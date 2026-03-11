Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Culture
    Posted On
    date_range 11 March 2026 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 12:02 PM IST

    പറങ്കിപ്പടയെ തുരത്തിയ നായര്‍-മുസ്‌ലിം പടയാളികള്‍; കേരള സ്റ്റോറിയുടെ കാലത്ത് ഓർക്കണം മിശ്കാലിന്‍റെ ചരിത്രം

    റ​മ​ദാ​ൻ 22ലെ ​മി​ശ്കാ​ൽ പ​ള്ളി ആ​ക്ര​മ​ണ വാ​ർ​ഷി​കം നാ​യ​ർ - മു​സ്‌​ലിം പ​ട​യാ​ളി​ക​ൾ കൈ​കോ​ർ​ത്ത പോ​രാ​ട്ട ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ സ്മ​ര​ണ പു​തു​ക്ക​ലാ​ണ്
    പറങ്കിപ്പടയെ തുരത്തിയ നായര്‍-മുസ്‌ലിം പടയാളികള്‍; കേരള സ്റ്റോറിയുടെ കാലത്ത് ഓർക്കണം മിശ്കാലിന്‍റെ ചരിത്രം
    കു​റ്റി​ച്ചി​റ മി​ശ്​​കാ​ൽ പ​ള്ളി

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പൈ​തൃ​ക നി​ർ​മി​തി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ പു​രാ​ത​ന മി​ശ്കാ​ൽ പ​ള്ളി​ക്കു​നേ​രെ പോ​ർ​ച്ചു​ഗീ​സു​കാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും, നാ​യ​ർ - മു​സ്‌​ലിം പ​ട​യാ​ളി​ക​ൾ കൈ​കോ​ർ​ത്ത് തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ച​തും കേ​ര​ള സ്റ്റോ​റി​യു​ടെ ഈ ​വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ച​ര​ണ കാ​ല​ത്ത് ഓ​ർ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട ച​രി​ത്ര​മാ​ണ്. റ​മ​ദാ​ൻ 22ന് ​ഈ ച​രി​ത്ര സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ്റൊ​രു വാ​ർ​ഷി​കം കൂ​ടി ആ​ഗ​ത​മാ​കു​ന്നു. 1510 ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന്, ഹി​ജ്റ വ​ർ​ഷം 915 റ​മ​ദാ​ൻ 22നാ​യി​രു​ന്നു വാ​സ്കോ​ഡ ഗാ​മ​യു​ടെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ അ​ൽ​ബു​ക്ക​ർ​ക്കി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ള്ളി ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. പ​ത്തേ​മാ​രി​യി​ൽ കോ​തി അ​ഴി​മു​ഖ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ല്ലാ​യി പു​ഴ​യി​ലെ​ത്തി ന​ഗ​രം ആ​ക്ര​മി​ച്ച പോ​ർ​ചു​ഗീ​സു​കാ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക് തീ​വെ​ച്ചു. മ​രം കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച പ​ള്ളി​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി. പ​ള്ളി​യി​ലെ ‘മി​അ്‌​റാ​ബ്’ ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ​ത്തി​യ യെ​മ​ന്‍ വ്യാ​പാ​രി​യും നി​ര​വ​ധി ച​ര​ക്കു​ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​യു​മാ​യ ന​ഖൂ​ദാ മി​ശ്കാ​ൽ എ.​ഡി.1300​നും 1330നും ​ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് പ​ള്ളി നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    ഏ​ഴ് നി​ല​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ള്ളി അ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​മു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ള്ളി ആ​ക്ര​മി​ച്ച പ​റ​ങ്കി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സാ​മൂ​തി​രി​യു​ടെ അ​ഞ്ഞൂ​റി​ലേ​റെ നാ​യ​ർ പ​ട​യാ​ളി​ക​ളും മു​സ്‌​ലിം​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പോ​രി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. 1571ൽ ​സാ​മൂ​തി​രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പോ​ർ​ച്ചു​ഗീ​സു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ചാ​ലി​യം കോ​ട്ട​യി​ലേ​ക്ക് കു​ഞ്ഞാ​ലി​മ​ര​യ്ക്കാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ട പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. പ​റ​ങ്കി​ക​ളെ തു​ര​ത്തി​യോ​ടി​ച്ച് കോ​ട്ട ത​ക​ർ​ത്ത കു​ഞ്ഞാ​ലി​മ​ര​യ്ക്കാ​റും കൂ​ട്ട​രും കോ​ട്ട​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​പ​യോ​ഗി​ച്ച മ​രം മി​ശ്കാ​ൽ പ​ള്ളി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ഈ ​മ​ര ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് മി​ശ്കാ​ൽ പ​ള്ളി പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​ത​ത്. മ​ത​സൗ​ഹാ​ര്‍ദ​ത്തി​ന്റെ​യും മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ​യും ഈ ​ച​രി​ത്രം എ​ന്നും ജ്വ​ലി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    പോ​ർ​ച്ചു​ഗീ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ മാ​യാ​ത്ത പാ​ടു​ക​ള്‍ ഇ​ന്നു​മു​ണ്ട് മി​ശ്കാ​ലി​ന്‍റെ അ​ക​ത്ത​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ. മി​ശ്കാ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​യ ഓ​രോ റ​മ​ദാ​ൻ 22ഉം ​ഹി​ന്ദു - മു​സ്‌​ലിം പ​ട​യാ​ളി​ക​ൾ കൈ​കോ​ർ​ത്ത പോ​രാ​ട്ട ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ സ്മ​ര​ണ പു​തു​ക്ക​ലാ​ണ്.

