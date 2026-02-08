Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 9:40 AM IST

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ല്ലാ​തെ ...

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ല്ലാ​തെ ...
    സു​ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ടു അ​യാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു അ​ധി​ക നാ​ളു​ക​ളാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഊ​ഷ​ര ഭൂ​മി​ക​യി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ള്ള പൂ​ർ​വ​കാ​ലം അ​തേ ഊ​റ്റ​ത്തി​ലും തീ​വ്ര​ത​യി​ലും തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ക്കു​ക അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ഇ​ത്തി​രി​യെ​ങ്കി​ലും ശി​ഷ്ട സ്വ​ദേ​ശ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നൊ​രാ​ഗ്ര​ഹ​വും പ​ദ്ധ​തി​യും അ​യാ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​യാ​ൾ ചെ​യ്ത​ത് ടാ​ക്സി ഓ​ടു​വാ​ൻ ഒ​രു ജീ​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു .

    അ​ന്നും ജീ​പ്പ് ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ അ​യാ​ൾ ഓ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത് .പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ല​യോ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ജീ​പ്പ് ട്രി​പ്പ​ടി​ക്കു​ന്ന സ​മ്പ്ര​ദാ​യം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ള​മാ​യി നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മി​ക്ക​വ​രും ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​യു​ട​മ​ക​ളാ​യ​തോ​ടെ അ​തി​ന്റെ സ​ജീ​വ​ത കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന്നു​പോ​ന്നി​രു​ന്നു.

    അ​യാ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ ​തൊ​ഴി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​രു​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ല​ക്ഷ്യം, മ​റി​ച്ചു പ​ണ്ട് ഓ​ള​പ്പ​ര​പ്പി​നും മീ​തെ പ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​മ്പേ അ​തി​രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ അ​ർ​ദ്ധ​രാ​ത്രി​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ടാ​ക്സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പു​ന​രാ​വി​ഷ്കാ​ര​വും അ​തി​ന്റെ ആ​ന​ന്ദ​വും ആ​ഹ്ലാ​ദ​വും ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മു​മ്പ് ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ൾ. അ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഭ​വി​ച്ച വ​ലി​യൊ​രു സം​ഘ​ട്ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ജീ​വ​ൻ​ത​ന്നെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന ഘ​ട്ട​മെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന​യാ​ൾ പ്ര​വാ​സ​വ​ന​വാ​സം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. നാ​ടു​മാ​യി യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ..

    നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല്ലാ​ൻ ത​ക്കം പാ​ർ​ത്തു​ന​ട​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ ആ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വൈ​ര​ത്തി​ന്റെ ഇ​ര​ക​ളും വേ​ട്ട​ക്കാ​രു​മെ​ല്ലാം കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യോ എ​ങ്ങോ​ട്ടൊ​ക്കെ​യോ ചി​ത​റി​ത്തെ​റി​ച്ചി​രു​ന്നു . ചി​ല​രൊ​ക്കെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ന്നെ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ഈ ​പു​തു​ജീ​വി​തം അ​യാ​ൾ​ക്കേ​റെ ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​രു​നാ​ൾ രാ​വി​ലെ ത​ന്റെ ജീ​പ്പു​മാ​യി​യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും കാ​ത്തു​കൊ​ണ്ട​യാ​ൾ ഒ​രു ബീ​ഡി​ക​ത്തി​ച്ചു ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് പു​ക ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്കെ​ടു​ത്തു പു​റ​ത്തേ​ക്കു വി​ട്ടു ഇ​ളം നീ​ല നി​റ​ത്തി​ലൊ​രു ധൂ​മ​വ​ല​യ​ത്തി​നു ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഫോ​ണി​ൽ ഒ​രു വി​ളി വ​രു​ന്ന​ത്. അ​പ​രി​ചി​ത ന​മ്പ​റി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. അ​യാ​ൾ ഫോ​ണെ​ടു​ത്തു.

    ഹ​ലോ എ​ട​വ​ല​ത്ത് സ​ന്തോ​ഷാ​ണോ ?

    ഇ​ത്തി​രി ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ളൊ​രു പെ​ൺ ശ​ബ്ദ​മാ​ണ്‌ മ​റു​പു​റ​ത്തു

    അ​തെ, ആ​രാ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല​ല്ലോ?

