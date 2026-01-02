Begin typing your search above and press return to search.
    Literature
    Literature
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 11:16 AM IST

    ന​ഷ്ട​കാ​ലം

    ന​ഷ്ട​കാ​ലം
    ചി​ത​ലു​തി​ന്നൊ​രോ​ർ​മ്മ​പ്പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ

    ചി​ത​റി​ക്കി​ട​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു നീ

    ​ഓ​രോ താ​ളി​ലു​മെ​ൻ ഹൃ​ദ​യ​ര​ക്തം

    തൊ​ട്ടു​തൊ​ട്ടു വ​ര​ച്ചി​രു​ന്നു നി​ന്നെ

    നി​റ​മാ​യി​രു​ന്നു നീ​യെ​ന്റെ ജീ​വ​ന്റെ

    നി​റ​വാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നി​രു​ളി​ൽ തെ​ളി​യും

    നി​റ​നി​ലാ​വി​ൻ കു​ളി​രാ​യി​രു​ന്നു

    നി​ന്നെ​യോ​ർ​ക്കാ​ത്ത പ​ക​ലി​ര​വു​ക​ൾ

    എ​ന്നി​ലി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നി​ട്ടു​മെ​ന്തേ

    ന​മ്മ​ളി​ത്ര​മേ​ല​ന്യ​രാ​യ​ക​ന്നു​പോ​യി

    മ​റ​വി​പി​റ​ക്കാ​ത്ത രാ​വു​ക​ളി​ൽ

    മ​ദി​ര​യു​ണ്ടി​ട്ടു​മു​ണ്ടി​ട്ടു​മൊ​ട്ടും

    മ​ധു​ര​മാ​കു​ന്നി​ല്ല കി​നാ​ക്ക​ളും

    വൃ​ദ്ധ​ശ​യ്യ​യി​ല​സ്ഥി​രൂ​പം

    വ്യ​ർ​ത്ഥ​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്നു

    മ​സ്ത​ക​മു​ള​ങ്കാ​ടു​പൂ​ക്കു​ന്നീ മ​ര-

    മ​സ്ത​മ​യ​ച്ചോ​പ്പു​പു​ത​യ്ക്കു​ന്നു

    ഇ​ഷ്ട​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാ​മി​രു​ളി​ൽ മ​രി​ക്കു​ന്ന

    ന​ഷ്ട​കാ​ല​മെ​ൻ ശി​ഷ്ട​ജീ​വി​തം

    Show Full Article
