​മി​ലെ 7-8 പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ദേ​ശ​ത്തെ പു​ലി​ക​ൾ, ബാ​ക്കി 40ഓ​ളം പേ​ർ പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​ണ്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് 8000 മു​ത​ൽ 10000 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലം.

    ഒ​രു ലീ​ഡ​റു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ഒ​രേ താ​ള​ത്തി​ൽ ചു​വ​ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ഈ 51 ​പു​ലി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം താ​ള​വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ 35 ഓ​ളം വാ​ദ്യ​ക്കാ​രും അ​ണി​നി​ര​ക്കും. ഇ​ത്ത​വ​ണ പെ​ൺ​പു​ലി​ക​ൾ ടീ​മി​ൽ ഇ​ല്ലെ​ന്നും സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

    എം.​ജി റോ​ഡ് വ​ഴി സ്വ​രാ​ജ് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന വീ​ഥി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​യ്യ​ന്തോ​ൾ ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പു​ലി​ക്കൂ​ട്ടം ന​ഗ​ര​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 25 മു​ത​ൽ 27 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പു​ലി​ക്ക​ളി​ക്കാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന ചി​ല​വ്. പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ പ്രൗ​ഢി​യി​ലും ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലും ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ​ത​യി​ലും അ​യ്യ​ന്തോ​ൾ ദേ​ശം തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പു​തി​യ ച​രി​ത്രം ര​ചി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് പു​ലി​ക്ക​ളി പ്രേ​മി​ക​ൾ.

