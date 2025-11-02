Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും...
    Culture
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 1:49 PM IST

    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ച​ക്ക​ര​ച്ചോ​റും പി​ന്നെ ഗു​ഡ്ബാ​ളും

    text_fields
    bookmark_border
    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ച​ക്ക​ര​ച്ചോ​റും പി​ന്നെ ഗു​ഡ്ബാ​ളും
    cancel
    camera_alt

    വി.​പി. സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ

    മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി മാ​ഷി​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത് അ​ന്ന് പ​തി​വി​ലും വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ഷ് നേ​രെ ക്ലാ​സി​ൽ വ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു... ‘‘കു​ട്ട്യോ​ളെ ഞ​മ്മ​ള് ഇ​ന്ന് മു​ത​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ൾ​ക്കാ​രാ... മ​ദ്രാ​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ന​മ്മ​ളി​നി​യി​ല്ല. കേ​ര​ള​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തി​യൊ​രു സം​സ്ഥാ​നം വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​രും വേ​ഗം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങ​ണം. ന​മു​ക്കൊ​രു ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്ത​ണം...’’ 1956 ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് മ​ല​പ്പു​റം ഉ​മ്മ​ത്തൂ​ർ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ര​ഥ​മ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി മാ​ഷ് ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞു​തീ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ ആ ​ക്ലാ​സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് എ​ന്താ​ണ് കാ​ര്യ​മെ​ന്ന് ഒ​രെ​ത്തും പി​ടി​യും കി​ട്ടി​യി​ല്ല.

    എ​ന്തോ കാ​ര്യ​മാ​യി​ട്ട് നാ​ട്ടി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മാ​ത്രം മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. അ​ന്ന​ത്തെ നാ​ലാം ക്ലാ​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന ‘ഒ​മ്പ​തു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ’ വി.​പി. സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ ത​ന്റെ 80ാം വ​യ​സ്സി​ലും കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​ത്തി​ലെ മാ​യാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ൾ വീ​ണ്ടും അ​യ​വി​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി മാ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് മു​ഴു​വ​നും മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ‘കേ​ര​ളം’ എ​ന്ന വാ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും കാ​തി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന്നേ​ദി​വ​സം ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്നും സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ മാ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു.

    കേ​ര​ളം... കേ​ര​ളം

    ‘കേ​ര​ളം പി​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട് വേ​ഗം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നി​ട്ട് എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും കൈ​യി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ലാ​സു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​യ ഒ​രോ വ​ടി ന​ൽ​കി. ഈ ​ദി​നം ന​മ്മ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ്കൂ​ളി​ന്റെ സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ക്ലാ​സ് ഒ​ഴി​വാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ പ​റ്റി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ ഞാ​ന​ട​ക്കം എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ളും വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ലാ​സു​മേ​ന്തി ‘കേ​ര​ളം... കേ​ര​ളം’ എ​ന്നു​റ​ക്കെ വി​ളി​ച്ച് ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ന്നു​നീ​ങ്ങി. ഇ​ന്ന​ത്തെ​പ്പോ​ലെ റോ​ഡി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര.

    ക​വ​ല​ക​ളി​ലും വ​ഴി​യ​രി​കി​ലും ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ക​ണ്ടു​നി​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ർ കാ​ര്യ​മെ​െ​ന്ത​ന്ന​റി​യാ​തെ പ​ക​ച്ചു​നി​ന്നു. ചി​ല​ർ കാ​ര്യം തി​ര​ക്കി. അ​വ​രോ​ട് കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യെ കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ത്തു. അ​ന്ന് സ​മ്പ​ന്ന​രു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു റേ​ഡി​യോ​യും പ​ത്ര​വു​മെ​ല്ലാം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും അ​റി​യാ​ൻ ഒ​രു മാ​ർ​ഗ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മാ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു.