    എ​ന്റെ പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും മ​ന​സ്സി​ലാ​വി​ല്ല അ​തു​കൊ​ണ്ടു പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല.

    ന​മു​ക്കൊ​ന്ന് നേ​രി​ൽ കാ​ണ​ണ​മ​ല്ലോ

    അ​വ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു

    അ​തി​പ്പോ ഒ​രു​പ​രി​ച​യ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത പേ​രു​പോ​ലും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്ക​ത്തൊ​രു സ്ത്രീ ​നേ​രം വെ​ളു​ത്ത​പാ​ടെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചി​ട്ട് ന​മു​ക്കൊ​ന്ന് കാ​ണ​ണ​മ​ല്ലോ എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ഞാ​നെ​ന്താ​ണ് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക .ആ​ദ്യ​മാ​യി സ്വ​ന്ത​മാ​യൊ​രു പേ​രും മു​ഖ​വും മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​വു​മു​ണ്ടാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു വാ..

    ​അ​യാ​ൾ​ക്ക്‌ ദേ​ഷ്യം വ​രു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു

    ചൂ​ടാ​കാ​തെ മാ​ഷേ ചൂ​ടാ​കാ​തെ ഞാ​നി​നി​യും വി​ളി​ക്കും..

    കോ​ൾ ക​ട്ടാ​യ ഫോ​ണി​ലേ​ക്ക​യാ​ൾ അ​മ്പ​ര​പ്പോ​ടെ നോ​ക്കി .

    ആ​രാ​യി​രി​ക്കും അ​ത് പേ​രും വീ​ട്ടു​പേ​രും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യൊ​രാ​ൾ !! പ​ണ്ട് ടാ​ക്സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്തു താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ്ര​ണ​യ​പ്പ​നി​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട പ​ല​രും നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് അ​യാ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. പ​ക്ഷേ, അ​വ​രാ​രും ഇ​ത്ര​യും സു​ദീ​ർ​ഘ​മാ​യൊ​രു കാ​ല​ത്തി​നു​ശേ​ഷം.

    ര​ണ്ടു​നാ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഇ​റ​ക്കി അ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ത്രാ​ക്കൂ​ലി ശേ​ഖ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ജ്ഞാ​ത​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വി​ളി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് . തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​യാ​ൾ ആ ​കോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​തേ​യി​ല്ല . കു​റ​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു പ​ണ​മെ​ല്ലാം തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ടു​ത്ത കോ​ൾ

    ഹ​ലോ ക​ല​ക്ഷ​നൊ​ക്കെ റെ​ഡി​യ​ല്ലേ ആ​രും പ​റ്റി​ച്ചു​പോ​യി​ല്ല​ല്ലോ .അ​തി​രി​ക്ക​ട്ടെ ന​മ്മ​ളെ​ന്നാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത് ?

    ഒ​രു​നി​മി​ഷം അ​യാ​ൾ ജാ​ഗ​രൂ​ക​നാ​യി അ​വ​ൾ അ​ടു​ത്തെ​വി​ടെ​യോ ഉ​ണ്ട് ത​ന്റെ ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​നി​മി​ഷം സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യോ​ടെ വീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ​വ​ൾ.

    ആ​രാ​ടീ നീ ​എ​വി​ടെ​യാ​ണു​ള്ള​ത് ഫോ​ണി​ൽ ചെ​ല​ക്കാ​തെ മു​മ്പി​ൽ വാ​ടീ..

    അ​യാ​ളൊ​രു നി​മി​ഷം മ​റു​വ​ശ​ത്തൊ​രു സ്ത്രീ​യാ​ണെ​ന്ന​തൊ​ക്കെ വി​സ്മ​രി​ച്ചു ത​നി കൂ​ത​റ​യാ​യി ...

    അ​വ​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് കോ​ൾ ക​ട്ടു​ചെ​യ്തു .

    ഇ​ത​ങ്ങ​നെ വി​ട്ടാ​ൽ പ​റ്റി​ല്ല​ല്ലോ പ​ക്ഷേ, ആ​രാ​ണെ​ന്ന​റി​യാ​നു​ള്ള ഒ​രു വി​ദൂ​ര സൂ​ച​ന​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ എ​വി​ടെ ത​പ്പും. സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സി​ല​റി​യി​ച്ചാ​ലോ

    അ​യാ​ളൊ​രു നി​മി​ഷം ആ​ലോ​ചി​ച്ചു .

