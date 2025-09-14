Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightOnamchevron_rightപു​ലി​യി​റ​ക്കം
    Onam
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 1:01 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 1:01 PM IST

    പു​ലി​യി​റ​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    പു​ലി​യി​റ​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    ചിത്രങ്ങൾ; ടി.​എ​ച്ച്. ജ​ദീ​ർ

    ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി, മെ​യ്യെ​ഴു​ത്തി​ന്റെ ചാ​രു​ത​യും ച​ടു​ല​മാ​യ നൃ​ത്ത​ച്ചു​വ​ടു​ക​ളു​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​രാ​ജ് റൗ​ണ്ടി​ൽ പു​ലി​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി. ചെ​ണ്ട​യു​ടെ താ​ള​ത്തി​നൊ​ത്ത് വ​യ​റു​കു​ലു​ക്കി നാ​വും പ​ല്ലും കാ​ട്ടി പു​ലി​ക്കൂ​ട്ടം ന​ഗ​ര​വീ​ഥി​ക​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കി.

    ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ മ​ഞ്ഞ​യും ക​റു​പ്പും ചാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് പു​ലി​യു​ടെ രൂ​പം വ​ര​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന ‘മെ​യ്യെ​ഴു​ത്ത്’ എ​ന്ന ക​ല ത​ന്നെ​യാ​ണ് പു​ലി​ക​ളി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ശ​ക്ത​ൻ ത​മ്പു​രാ​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ക​ലാ​രൂ​പ​ത്തി​ന് നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ട്.

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് നാ​ടി​ന്റെ ആ​യോ​ധ​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​മി​ർ​പ്പും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന പു​ലി​ക​ളി, ഇ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന്നെ സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ട​യാ​ള​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. വി​ദേ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​ലി ജ​ന​സ​ഞ്ച​യ​മാ​ണ് പു​ലി​ക​ളി കാ​ണാ​നാ​യി തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത്.



    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PulikaliThrissur
    News Summary - Article about Thrissur Pulikali
    Similar News
    Next Story
    X