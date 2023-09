കാത്തിരിപ്പിന്​ വിരാമം; മ്യൂസിയം ആർട്ട്​ ഗാലറി പുതുമോടിയോടെ വീണ്ടും തുറക്കുന്നു

cancel camera_alt മ്യൂ​സി​യ​ത്തെ ന​വീ​ക​രി​ച്ച ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്ത് പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​ത രാ​ജാ​ര​വി​വ​ർ​മ ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി 25ന് ​തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കും. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട ന​വീ​ക​ര​ണ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണി​ത്. രാ​ജാ​ര​വി​വ​ർ​മ​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടാ​തെ ര​വി​വ​ർ​മ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി മം​ഗ​ളം ഭാ​യി, സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ രാ​ജ​വ​ർ​മ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഗാ​ല​റി​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജാ​ര​വി​വ​ർ​മ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ആ​ർ​ട്സി​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും സ​മാ​കാ​ലി​ക ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

ര​ണ്ടു നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള ഗാ​ല​റി​യി​ൽ 136 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ എ​ണ്ണ​ച്ഛാ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​ക്ര​ലി​ക് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ല‍െ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ലാ​ബി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ന​വീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 7.90 കോ​ടി​യാ​ണ്​ ആ​ർ​ട്ട്​ ഗാ​ല​റി ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ കെ​ട്ടി​ട​വും പ​രി​സ​ര​വും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി ന​വീ​ക​രി​ച്ചു. ലാ​ൻ​ഡ്സ്കേ​പ്പും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മൃ​ഗ​ശാ​ല പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ലാ​യാ​ണ്​ ആ​ർ​ട്ട്​ ഗാ​ല​റി. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തി​ന് മു​മ്പ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി ന​വീ​ക​ര​ണം ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി നേ​ര​ത്തേ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. 7.90 കോ​ടി ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി​ക്ക്​ എ​ന്താ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ് ചാ​ർ​ജ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 25ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ് ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ, സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി, മേ​യ​ർ ആ​ര്യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, വി.​കെ. പ്ര​ശാ​ന്ത് എം.​എ​ൽ.​എ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. Show Full Article

No more waiting-The Museum Art Gallery reopens with a brand new look