    അ​തു​വേ​ണ്ട പ​ഴ​യ​കാ​ല​കേ​സു​ക​ൾ ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ന്മാ​ർ​ക്ക​തു കു​ത്തി​പ്പൊ​ക്കാ​നും എ​ളു​പ്പ​മാ​കും .

    അ​യാ​ൾ ആ ​ചി​ന്ത വെ​ടി​ഞ്ഞു .

    ര​ണ്ടു​മൂ​ന്നു നാ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും അ​ജ്ഞാ​ത​യു​ടെ ഫോ​ൺ​കോ​ൾ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് വി​ഷ​യം ഇ​ത്തി​രി ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ​താ​ണെ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കു തോ​ന്നി​യ​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ക​രു​ത​ലോ​ടെ​യാ​ണ് അ​യാ​ൾ ഫോ​ണെ​ടു​ത്ത​ത് .

    ഹ​ലോ എ​ന്നെ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞോ ? അ​യാ​ൾ മ​റു​പ​ടി​യൊ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല

    ന​മു​ക്കൊ​ന്ന് നേ​രി​ൽ കാ​ണ​ണ്ടേ?

    അ​വ​ൾ വീ​ണ്ടും ചോ​ദി​ച്ചു .

    വേ​ണോ?

    എ​ന്നൊ​രു മ​റു​ചോ​ദ്യ​മാ​ണ​യാ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​ത് ..

    വേ​ണം ആ​വ​ശ്യം എ​ന്റേ​താ​ണ​ല്ലോ..​അ​വ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു ..

    ശ​രി ക​ണ്ടു​ക​ള​യാം എ​പ്പോ​ൾ എ​വി​ടെ​വെ​ച്ച്? അ​റി​യി​ച്ചാ​ൽ മ​തി

    അ​യാ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം ദു​ർ​ബ​ല​മ​യി​രു​ന്നു ..

    ശ​രി നാ​ളെ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല​ര​യ്ക്ക് ഗാ​ന്ധി​പാ​ർ​ക്കി​ൽ വ​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ?

    ശ​രി വ​രാം

    അ​പ്പോ​ൾ ജീ​പ്പ് ആ​രെ ഏ​ൽ​പി​ക്കും ?

    അ​തി​നൊ​ക്കെ എ​നി​ക്കാ​ളു​ണ്ട് .

    ശ​രി എ​ങ്കി​ൽ നാ​ളെ വൈ​കീ​ട്ട് ഗാ​ന്ധി​പാ​ർ​ക്കി​ൽ കാ​ണാം..​അ​വ​ൾ ഫോ​ൺ ക​ട്ടു​ചെ​യ്തു .

    അ​പ്പോ​ൾ​മു​ത​ൽ അ​യാ​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ല​ക​പ്പെ​ട്ടൊ​രു പ​തി​നെ​ട്ടു​കാ​ര​ന്റെ മ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു .

    ജീ​പ്പി​ൽ ക​യ​റാ​ൻ വ​രു​ന്ന യു​വ​തി​ക​ളെ അ​യാ​ൾ അ​വ​ര​റി​യാ​തെ വീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി . അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യൊ​രു നോ​ട്ടം എ​വി​ടെ നി​ന്നെ​ങ്കി​ലും ത​നി​ക്കു​നേ​രെ പാ​ളി​വ​രു​ന്നു​ണ്ടോ? അ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്ക് നി​ദ്രാ​വി​ഹീ​ന രാ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു..

    നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​തെ​ന്തു​പ​റ്റി ?

    ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന​യാ​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു

    പി​റ്റേ​ന്ന് പ്രി​യ​സു​ഹൃ​ത്ത് ക​രി​ങ്ക​ണ്ണി​യെ​ന്ന ഇ​ര​ട്ട​പ്പേ​രു​ള്ള സു​നി​യെ ട്രി​പ്പെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഏ​ർ​പ്പാ​ടാ​ക്കി . അ​ജ്ഞാ​ത​യു​ടെ കാ​ര്യം ക​രി​ങ്ക​ണ്ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നാ​ണ് അ​യാ​ൾ​ക്ക്‌ തോ​ന്നി​യ​ത്. അ​ത് അ​വ​ന്റെ നാ​വ് ആ ​ര​ഹ​സ്യ​ത്തി​ന്റ നൂ​റു കോ​പ്പി​യ​ടി​ക്കും എ​ന്ന ബോ​ധ്യം കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ..

