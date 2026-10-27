'ഈ മനോഹര തീരത്ത്‌ തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി'...കാലം മായ്ക്കാത്ത വരികൾ; വയലാറിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് 51 വർഷം

'ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി'...കാലം മായ്ക്കാത്ത വരികൾ; വയലാറിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് 51 വർഷംtext_fields
മലയാളിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കവിതയും പ്രണയവും വിപ്ലവവും നിറച്ച വയലാർ രാമവർമയുടെ ഓർമയ്ക്ക് ഇന്ന് 51 വർഷം. കാലം കടന്നുപോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളും ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങളും തലമുറകളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. 1975 ഒക്ടോബർ 27നാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവി വിടപറഞ്ഞത്.
മലയാള കവിതയിലും ചലച്ചിത്രഗാനരചനയിലും തന്റേതായ ഇടം നേടിയ വയലാർ, ലളിതമായ വാക്കുകളിലൂടെ ആഴമുള്ള വികാരങ്ങൾ പകർന്ന എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു. പ്രണയം, വിരഹം, മനുഷ്യജീവിതം, സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾ, വിപ്ലവബോധം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു. സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാവുകത്വവും ജനകീയ സംഗീതത്തിന്റെ മാധുര്യവും ഒരുമിപ്പിച്ച ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വയലാർ രാമവർമയുടെ വരികൾക്ക് സംഗീതസംവിധായകൻ ജി. ദേവരാജന്റെ ഈണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ മലയാള ചലച്ചിത്രഗാനരംഗത്ത് അനശ്വരമായ നിരവധി സൃഷ്ടികൾ പിറന്നു. സിനിമകൾ കാലത്തിനൊപ്പം മാറിയെങ്കിലും അവക്കുവേണ്ടി വയലാർ എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും റേഡിയോയിലും വേദികളിലും സംഗീതാസ്വാദകരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും മുഴങ്ങുന്നു.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വയലാറിൽ ജനിച്ച രാമവർമ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ കവിതാരചനയിലേക്ക് കടന്നു. കവിതാസമാഹാരങ്ങളിലൂടെയും ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങളിലൂടെയും മലയാള സാഹിത്യത്തിലും സംഗീതത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകി. ‘എനിക്ക് മരണമില്ല’ എന്ന കൃതിയടക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ കവിയുടെ സർഗാത്മക ലോകത്തിന്റെ വൈവിധ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. കവിതകളിലൂടെയും ഗാനങ്ങളിലൂടെയും മലയാളിയുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് ഭാഷ നൽകിയ കവിയുടെ സൃഷ്ടികൾ കാലാതീതമായി തുടരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്മാരകം. മരിക്കുമ്പോൾ വെറും 47 വയസായിരുന്നു വയലാർ രാമവർമയ്ക്ക് പ്രായം. പ്രശസ്തിയുടെ നെറുകയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മരണം ആ പ്രതിഭയെ പെട്ടെന്ന് ജീവിതത്തിൽനിന്ന് പറിച്ചെടുത്തത്. മലയാളിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത കവിതകളും ഗാനങ്ങളും ബാക്കിവെച്ച് വയലാർ വിടപറഞ്ഞിട്ട് അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായെങ്കിലും ആ സർഗപ്രതിഭയുടെ ഓർമകൾക്ക് ഇന്നും മങ്ങലേറ്റിട്ടില്ല.