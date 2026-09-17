ലോകത്തിലെ അപൂർവ മിനിയേച്ചർ ഖുർആൻ വിൽപനക്ക്​

ലോകത്തിലെ അപൂർവ മിനിയേച്ചർ ഖുർആൻ വിൽപനക്ക്text_fields
അബൂദബി: അബൂദബി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ അപൂർവ മിനിയേച്ചർ ഖുർആൻ വിൽപനക്കെത്തുന്നു. അപൂർവ പുസ്തകങ്ങളുടെ വ്യാപാരികളായ ‘പീറ്റർ ഹാരിങ്ടൺ’ ആണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം മേളയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2,750 പൗണ്ട് ( ഏകദേശം 13,587 ദിർഹം) ആണ് ഈ അപൂർവ പ്രതിക്ക് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേവലം 26x19 മില്ലീമീറ്റർ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഈ ഖുർആൻ അറബി ഭാഷയിലാണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വർണ അലങ്കാരങ്ങളുള്ള ഇതിന്റെ യഥാർഥ ചുവന്ന തോൽക്കവറും, അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാഗ്നിഫൈയിങ് ലെൻസോടു കൂടിയ പ്രത്യേക ലോഹ ലോക്കറ്റും അതേപടി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1890കളുടെ അവസാനത്തിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ പ്രസാധകനായ ഡേവിഡ് ബ്രൈസ് ആണ് ഫോട്ടോലിത്തോഗ്രാഫി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നിർമിച്ചത്. യൂറോപ്പിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മിനിയേച്ചർ ഖുർആൻ പതിപ്പാണിത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലും ഇത്തരം പതിപ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ബ്രൈസിന്റെ ഈ പതിപ്പിനാണ് ലോകമെമ്പാടും വൻ ജനപ്രീതി ലഭിച്ചത്.
യൂറോപ്പ്, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക, പശ്ചിമേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വായനക്കാർക്കായാണ് ബ്രൈസ് ഇത് തയാറാക്കിയത്. സാങ്കേതിക മികവും മികച്ച കച്ചവട വിജയവും ഒരുപോലെ കൈവരിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥം മിനിയേച്ചർ പുസ്തകങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒരു ശേഖരമായാണ് ഇന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.
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