    മൂ​ന്നു മ​ണി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കു പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​രു ഓ​ട്ടോ വി​ളി​ച്ച് ഗാ​ന്ധി​പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ നാ​ല​ര​ക്ക് അ​ഞ്ചു​മി​നി​റ്റ് ബാ​ക്കി . ഓ​ട്ടോ പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ട്ടു വി​ജ​ന​മാ​യൊ​രു വാ​ക​മ​ര​ച്ചോ​ട്ടി​ൽ അ​യാ​ൾ ഇ​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്തു​വ​ന്ന ക​പ്പ​ല​ണ്ടി​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടു​കൂ​ടു ക​പ്പ​ല​ണ്ടി വാ​ങ്ങി​ക്ക​രു​താ​നും അ​യാ​ൾ മ​റ​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​നി​ടെ ഒ​ന്നു​ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ഫോ​ണി​ലേ​ക്കു വി​ളി​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്നു​മ​യാ​ൾ നോ​ക്കി .ഇ​ല്ല അ​വ​ൾ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടേ​യി​ല്ല

    അ​യാ​ൾ ചു​റ്റും നോ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. മു​പ്പ​ത് പി​ന്നി​ട്ടൊ​രു മെ​ലി​ഞ്ഞ സ്ത്രീ ​ക​ണ്ണു​ക​ൾ ചു​റ്റും പ​ത​റി​പ്പ​ത​റി പാ​യി​ച്ചു പ​രി​ഭ്ര​മ​ത്തി​ൽ സാ​രി​ത്ത​ല​പ്പു​കൊ​ണ്ട് മു​ഖം തു​ട​ച്ചു ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ടോ ...

    ആ ​ചി​ത്രം മൂ​ന്നാ​ലു നാ​ളു​കൊ​ണ്ടു അ​യാ​ൾ സ​ങ്ക​ൽ​പി​ച്ചു വെ​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു..

    സ​മ​യം ക​ട​ന്നു​പോ​യ്ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു..

    അ​യാ​ള​വി​ടെ ഇ​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​പ്പോ​ൾ അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ പി​ന്നി​ടു​ന്നു. അ​തേ​താ​ണ്ട് മു​ക്കാ​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ള​മാ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് താ​ൻ ഒ​രു സ്ത്രീ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മ​ർ​ഥ​മാ​യി ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി അ​യാ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നോ​ട​കം അ​നേ​കം ത​വ​ണ ആ ​ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് അ​യാ​ൾ വി​ളി​ച്ചു​നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം സ്വി​ച്ചി​ട് ഓ​ഫ് എ​ന്ന ഒ​രേ പ​ല്ല​വി..​ഒ​ടു​വി​ൽ നി​രാ​ശ​യോ​ടെ​യും ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ലു​ള്ള ആ​ത്മ​രോ​ഷ​ത്തി​ലും ആ ​ഗു​ൽ​മോ​ഹ​റി​ന്റെ വേ​രി​ൽ​നി​ന്ന​യാ​ൾ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് ന​ട​ക്കാ​ൻ​തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പെ​ട്ടെ​ന്ന​വ​ളു​ടെ ഫോ​ൺ​കോ​ൾ വ​രു​ന്ന​ത് ..അ​യാ​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഫോ​ണെ​ടു​ത്തു ..

    ഇ​രി​ക്ക​വി​ടെ എ​ങ്ങോ​ട്ടാ​ണ് എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് ഓ​ടു​ന്ന​ത് ? അ​യാ​ൾ പ​ക​ച്ചു ചു​റ്റും നോ​ക്കി..

    എ​ന്നെ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ടോ ?

    ഇ​ല്ല അ​യാ​ൾ ഒ​രു​വി​ധം പ​റ​ഞ്ഞൊ​പ്പി​ച്ചു ..