    ആ​ഘോ​ഷ പ്ര​ക​മ്പ​നം,പി​ന്നെ ‘ച​ക്ക​ര​ച്ചോ​ർ’

    ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ന​ട​ന്ന് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ക​ഴി​ഞ്ഞ് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ പാ​യ​സ​മാ​യി​രു​ന്ന ‘ച​ക്ക​ര​ച്ചോ​റും’ മി​ഠാ​യി​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ച​ക്ക​ര​ച്ചോ​ർ ശ​രി​യാ​യി വേ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ന്ന​ത് വ​ലി​യൊ​രു ഇ​ഷ്ട​വി​ഭ​വം​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ കു​റ​േ​ച്ച ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ലാ​സി​ൽ ആ​കെ 12 കു​ട്ടി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മാ​ഷ് ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്തു. ച​ക്ക​ര​ച്ചോ​ർ എ​ല്ലാ​വ​രും വ​യ​റു​നി​റ​യെ ക​ഴി​ച്ചു. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത് എ​ല്ലാ​വ​രും പൊ​തി​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി അ​മ്മ​ക്കും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ച​ക്ക​ര​ച്ചോ​ർ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ കാ​ര്യം തി​ര​ക്കി.

    മൊ​യ്തീ​ൻ മാ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യു​ടെ അ​റി​യു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​മ്മ​യോ​ട് പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ക്ലാ​സി​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യെ കു​റി​ച്ച് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പി​ന്നീ​ട് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ടും വീ​ട്ടു​കാ​രോ​ടു​മെ​ല്ലാം വ​ലി​യ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മാ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു.

    പി​റ​വി​യെ​ടു​ത്ത ‘ഗു​ഡ്ബാ​ൾ’

    കു​ട്ടി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന കു​റ​ച്ചു​ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ച​ക്ക​ര​ച്ചോ​റും മി​ഠാ​യി വി​ത​ര​ണ​വു​മെ​ല്ലാം ആ​ദ്യ​ദി​നം ന​ന്നാ​യി സ​ന്തോ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഞ​ങ്ങ​ളെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന​ത് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത മ​റ്റൊ​രു സ​ന്തോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ളി​ക്കാ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പു​തി​യൊ​രു ഫു​ട്ബാ​ൾ വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കി. പ​ന്ത് ക​ണ്ട് കു​റ​ച്ചു​നേ​രം അ​ന്തം​വി​ട്ട് നി​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു പ​ന്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​ലി​യ പ​ന്ത് എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യം അ​തി​നെ വി​ളി​ച്ച​ത്. സം​ഗ​തി ഫു​ട്ബാ​ളാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ‘ഗു​ഡ്ബാ​ൾ’ എ​ന്നാ​ണ് അ​തി​നെ ഞ​ങ്ങ​ൾ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്കൂ​ളി​നു ചു​റ്റും ഒ​ഴി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ലം ധാ​രാ​ളം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ‘ഗു​ഡ്ബാ​ളു’​മാ​യി മ​ന​സ്സു​നി​റ​യെ ക​ളി​ച്ചു. അ​ന്നാ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ത​ട്ടി​യ​തെ​ന്നും സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ മാ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു. 80 വ​യ​സ്സാ​യെ​ങ്കി​ലും സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ മാ​ഷു​ടെ ആ ​കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്കി​ന്നും മ​ധു​ര​പ്പ​തി​നേ​ഴാ​ണ്. മ​ല​പ്പു​റം എ.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ 35 വ​ർ​ഷം അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ മാ​ഷ് മ​ല​പ്പു​റം താ​മ​ര​ക്കു​ഴി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ വി​ശ്ര​മ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലാ​ണി​പ്പോ​ൾ. ജ​മു​ന ദേ​വി​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ വി. ​ര​ഞ്ജി​ത്ത്, വി. ​സ​ജി​ത്ത്, വി. ​സ​ജി​ത എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

    .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MemoriesKerala Piravi Day
    News Summary - Memories of Kerala piravi day
    Similar News
    Next Story
    X