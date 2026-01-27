Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    എഴുത്തുകാർ നിലപാടുള്ളവരാവണം -സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം

    എഴുത്തുകാർ നിലപാടുള്ളവരാവണം -സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം
    സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സാ​മൂ​ഹി​ക ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളോ​ട് നീ​തി​പൂ​ർ​വ​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ക​ണം എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​ന്ന് സ​ന്തോ​ഷ് ഏ​ച്ചി​ക്കാ​നം. ത​നി​മ ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യും ജി.​ഐ.​ഒ കേ​ര​ള​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഓ​ളെ​ഴു​ത്ത്’ ദ്വി​ദി​ന സാ​ഹി​ത്യ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ത​നി​മ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി. കു​ഞ്ഞാ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എ​ൻ.​എം. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, ജി.​ഐ.​ഒ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ഷി​ഫാ​ന, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ച്ച്. റി​സ്‌​വാ​ന ഷി​റി​ൻ, ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​എം. ഷ​രീ​ഫ്, ഫൗ​സി​യ ഷം​സ്, ലു​ലു മു​ജീ​ബ്, ബാ​ബു സ​ൽ​മാ​ൻ, എം.​കെ. അ​ൻ​സാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഡോ. ​ജ​മീ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ്, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ മു​ബാ​റ​ക്, ലെ​നി​ൻ സു​ഭാ​ഷ്, സ​ലിം കു​രി​ക്ക​ള​ക​ത്ത്, സി.​എം. ഷെ​രീ​ഫ്, ഷ​റീ​ന ത​യ്യി​ൽ, ഹ​ന്ന മെ​ഹ്ത​ർ, ബ​ഹ് യ ​എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു.

