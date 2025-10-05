നമ്മൾtext_fields
വർഷങ്ങൾ കൂടെ
കഴിഞ്ഞവൻ
ഇനിയില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ
അവൾ
തളർന്നിരുന്നു.
ആൾക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നും
ബോഡിയെടുത്ത്
ആളുകൾ
പിരിയുന്നതിനിടയിൽ
രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ
പറഞ്ഞുചിരിക്കുന്ന കോമഡി അവൾക്കും
കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നി.
2
കത്തിയെരിയുന്ന
ചിതയ്ക്കുള്ളിലെ
പാതിയുടെ
മുഖമവൻ
ഓർക്കാനേ ശ്രമിച്ചില്ല.
കാറ്റിൽ ഉലഞ്ഞാടുന്ന
കനലുകളിൽ
കാമുകിയുടെ
മുഖകാന്തി മാത്രം
അവനിൽ നിറഞ്ഞു.
3
ചുറ്റിലും
നിറഞ്ഞാടുന്ന
അവനെയും
അവളെയും
കണ്ട ഞാൻ
ഇനിയും
എരിഞ്ഞുതീരാത്ത
കനൽ ഭിത്തിയിൽ
എന്റെ മുഖമുരച്ച്
വികൃതമാക്കാൻ
കൊതിച്ചു.
