    Literature
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 8:23 AM IST

    അ​ര​ങ്ങ് ഉ​ണ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    അ​ര​ങ്ങ് ഉ​ണ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ
    Listen to this Article

    അ​ര​ങ്ങ് ഉ​ണ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ,

    വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്ക് വീ​ണി​രു​ന്നു.

    അര​ങ്ങി​ലെരാജാവ് ന​ഗ്ന​നാ​ണെ​ന്ന്

    വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യാ​ൻ,

    കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ തി​ര​യേ​ണ്ട.

    ജ​ന​ത​യാ​കെ വ​ന്ദീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    അ​ര​ങ്ങ് ഉ​ണ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    അ​ര​ങ്ങി​ലു​ള്ള​വ​ർ അ​ഴി​മാ​റ്റു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്.

    അ​ഴി​മ​തി​യെ​ന്ന് കൃ​പ ക​ൽ​പ​ന​യു​ണ്ട്.

    രാ​ജ​ക​ൽ​പ​ന​ക​ൾ വി​ഴു​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്

    അ​ര​ങ്ങി​ൽ എ​പ്പോ​ഴും വേ​ഷ​മു​ണ്ട്.

    അ​ര​ങ്ങ് ഉ​ണ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ,

    ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ൾ കി​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് വീ​തി​കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    അ​ത് ക​ണ്ട് കി​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ലെ മു​ത​ല​ക​ൾ

    ചി​രി​ക്കാ​ ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    മു​ത​ല ക​ണ്ണീ​രൊ​ഴു​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന്

    ക​ൽ​പ്പ​ന​യു​ണ്ട്.

    അ​ര​ങ്ങ് ഉ​ണ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ,

    വി​ദൂ​ഷ​ക​ർ തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്

    സിം​ഹ​മു​ഖ​ത്തി​ന് ശൗ​ര്യം പോ​ര​ത്രെ.

    മ​ന്ത്രി​പും​ഗ​വ​നെ വി​ളി​ച്ചി​ട്ട് കാ​ര്യ​മി​ല്ല,

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​മാ​റ്റി, ന​ര​ക​ങ്ങ​ൾ

    ആ​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ​ത്രെ.

    അ​ര​ങ്ങ് ഉ​ണ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ,

    ത​ട​വ​റ​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ജ​ന​ത ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു​വോ..

    ചോ​ദ്യ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ

    പു​തു​ത​ട​വ​റ​ക​ൾ.

    രാ​ജ​നെ വി​ളി​ക്കേ​ണ്ട,

    അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​യ​ത്രെ.

    രാ​ജ​ൻ രാ​ജ്യ​പ​താ​ക​ക്ക് നി​റം കൂ​ട്ടു​ക​യാ​ണ്.

    അ​ര​ങ്ങു​ണ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ,

    തി​ര​ശ്ശീ​ല തീ​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു..

    അ​ര​ങ്ങി​നി ഉ​ണ​രു​മോ....

    നാ​ട​ക​മി​നി​യു​മു​ണ്ട് അ​ര​ങ്ങി​ലും അ​ണി​യ​റ​യി​ലും

