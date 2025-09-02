Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Onam
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 2:54 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 2:54 PM IST

    അയ്യൻകാളി ജയന്തി; അ​വി​ട്ടാ​ഘോ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 6ന് ​

    അയ്യൻകാളി

    ​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല്ലു​വ​ണ്ടി​യി​ല്‍ വ​ന്ന അ​യ്യ​ൻ​കാ​ളി അ​ജ​യ്യ​നാ​യ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു. ജാ​തി​ക്കോ​മ​ര​ങ്ങ​ളെ വി​ല്ലു​വ​ണ്ടി​യി​ലെ​ത്തി വി​റ​പ്പി​ച്ച ന​വോ​ത്ഥാ​ന നാ​യ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. 1863 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 28ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ വെ​ങ്ങാ​നൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ല്‍ പെ​രു​ങ്കാ​ട്ടു​വി​ള വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​യ്യ​ന്‍റെ​യും മാ​ല​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യാ​ണ് ജ​നി​ച്ച​ത്.

    മ​നു​ഷ്യ​ന്‍ എ​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന പോ​ലും ല​ഭി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന ഒ​രു ജ​ന​ത​യെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ണ്ട​ത്. ചു​റ്റും ന​ട​മാ​ടി​യ ഉ​ച്ച​നീ​ച​ത്വ​ത്തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ഹി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ പോ​രാ​ടാ​ന്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. 28ാം വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് ച​രി​ത്ര​പ​സി​ദ്ധ​മാ​യ വി​ല്ലു​വ​ണ്ടി യാ​ത്ര അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ധഃ​സ്ഥി​ത ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ​ഞ്ചാ​ര​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന രാ​ജ​പാ​ത​ക​ളി​ല്‍ക്കൂ​ടി പു​തി​യ പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ന്‍റെ മ​ണി​യ​ടി​ശ​ബ്ദ​വു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല്ലു​വ​ണ്ടി സാ​മൂ​ഹി​ക അ​സ​മ​ത്വ​ത്തി​നെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടാ​ന്‍ അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ജ​ന​ത​ക്കു വേ​ണ്ടി അ​ദ്ദേ​ഹം സ്വ​ന്ത​മാ​യി പ​ള്ളി​ക്കൂ​ടം​ത​ന്നെ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. പു​തു​വ​ല്‍ വി​ളാ​ക​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ച്ച കു​ടി​പ്പ​ള്ളി​ക്കൂ​ടം ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി സ്‌​കൂ​ളാ​യി ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഐ​തി​ഹാ​സി​ക​മാ​യ കാ​ര്‍ഷി​ക പ​ണി​മു​ട​ക്ക് സ​മ​രം അ​തി​നൊ​രു നി​മി​ത്ത​മാ​യി.

    1907ലാ​ണ് അ​വ​ശ​ത​യ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വേ​ണ്ടി സാ​ധു​ജ​ന​പ​രി​പാ​ല​ന സം​ഘം രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​വ​ര്‍ണ​രെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഉ​ത്ത​ര​വു​മാ​യി ചാ​വ​ടി ന​ട സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യ അ​യ്യ​ൻ​കാ​ളി​യും സം​ഘ​വും സ്‌​കൂ​ള്‍ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നെ എ​തി​ര്‍ത്ത​വ​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി നേ​രി​ട്ടു. എ​ങ്ങ​നെ​യും അ​വ​ര്‍ണ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്‌​കൂ​ള്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന തീ​രു​മാ​നം അ​ൻ​കാ​ങ്കാ​ളി എ​ടു​ത്ത​ത് ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്. 1911 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 4 ന് ​അ​യ്യ​ൻ​കാ​ളി​യെ ശ്രീ​മൂ​ലം പ്ര​ജാ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി നോ​മി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്തു. 1912 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 7ന് ​അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ ക​ന്നി​പ്ര​സം​ഗം സ​ഭ​യി​ല്‍ ന​ട​ത്തി.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി​യ ഊ​രൂ​ട്ട​മ്പ​ലം പ്ര​ക്ഷോ​ഭം കേ​ര​ള ന​വോ​ത്ഥാ​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണ്. സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​ഷ്ക​ർ​ത്താ​വ് മ​ഹാ​ത്മ അ​യ്യ​ൻ​കാ​ളി​യു​ടെ 162ാമ​ത് ജ​യ​ന്തി അ​വി​ട്ടാ​ഘോ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 6ന് ​വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ധു​നി​ക കേ​ര​ള​ത്തെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​ൽ ന​വോ​സ്ഥാ​ന കേ​ര​ള​ത്തെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​യ്യ​ൻ​കാ​ളി​യു​ടെ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും നി​സ്തൂ​ല സ്ഥാ​ന​മാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ പാ​ർ​ശ്വ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ ശ​ബ്ദ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​ടെ ശ​ബ്ദ​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹാ​ത്മ അ​യ്യ​ൻ​കാ​ളി.

    പാ​ഠ​മി​ല്ലാ​യെ​ങ്കി​ൽ പാ​ട​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ല്ല എ​ന്ന മു​ദ്ര​വാ​ക്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ദ്യാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ഹ​ത്വം ഉ​ത്ഘോ​ഷി​പ്പി​ച്ച അ​യ്യ​ൻ​കാ​ളി ഒ​രു ജ​ന​ത​ക്ക് സ്വ​ത്വ ബോ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ തെ​ളി​ച്ച​വും വെ​ളി​ച്ച​വും പ്ര​ധാ​നം ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ പൊ​തു മ​ണ്ഡ​ലം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​ഹാ​ത്മാ അ​യ്യ​ങ്കാ​ളി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ന്ന​ത സ്ഥാ​ന​മാ​ണു​ള്ള​ത്. മ​ഹാ പു​രു​ഷ​ന്‍റെ ജ​ന്മ​ദി​നം അ​വി​ട്ടം നാ​ളി​ൽ ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ടി​മാ​ലി, തൊ​ടു​പു​ഴ, പീ​രു​മേ​ട്, നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:celebrationAyyankali jayanthiKerala NewsOnam 2025