    ഗെ​യി​റ്റി​ന്റെ അ​രി​കി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്ക് മ​നു​ഷ്യാ അ​യാ​ൾ നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു ബ്ലാ​ക് എ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് ബു​ള്ള​റ്റി​ന്റെ സീ​റ്റി​ൽ ക​റു​ത്ത ജീ​ൻ​സും ക​റു​ത്ത ടീ​ഷ​ർ​ട്ടും കൂ​ളി​ങ് ഗ്ലാ​സും ധ​രി​ച്ച ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​യ​ര​മു​ള്ള വെ​ളു​ത്തു സു​ന്ദ​രി​യാ​യൊ​രു യു​വ​തി അ​യാ​ളെ നോ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ൾ ബു​ള്ള​റ്റ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ഈ​സി​യാ​യി ക​യ​റ്റി​​വെ​ച്ച് ചാ​വി​യെ​ടു​ത്തു കൈ​വി​ര​ലി​ലി​ട്ട് ക​റ​ക്കി ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ത​ല ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു അ​യാ​ൾ​ക്ക​രി​കി​ലേ​ക്കെ​ത്തി .

    അ​യാ​ളാ​കെ അ​മ്പ​ര​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു .

    എ​നി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല

    അ​തു​പ​റ​യാം ക​പ്പ​ല​ണ്ടി എ​നി​ക്കും കൂ​ടി​യി​ല്ലേ?

    ഉ​വ്വ്

    അ​യാ​ൾ ക​പ്പ​ല​ണ്ടി​പ്പൊ​തി നീ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ള​തു വാ​ങ്ങി അ​യാ​ൾ​ക്ക്‌ നേ​രെ കൈ ​നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു പ​റ​ഞ്ഞു

    ഞാ​ൻ ന​ന്ദ​ന പ​ത്മി​നി ..

    പ​ത്മി​നി അ​മ്മ​യു​ടെ പേ​രാ​ണ് ..

    എ​നി​ക്ക് ല​ണ്ട​നി​ലാ​ണ് ജോ​ലി ലീ​വി​ന് വ​ന്ന​താ​ണ് ..

    ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രാ​ളെ എ​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല​ല്ലോ .. അ​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു

    അ​റി​യി​ല്ല എ​ന്റെ​യ​മ്മ പ​ത്മി​നി​യെ​യും നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​റി​യി​ല്ല ..അ​തി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ ഞാ​ൻ പ​ത്തു​മു​പ്പ​തു കൊ​ല്ലം മു​മ്പ​ത്തെ​യൊ​രു ക​ഥ പ​റ​യാം...

    അ​ന്നൊ​രു ക​ർ​ക്ക​ട​ക പെ​രു​മ​ഴ​രാ​വി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി വി​ല​ങ്ങാ​ട് റൂ​ട്ടി​ലോ​ടു​ന്ന ല​ക്ഷ്മി ട്രാ​വ​ൽ​സ് ബ​സ് അ​ന്ന​ത്തെ ഓ​ട്ടം ക​ഴി​ഞ്ഞു വി​ല​ങ്ങാ​ട്ടു​നി​ന്നും കു​റേ​ക്കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള സ്ഥി​രം താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു...​സ​മ​യം അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി പി​ന്നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ന്ന് ക​ണ്ട​ക്ട​ർ വ​ഴി​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി വീ​ട​ണ​ഞ്ഞ​തു​കൊ​ണ്ടു മ​റ്റു​മൂ​ന്നു​പേ​രും ബ​സ് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി സ്വ​ൽ​പം പ​റ​ങ്കി​മാ​വി​ന്റെ വീ​ര്യ ദ്രാ​വ​കം ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ശ​രീ​രം ക്ഷീ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടു വീ​ര്യം സി​ര​ക​ളെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു . മ​ഴ​പെ​തു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു .ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഓ​രോ മി​ന്ന​ലും ഇ​ടി​യും

    അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കു​റ​ച്ച​ക​ലെ കു​ന്നി​ൻ മു​ക​ളി​ലെ ചി​മ്മി​നി വി​ള​ക്ക് ക​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കു​ടി​ലി​ൽ നി​ന്നൊ​രു കൂ​ട്ട​നി​ല​വി​ളി ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്..​മൂ​വ​രും നി​ല​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ന്ന വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു നോ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി .ആ ​ചു​റ്റു​വ​ട്ട​ത്തൊ​ന്നും മ​റ്റൊ​രു വീ​ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല . അ​യ്യോ അ​മ്മേ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​മാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്നു കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഴ​യ്‌​ക്കൊ​പ്പം പി​ശ​റ​ൻ കാ​റ്റും ആ ​ശ​ബ്ദ​ത്തെ അ​പ​ഹ​രി​ക്കു​ന്നു .

