Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    5 Oct 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:44 AM IST

    നമ്മൾ

    നമ്മൾ
    Listen to this Article

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടെ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ൻ

    ഇ​നി​യി​ല്ലെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ

    അ​വ​ൾ

    ത​ള​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും

    ബോ​ഡി​യെ​ടു​ത്ത്

    ആ​ളു​ക​ൾ

    പി​രി​യു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ

    ര​ണ്ടു സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ

    പ​റ​ഞ്ഞു​ചി​രി​ക്കു​ന്ന കോ​മ​ഡി അ​വ​ൾ​ക്കും

    കേ​ൾ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി.

    ക​ത്തി​യെ​രി​യു​ന്ന

    ചി​ത​യ്ക്കു​ള്ളി​ലെ

    പാ​തി​യു​ടെ

    മു​ഖ​മ​വ​ൻ

    ഓ​ർ​ക്കാ​നേ ശ്ര​മി​ച്ചി​ല്ല.

    കാ​റ്റി​ൽ ഉ​ല​ഞ്ഞാ​ടു​ന്ന

    ക​ന​ലു​ക​ളി​ൽ

    കാ​മു​കി​യു​ടെ

    മു​ഖ​കാ​ന്തി മാ​ത്രം

    അ​വ​നി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു.

    ചു​റ്റി​ലും

    നി​റ​ഞ്ഞാ​ടു​ന്ന

    അ​വ​നെ​യും

    അ​വ​ളെ​യും

    ക​ണ്ട ഞാ​ൻ

    ഇ​നി​യും

    എ​രി​ഞ്ഞു​തീ​രാ​ത്ത

    ക​ന​ൽ ഭി​ത്തി​യി​ൽ

    എ​ന്റെ മു​ഖ​മു​ര​ച്ച്

    വി​കൃ​ത​മാ​ക്കാ​ൻ

    കൊ​തി​ച്ചു.


    TAGS:Culturepoemliterature
