Madhyamam
    Onam
    date_range 30 Aug 2025 2:38 PM IST
    date_range 30 Aug 2025 2:38 PM IST

    കി​ഴ​ക്കു​ണ​രും ഓണം

    കി​ഴ​ക്കു​ണ​രും ഓണം
    ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സം

    ഓ​ണ​വി​പ​ണി​യി​ൽ തേ​ങ്ങ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ർ​ഷി​കോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന്യാ​യ​വി​ല ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​നാ​പ്പി​ളി​നും മ​ര​ച്ചീ​നി​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യ​ത്ര വി​ല​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ന​ഷ്ടം വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. തേ​ങ്ങ​യും ഏ​ത്ത​ക്കാ​യു​മാ​ണ്​ റെ​ക്കോ​ഡ് വി​ല നേ​ടി മു​ന്നി​ൽ.

    പൈ​നാ​പ്പി​ൾ വി​ല വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ താ​ഴ്ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ക​പ്പ കി​ലോ​ക്ക്​ 30 മു​ത​ൽ 40 രൂ​പ വ​രെ വി​ല​യു​ണ്ട്. കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യി​ലും നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ​ക്കും ന​ല്ല വി​ല ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. നാ​ട​ൻ എ​ത്ത​ക്കാ​യ​ക്ക് 60 രൂ​പ വ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭി​ച്ചു. ഞാ​ലി​പ്പൂ​വ​ന് 90 രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ള​യ​ൻ​കോ​ട​ന് 30ഉം ​പൂ​വ​ൻ​പ​ഴ​ത്തി​ന് 40ഉം ​രൂ​പ​യാ​യി.

    കോ​ളാ​തു​രു​ത്തി​ലെ ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്മാ​ർ

    കോ​ളാ​തു​രു​ത്ത് ഗ്രാ​മം ഇ​ത്ത​വ​ണ​വും പ​തി​വു​തെ​റ്റി​ക്കാ​തെ ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്മാ​രെ ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഓ​ണ​ത്ത​റ​യി​ൽ വെ​ക്കാ​ൻ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്മാ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​ത്ത​റ​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള ചി​ര​ക​യും ഉ​ര​ലും അ​ര​ക​ല്ലും മു​ത്തി​യ​മ്മ​മാ​രു​മൊ​ക്കെ ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്മാ​രെ​പോ​ലെ​ത​ന്നെ ചു​വ​ന്ന വ​ർ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​ള​കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ബ​ഥ​നി​പ​ടി​ക്കു സ​മീ​പ​മാ​ണ് കോ​ളാ​തു​രു​ത്ത്. മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്മാ​രെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ്. 200 രൂ​പ​ക്ക്​ അ​ഞ്ച് ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്മാ​രും മു​ത്തി​യ​മ്മ​യും ചി​ര​ക​ല്ലും പി​ള്ള​ക്ക​ല്ലും അ​ര​ക​ല്ലും ല​ഭി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 150 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ളി​മ​ണ്ണി​ന​ട​ക്കം വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ല കൂ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണം. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ക​ളി​മ​ണ്ണ് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​വേ​ലി​യു​ടെ​യും ഗ​ണ​പ​തി​യു​ടെ​യു​മൊ​ക്കെ ക​ളി​മ​ൺ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും കോ​ളാ​തു​രു​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 100 മു​ത​ൽ 1000 രൂ​പ​യു​ടെ​വ​രെ മാ​വേ​ലി രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ കി​ട്ടും.

    കോ​ളാ​തു​രു​ത്തി​ല്‍ മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണം കു​ല​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ക്കി​യ 32 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. പ​ല​രും തൊ​ഴി​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ മാ​റി​യെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ ഇ​ന്നും ഇ​തി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. ക​ര്‍ക്ക​ട​കം പ​കു​തി​യാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ക​ളി​മ​ണ്ണ് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു എ​ത്തി​ച്ച് പാ​ര​മ്പ​ര്യ രീ​തി​ക​ള​നു​സ​രി​ച്ച് ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്മാ​രെ ഒ​രു​ക്കി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​രം​ഭി​ക്കും.

    വ്ര​ത​ശു​ദ്ധി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ക​ളി​മ​ണ്ണി​ൽ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ പു​ല​ർ​ച്ച​ത​ന്നെ പ​ണി​പ്പു​രി​യി​ൽ എ​ത്തു​ക. മ​റ്റ് ക​ളി​മ​ണ്‍ ശി​ല്‍പ​ങ്ങ​ളെ​പോ​ലെ ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്മാ​രെ ചു​ട്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യോ വെ​യി​ല​ത്ത്​ ഉ​ണ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ശ്വാ​സം. വ​ലി​യ പ​ന്ത​ലൊ​രു​ക്കി​യാ​ണ് ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്മാ​രെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്..