    ങാ ​അ​ത് ആ ​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​ര​ൻ കു​മാ​ര​ന്റെ പോ​രേ​ന്നാ​ണ്. ഓ​ൻ കു​ടി​ച്ചു​വ​ന്നി​റ്റ് ഓ​ളെ എ​ടു​ത്തി​ട്ട​ല​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ..നോ​ക്കാ​ൻ പോ​യാ​ൽ ഓ​ന്റെ വാ​യി​ലു​ള്ള​ത് കേ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും ..

    ക്ലീ​ന​ർ ക​രു​ണ​നാ​ണ​ത് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് .ചെ​ക്ക​ർ ബാ​ബു​വി​നും അ​തേ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു . എ​ല്ലാ​രും തി​രി​ച്ചു ബ​സി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ചെ​വി​ട് തു​ള​ക്കു​ന്നൊ​രു ആ​ർ​ത്ത​നാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ ​ക​ര​ളു പി​ള​ർ​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ത്ത​നാ​ദം അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ആ ​ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല . അ​യാ​ൾ ഉ​ടു​ത്ത ലു​ങ്കി​യി​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഡോ​ർ​തു​റ​ന്നു കു​ടി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി കു​തി​ച്ചു​പാ​ഞ്ഞു ..കാ​ൽ ക​ല്ലി​ൽ ത​ട്ടി ചോ​ര​പൊ​ടി​യു​ന്ന​തൊ​ന്നും അ​യാ​ൾ​ക്കൊ​രു വി​ഷ​യ​മേ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല . അ​യാ​ൾ ഓ​ടി​ക്കി​ത​ച്ചു ഈ ​മ​ങ്ങി​യ ചി​മ്മി​നി വെ​ട്ട​ത്തി​നു താ​ഴെ​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ട കാ​ഴ്ച ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യി​രു​ന്നു ..

    മ​ദ്യ​പി​ച്ച് അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​പ്പോ​യൊ​രു മ​ധ്യ​വ​യ​സ്‌​ക​ൻ കോ​ലാ​യി​ക്കോ​ണി​ൽ കി​ട​പ്പു​ണ്ട്. ചാ​ണ​കം മെ​ഴു​കി പ​ല​യി​ട​ത്തും അ​ട​ർ​ന്നു​പോ​യ കോ​ലാ​യി​ൽ ഒ​രു സ്ത്രീ ​ചോ​ര​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ബോ​ധ​മ​റ്റു കി​ട​ക്കു​ന്നു. അ​ഞ്ചു​വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള ര​ണ്ടു പെ​ൺ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ വാ​യി​ൽ ഏ​ങ്ങ​ല​ടി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് സ്ത്രീ​ക്ക​രി​കെ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ക​ര​ഞ്ഞു​ത​ള​ർ​ന്നു ശ്വാ​സ​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും ആ ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ പാ​ടു​പെ​ടു​ന്നു .സ്ത്രീ​യു​ടെ വീ​ർ​ത്ത ഉ​ദ​ര​വും കാ​ലു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ചു​വ​ന്ന ഉ​റ​വ​യും ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ അ​യാ​ളു​ടെ ല​ഹ​രി മു​ഴു​വ​ൻ ആ​വി​യാ​യി​പ്പോ​യി​രു​ന്നു .

    ഒ​രൊ​റ്റ നി​മി​ഷം കൊ​ണ്ട​യാ​ൾ ആ ​സ്ത്രീ​യെ അ​തേ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ കോ​രി​യെ​ടു​ത്തു തോ​ളി​ലി​ട്ട് കു​ന്നി​റ​ങ്ങി . ആ​റാ​ളു​ടെ ക​രു​ത്തൊ​ള്ളോ​രു പ്രേ​തം ആ​വാ​ഹി​ച്ച​തു​പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ളു​ടെ അ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ചേ​ഷ്ട​ക​ൾ . ഇ​ട​യ്ക്കി​ടെ പാ​ളു​ന്ന മി​ന്ന​ൽ ചാ​ലു​ക​ൾ അ​യാ​ൾ​ക്ക്‌ വ​ഴി​ച്ചൂ​ട്ടാ​യി .വ​ല്ല വി​ധേ​ന​യും താ​ഴെ​യെ​ത്തി പ്ര​രി​ഭ്ര​മി​ച്ചു നോ​ക്കു​ന്ന സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ നോ​ക്കി അ​യാ​ൾ അ​ല​റി ..

    നോ​ക്കി നി​ൽ​ക്കാ​തെ പി​ടി​ക്കെ​ടാ നാ​യി​ന്റെ മ​ക്ക​ളെ ..

    സ്ത്രീ​യെ ബ​സി​ൽ കി​ട​ത്തി അ​ത്താ​ഴ​പ്പൊ​തി​യെ​ടു​ത്തു സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് നീ​ട്ടി അ​യാ​ൾ അ​ല​റി ..

    ആ ​കു​ടി​ലി​ൽ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ണ്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കൊ​ടു​ക്ക് നാ​യ്ക്ക​ളെ അ​യാ​ൾ ഡ്രൈ​വി​ങ് സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി.

    ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ പ്ര​വേ​ശ​ന​ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ പ​തി​വി​നു വി​പ​രീ​ത​മാ​യൊ​രു ട്രി​പ്പ് ബ​സ് മു​ര​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് കേ​ട്ടാ​ണ് മേ​ശ​മേ​ൽ ത​ല​ചാ​യ്ച്ചു മ​യ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഡ്യൂ​ട്ടി ന​ഴ്സ് ഞെ​ട്ടി​യെ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​തു. അ​വ​ർ ഒ​രു ക​രു​ത​ലെ​ന്ന നി​ല​യ്ക്ക് സ്‌​ട്രെ​ച്ച​ർ ഉ​ന്തി വാ​തി​ൽ​ക്ക​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ച ബ​സി​ന്റെ വാ​തി​ലി​ലൂ​ടെ അ​വ​ൾ ക​ണ്ട കാ​ഴ്ച ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ചോ​ര​യി​ൽ കു​ളി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്നൊ​രു സ്ത്രീ​യു​ടെ കാ​ലു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ന്നും ഒ​രു കു​ഞ്ഞി​നെ വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ത്തു തി​രി​യു​ന്ന ഷ​ർ​ട്ടി​ടാ​ത്തൊ​രു മ​നു​ഷ്യ​ൻ ..ഒ​പ്പം ഒ​രു ചോ​ര​പ്പൈ​ത​ലി​ന്റെ ക​ര​ച്ചി​ലും

    എ​ന്തു​പ​റ​യു​ന്നു മി​സ്റ്റ​ർ സ​ന്തോ​ഷ് എ​ട​വ​ല​ത്ത് ?

    എ​ന്റെ പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് 'അ​മ്മ മ​രി​ക്കു​ന്ന​തു . മ​ര​ണ​ക്കി​ട​ക്ക​യി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് അ​മ്മ​യി​ത് പ​റ​യു​ന്ന​ത് .

    എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും നീ​യ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം അ​ദ്ദേ​ഹ​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ നീ​യി​ല്ല മോ​ളെ... എ​ന്നൊ​ക്കെ . അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ജ​നി​ക്കാ​തെ പോ​യ മോ​ളാ​ണ് നീ​യെ​ന്നു ..

    അ​വ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​മി​ട​റി.

    എ​ന്റെ വി​വാ​ഹ​മാ​ണ് അ​ടു​ത്ത​മാ​സം. വ​ര​ണം അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ക്ക​ണം ..

    ഒ​ര​ക്ഷ​രം മി​ണ്ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ അ​യാ​ൾ കേ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ളെ ....

    എ​നി​ക്കൊ​രാ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞോ​ട്ടെ? അ​യാ​ൾ ത​ല​യാ​ട്ടി.

    ഞാ​ൻ അ​ച്ഛാ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചോ​ട്ടെ ?

    അ​വ​ൾ അ​യാ​ളു​ടെ കൈ​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ചോ​ദി​ച്ചു

    മോ​ളേ.....​കു​ഞ്ഞേ ...

    അ​ത്യ​ന്തം സ്നേ​ഹ​വാ​യ്‌​പി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ ക​ണ്ണു​ക​ൾ തു​ട​യ്ക്കാ​ൻ അ​യാ​ൾ ശ്ര​മി​ച്ച​തേ​യി​ല്ല .

